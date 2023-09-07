中國新版地圖爭議，五角大廈：北京試圖創造新常態，分析：南海強硬主張將危害與鄰國關係

中國新版地圖爭議，五角大廈：北京試圖創造新常態

（中央社）對於中國新版地圖領土爭議，美國國防部6日表示，這是北京混淆國際主權方面的延續，試圖在重置邊境方面創造新常態，美國會與區域盟友合作，確保安全穩定秩序的國際規則得以遵循。

中國政府日前新發布的「2023年版標準地圖」將台灣、南海諸島，以及中印存在的領土爭議納入中國疆域，引發台灣、印度、馬來西亞、印尼、菲律賓與越南抗議。

對於中國新版地圖爭議，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）認為，這是北京混淆國際主權方面的延續，試圖在重置邊境方面創造新常態，並期望其他國家依循。

他指出，美國與區域盟友和夥伴密切合作十分重要，以協助他們捍衛主權，並確保維繫70多年來區域安全穩定秩序的國際規則得以遵循。

有關《華爾街日報》日前報導，美方記錄到約100起有關中國人試圖進入軍事基地和其他敏感設施案例，這些人有時會假裝是普通遊客。官員認為這構成潛在間諜威脅。

賴德強調，確保硬體設施安全仍是「重中之重」，設施安全標準考量各種潛在威脅，包括對手企圖進行的間諜活動。但出於安全理由，不會對具體事件發表評論。

賴德表示，五角大廈一如既往與地方、州與聯邦執法官員合作，與情報界和外國夥伴合作，確保基地免受國內外侵害。

他也以背景方式說明指出，自2018年以來，已進行多次基地安全審查，其中部分是跨機構合作，近期一次的審查重點是硬體設施安全條件，以及其他方面基地安全，這些審查將繼續為美軍基地保護措施提供相關資訊。

賴德說，美國國防部每天都會追蹤無權進入或離開美軍基地的人，但這些事件極少需要額外調查，多半是低層級事件，截至目前，並未有任何事件表明是間諜活動。

《華爾街日報》報導，美國官員形容試圖擅闖軍事基地等設施的人是「不速之客」，不管他們是有意或無心。這些不速之客包括被逮到闖入美國新墨西哥州飛彈試射場的中國人，以及看似在佛羅里達州火箭發射基地附近混濁水域游泳的水肺潛水員。

Photo Credit: Goran tek-en CC BY SA 4.0 「九段線」與南海各國依《聯合國海洋法公約》作出的主張重疊。

分析：中國對南海立場將危害與鄰國關係

（中央社）據指出，如果北京繼續強調對南海大部分地方擁有主權，這勢必令中國蒙上破壞與區內國家關係的風險。

英文《南華早報》6日報導，在東協峰會舉行之前，區內多位分析家都表達了上述相同立場；他們指出，最近在南海這個資源豐富的區域所發生的事情，對區內國家而言是一個「警示」，甚至日益靠向美國及其盟友。

報導表示，北京上週公布新版中國地圖，單方面對南海大部分地方提出擁有主權，此舉令區內國家強烈反彈，包括馬來西亞、印尼、越南、菲律賓和汶萊，其中馬來西亞外交部表明不接受中國提出的擁有權，菲律賓則指中國希望藉此令其聲稱的南海主權和司法權合法化。

報導引述印尼艾哈邁德雅尼將軍大學（Jenderal Achmad Yani University）國際關係講師尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）說，長遠而言，北京在南海的主張將會使中國失去更多。

尤哈尼斯說，隨著區內國家的經濟和軍事實力日益強大，將會「記住這個羞辱」。此外，尤哈尼斯表示，基本上，中國難以收買區內國家的心和意願，一旦中國和美國發生衝突，區內國家將會更加願意靠向美國。

因此，尤哈尼斯認為，中國最近在南海的舉動，只是損害自身在區內的長遠影響和利益，將來更會引來反效果。

報導又引述菲律賓德拉薩大學（De La Salle University）國際研究系教授狄卡斯楚（Renato De Castro）說，針對中國公布的新版地圖，菲律賓政府公布了連串聲明，這也反映出區內正在「強力反擊」。

他舉例說，馬來西亞的外交政策一向低調，但在這次事件上，馬國是東南亞首個公開表明立場的國家；他說，在某種程度上，馬來西亞的反應正在測試東南亞國家對中國的忍耐度。

日本抗議新版中國地圖列入釣魚台，中：不接受

（中央社）針對日本政府就尖閣諸島（釣魚台列嶼）被列入中國新版地圖向中方提出抗議，中國外交部發言人毛寧6日聲稱，中國地圖將固有領土標為中國領土理所當然。中方「不接受日方所謂的抗議」。

中國外交部6日下午舉行例行記者會。《澎湃新聞》報導，有外媒提問，日本內閣官房長官松野博一批評中方發布的新地圖，理由是圖中將「尖閣諸島」列為中國領土，且指日方已通過外交管道向中方提出抗議，中方對此事有何回應？

毛寧在回答時聲稱，釣魚島及其附屬島嶼（釣魚台列嶼）是「中國固有領土」，「中國的地圖將釣魚島標為中國領土是理所當然的，中方不接受日方所謂的抗議。」

中國自然資源部8月28日出版「2023年版中國標準地圖」，將中國與他國有主權爭議的領土，全數列為中國領土，其中包括南海諸島、釣魚台列嶼、印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）等地，甚至將中俄確定各擁一半的黑瞎子島也全數列為中國領土，近日引起相關國家抗議。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺