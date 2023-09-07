MC HotDog致歉歌曲〈樓下的房客〉未經同意引用漫畫改編，朱德庸接受道歉但不願授權

（中央社）歌手MC HotDog熱狗表示，在漫畫家朱德庸未同意下，引用「跳樓」並改編歌曲，犯了「低級且嚴重」的錯誤，現積極洽談授權。朱德庸昨（6）日接受道歉，另表示不希望在這種情況下授權。

朱德庸昨日接受《中央社》記者訪問表示，在熱狗公開道歉前，就已經從朋友得知熱狗引用「跳樓」的歌曲〈樓下的房客〉，「我首先要說的是，我終於等到道歉與澄清。」這對每名原創者來說都非常重要，「否則多年後造成混淆，甚至有人以為我是抄襲都有可能。」

熱狗日前在臉書表示，〈樓下的房客〉因音樂後製問題，MV無法如期上架，但有PTT網友貼出朱德庸的漫畫「跳樓」，認為兩者氛圍跟敘事相似。

熱狗前（5）晚在臉書重提〈樓下的房客〉，並發文承認，〈樓下的房客〉靈感源自過去看過的網路短篇文字，而該篇文字出自朱德庸於「什麼事都在發生」一書中的短篇漫畫「跳樓」，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情隔離期間重新翻開過去記下的筆記便有了創作靈感，最終寫成〈樓下的房客〉。

熱狗表示，創作當下並不知道是朱德庸的作品，而是網友提醒才知道內容來源，〈樓下的房客〉已經全面下架，原本要發布的MV也不會公布。

熱狗指出，未來在個人和唱片公司都會更注意創作來源，並跟朱德庸多次致歉，無論作品最後會不會收錄在專輯中，他都希望用這首歌向朱德庸致敬，若沒有他的文字跟漫畫啟發，寫不出如此有意義的作品。

熱狗感謝朱德庸的作品，疫情期間給他強大力量，「同時也要呼籲大家，珍愛生命，我想這也是朱德庸老師的故事最核心的理念。」熱狗表示，團隊目前已和朱德庸洽談授權事宜。

朱德庸昨日回應，他接受熱狗道歉，但他並不想在這種情況下授權，過去他所有作品授權如電視劇、音樂劇或其他異業合作，都是與合作方經過詳細規劃而成，目前這種「先上車後補票」的方式，是他不希望的。

朱德庸以「醋溜族」、「澀女郎」及「雙響炮」等作享譽華人圈，他說，「什麼事都在發生」出版後，「跳樓」這則漫畫在網路點閱率高達7億，國外也轉載過，隨便一搜都搜得到，期間包含馬來西亞、台灣等單位都曾詢問授權，2020年還出版珍藏版，「發生這事情，老實說我很錯愕，『跳樓』這篇漫畫雖然是2004年出的，但並沒有因為是十幾年前的作品就被大家淡忘掉。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航