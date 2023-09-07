從簽署到喊退出，中國胡蘿蔔與棒子軟硬兼施，「一帶一路」在義大利發生了什麼事？
我們想讓你知道的是
自梅洛尼當選以來，其親美、親大西洋路線明顯，上任後便積極參與歐盟事務，試圖在地中海、印太地區與大西洋聯盟發揮影響力，提升國際地位。因此，續簽一帶一路與否，不僅受經濟、政治影響，與外交政策也有相當大的關係。然而，義大利退出一帶一路仍然是北京的一大痛處，尤其對中國來說，面子很重要。如果義國不續簽將無異於傳遞出不信任中國全球倡議的訊息。
簽署到要退出，一帶一路在義大利發生了什麼事？
（中央社）為義大利退出一帶一路降低衝擊，義副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）5日結束為期3天的訪中行程。從簽署到退出，其背景、計畫效益、過程中引發的國內爭議，到後來選擇退出，以及退出後的中義關係，一帶一路在義國到發生什了麼事？
據義媒《哈芬登郵報》（HuffPost）報導，義副總理兼外交部長塔加尼5日結束為期3天的訪中行程，為義國退出一帶一路降低衝擊。塔加尼此行雖未直接對中國說出將退出一帶一路，但在對話中間接暗示，退出勢在必行。
一帶一路的簽署與2019年剛上任的時任義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）所處時空背景有相當大關係，他在希望振興國家經濟與政治相對親中下，與中國簽署一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU） 。義大利成為第一個、也是迄今唯一加入這項計畫的七大工業國集團（G7）成員國。
這項備忘錄以5年為期，如果兩方不採取任何動作，效期會自動在2024年3月延續，除非其中一方在2023年12月前退出。
然四年多過去了，在今年年底前，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）即將面臨她上任以來經濟成本可能最高的外交政策選擇。這些年中，一帶一路在義國內引發諸多討論與疑慮，許多大型計畫遭擱置，經濟也未見起色，義國主權甚至有被侵害的疑慮。
梅洛尼在談到與中國的雙邊貿易時表示，義大利對中國的出口雖有所增長，但並沒有達到備忘錄承諾的增長速度。實際上，2019年義國對中國的出口總額為130億歐元，2020年128億歐元，2021年157億歐元，2022年164億歐元。
然而，中國對義大利的出口卻呈現驚人增長，從2019 年的317億歐元增加到2022年的575億歐元（尤其是電子產品、服裝、機械）。中國成為義國的第2大供應國，但義國卻是中國的次要貿易夥伴，是排名第24的供應國。
此外，中國近年藉一帶一路之手伸入義國重要港口，如義國東北方的里雅斯特（Trieste）和海底電纜等基礎設施，此外，中國控制的5G數位基礎設施也對歐洲構成重大風險。
自梅洛尼當選以來，其親美、親大西洋路線明顯，上任後便積極參與歐盟事務，試圖在地中海、印太地區與大西洋聯盟發揮影響力，提升國際地位。因此，續簽一帶一路與否，不僅受經濟、政治影響，與外交政策也有相當大的關係。
梅洛尼已多次表達對一帶一路的疑慮，甚至曾說「如果我明天早上必須簽署該備忘錄的續約，我幾乎看不到這樣做的政治條件」。其他政府官員也多對一帶一路感到不滿。
義大利外交部長塔加尼曾說，「我們沒從一帶一路得到多少好處，這在技術上已經證明了」；義國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）更表示加入一帶一路是「臨時且糟糕」的決定。
然而，義大利退出一帶一路仍然是北京的一大痛處，尤其對中國來說，面子很重要。如果義國不續簽將無異於傳遞出不信任中國全球倡議的訊息。
然事實上，義國不續簽這個決定對北京來說並不意外，自從梅洛尼政上任以來，中國政府就已經對她在一帶一路的續簽意願上抱持懷疑態度，並強調梅洛尼從上任第一天起就已經說明了她對此事的想法，其他關鍵部會態度也是如此。
俄羅斯入侵烏克蘭與中國在俄烏戰爭上的立場，以及北京和華盛頓之間日益緊張的局勢更是鞏固了此一趨勢。
但即使不續簽，義大利仍設法協商出一條不會讓北京丟面子的「溫和出路」，並且確保能夠開啟一段更加穩定和可控的雙邊關係，避免北京過度不滿。梅洛尼認爲與中國的關係不會變得複雜，中國可以成為義大利奢侈品的優秀合作夥伴。
誠如她過去所言，儘管義大利是唯一簽署一帶一路的（G7）成員國，但卻不是跟中國經濟與貿易關係最密切的歐洲和西方國家。羅馬的目標是像巴黎和柏林一致，與北京建立良好的關係，即使在重要領域，但不一定要參加一個全面性的戰略計畫。
在退出後的中義關係上，《蟻報》（Le Formiche）4日報導，羅馬和北京準備在一帶一路決定不續簽後，雙方均希望此議題可就此翻過頁，避免關係過度緊張。中國媒體《南華早報》4日發表的一份分析中也表示，羅馬退出一帶一路不會成為雙邊關係的根本性挫折。
義大利質疑一帶一路，中國胡蘿蔔與棒子軟硬兼施
（中央社）義大利副總理兼外交部長塔加尼近期訪問中國，義媒報導此行是為退出一帶一路倡議「降低衝擊」，中國則用胡蘿蔔及棒子軟硬兼施，籲義國政府不要對中國企業採取歧視作法，並喊話可加強推廣電商平台，願繼續為義國創造更多利益。
義媒《哈芬登郵報》報導，塔加尼雖然未直接對中國說出將退出一帶一路，但提到「中義間戰略夥伴關係比一帶一路倡議更重要」，也直言「一帶一路成果不如預期」，間接暗示義大利退出一帶一路勢在必行。
義大利2019年簽署一帶一路協議後效果不彰，數據顯示，2019到2022年之間，中國從義大利進口只增加26％，義大利從中國進口卻增加了51％。
《蟻報》4日報導，羅馬和北京準備在一帶一路決定不續簽後，雙方均希望此議題可翻篇，避免關係過度緊張，但從中國政府和塔加尼的言論可知，他們並未放過這次彼此諷刺和挖苦的機會。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html