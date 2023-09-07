新北市府：賴清德老家建物可能建管前已存在，若提證明可申請為合法房屋
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新北市政府原先表示，市府工務局等單位6日有派員到場了解，確認違建是位於民進黨所澄清建物的旁邊，屬於山坡地保護區，土地使用類別為礦業用地，目前查不到建築執照及使用執照，可認定是違建。不過市府後續又說明，經查該門牌建物無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料，經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬98年6月25日前的既存違建。因此，將依序排拆，不會裁罰。
新北：賴清德老家建物可能建管前已存在，若提證明可申請為合法房屋
（中央社）民進黨5日為賴清德老家是違建的流言澄清，新北市政府6日對此說明多次改變，從認定為違建到既存違建、排拆不裁罰，最後確認可能建物年代久遠，仍未實施建管，因此，若提證明可申請認定合法房屋。
民進黨5日在闢謠專區澄清，網傳民進黨總統參選人賴清德在新北市萬里區的老家是違建，這是不實訊息，並稱屋主是賴清德的親戚，屋頂的遮蔽物是要防治陽光照射、影響家中年長者生活的增設設施。
新北市政府原先表示，市府工務局等單位6日有派員到場了解，確認違建是位於民進黨所澄清建物的旁邊，屬於山坡地保護區，土地使用類別為礦業用地，目前查不到建築執照及使用執照，可認定是違建。
不過市府後續又說明，經查該門牌建物無使用執照、建物登記及稅籍證明等合法證明資料，經工務局現場勘查並比對空照圖，應屬98年6月25日前的既存違建。因此，將依序排拆，不會裁罰。
新北市政府稍晚正式聲明指出，由於建物所在地區是民國70年2月15日才發布實施北部區域計畫，才開始實施建築管理，如果建物所有人能提出相關佐證資料，證明建物是在70年2月15日前已經存在的事實，就可以依「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」提出申請，認定為合法房屋。
民進黨：屋齡逾60年非賴所有，配合新北處理
民進黨主席賴清德老家被爆涉違建，民進黨發言人張志豪6日說，「這間房屋並非為賴清德所有」，各界若有任何疑義，後續會全力配合新北市府及相關單位認定來處理。
據了解，賴清德6日也在中常會後，向與會者說明此議題，並翻出新北市政府100年法規，以及說明民國92年前後他的母親進行翻修過程。
對於建物被指沒有建照，黨內人士認為，這區建物的都市計畫解編是新北市政府要處理的，從礦區到現在是有整個歷史因素。
對於媒體報導及網路傳播「賴清德老家違建」，張志豪6日受訪表示，這是錯誤的假訊息，特定媒體報導的內容也非事實。民進黨要再次重申，「這間房屋並非為賴清德所有」。
張志豪說，各界若有任何疑義，後續會全力配合新北市府及相關單位認定來處理。
至於媒體報導稱，賴清德老家因地目限制照理說應沒有建照、使照，賴清德老家曾經過大幅改建與增建，張志豪指出，賴清德的父親是礦工，這間屋齡超過60年的房子就在礦坑附近，賴清德出生前就存在，因為已有多處漏水等問題，所以在民國92年前後進行翻修。
張志豪表示，依據新北市政府100年6月2日頒訂的「新北市政府核發合法房屋證明處理要點」第2點規定，所稱合法房屋是指於當地實施建築管理日期前已存在，且無擅自新建、修建、改建或興闢公共設施拆除剩餘建築基地內建築物改建增建行為之舊有建築物。
張志豪強調，此法是新北市政府100年6月2日頒訂，賴清德的老家是他出生前就已存在，因不堪使用，於民國92年前後進行翻修，「很清楚是在頒布要點前進行翻修」。
另外，媒體詢問該屋是不是違建、用地問題是否處理；張志豪重申，相關疑義將配合新北市政府及相關單位認定處理，但所謂「賴清德老家是違建」不是事實，是錯假訊息，請特定媒體澄清報導。至於房屋持有者是誰，他並未進一步說明。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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