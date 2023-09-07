2023/09/07,
職場

人力銀行調查：7成5上班族薪資停滯，不滿意待遇達9成創新高

人力銀行調查：7成5上班族薪資停滯，不滿意待遇達9成創新高
Photo Credit: 中央社

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1111人力銀行今天發布「2023上班族加薪現況調查」表示，有高達9成上班族不滿意目前的薪資待遇，創下近5年新高；更有7成5受訪者直言，今年薪水完全停滯不動，僅2成5有被加薪，平均增加新台幣2117元。

（中央社）基本工資有望調升，8日實際調幅將出爐。人力銀行表示，根據調查，有高達9成上班族不滿意目前薪資待遇，創下近5年新高；另有7成5上班族今年薪資停滯，其中有超過2成5受訪者逾5年沒被加薪。

勞動部將於8日召開基本工資審議委員會，拍板明年基本工資調幅；行政院院會6月已核定軍公教明年調薪4％。

1111人力銀行今天發布「2023上班族加薪現況調查」表示，有高達9成上班族不滿意目前的薪資待遇，創下近5年新高；更有7成5受訪者直言，今年薪水完全停滯不動，僅2成5有被加薪，平均增加新台幣2117元。

人力銀行表示，7成5受訪者認為自己今年沒有加薪，原因包含公司沒有定期調薪制度占61.8％、公司獲利不佳18.6％、老闆不同意16.9％、不受主管青睞13.5％及年資不夠12.4％。

調查顯示，受訪者曾經平均最長有3年7個月處於凍薪期，意即在同個位置上都沒有被企業加薪；有25.5％受訪者已長達5年以上沒被加薪。

人力銀行公關經理曾仲葳表示，行政院主計總處日前預測台灣今年經濟成長保2％無望，景氣整體呈現「外冷內熱」，預期今年經濟成長率下修至1.61％，創下8年新低。

值得留意的是，勞動部日前公布最新無薪假統計，總共有674家廠商，實施人數共1萬2388人；其中，實施人數最多的是製造業，因為訂單減少，無薪假持續升溫，目前達1萬337人，占整體企業類別比重超過8成。

曾仲葳指出，經濟成長率下修反映出企業的營運現況與獲利表現不如預期，恐將造成企業實施撙節開支，對於人事成本的固定開銷更加敏感，自然加薪意願低迷。

不少上班族透過跳槽爭取加薪機會，人力銀行調查表示，上班族透過跳槽最多平均可增加7346元；除了轉職外，採取以退為進的加薪要求也是職場常見，有2成上班族曾以「欲離職」而要求加薪，其中僅有9.3％加薪成功且被慰留。

為了解上班族的薪資現況，1111人力銀行表示，上班族調薪現況調查期間自8月14日至9月4日，有效樣本數1084份，信心水準95％，正負誤差值為2.98個百分點。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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