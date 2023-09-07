客貨兩用「澎湖輪」另類首航，開啟高雄、澎湖藍色公路新紀元

（中央社）「澎湖輪」來了。高雄與澎湖間的海上客貨輪「澎湖輪」，自高雄出港以夜航方式今（7）日清晨駛抵澎湖，成為另類首航，不少民眾都趕早見證了這歷史性一刻。

接替除役「台華輪」的「澎湖輪」，原訂在5日舉行首航儀式，但因受颱風海葵影響而取消，順延至12日上午9時於馬公港8號碼頭舉行開航典禮。

「澎湖輪」首發航次，共搭載有268名旅客與60部大小車輛，6日晚間11時30分，自高雄出港以「夜航」方式，今天清晨5時40分鳴笛後，在2艘拖船以噴水禮迎接下緩緩靠泊馬公港，開啟高雄與澎湖藍色公路新紀元，8日上午再駛返高雄。

Photo Credit: 中央社 耗時近2年在日本全新建造的澎湖輪14日駛抵高雄港21號碼頭，拖船噴出強大水柱歡迎澎湖輪返抵台灣。

台灣港務公司馬公管理處長喬文娟、觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民、縣府旅遊處交通陸務科長周振祥等人都到場歡迎，馬公港碼頭更是湧入一排排民眾爭睹首航風采。

首名下船的澎湖71歲洪姓民眾告訴《中央社》記者時表示，是專程前往高雄再搭乘澎湖輪回來，尤其航行海上非常平穩舒適，不少旅客還在甲板上欣賞海上夜景與澎湖日出晨曦，是一趟美好體驗。

首航順利的「澎湖輪」，在完成泊靠後，還發生了一段繫纜斷裂小插曲，疑因前後繫纜過於緊繃拉扯下，導致中段纜繩應聲斷裂，讓不少民眾感到意外，客輪也立即補上一條纜繩固定。

澎湖縣政府表示，「澎湖輪」是由日本內海船廠所打造的全新船舶，船舶全長近120公尺、總噸位為9980噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4輛及小客車82輛，可以滿足澎湖民眾車輛運送、民生物品運載及郵件託運等需求。

Photo Credit: 台灣航業股份有限公司提供 via 中央社 台灣航業股份有限公司5日公開澎湖輪內部設計與裝潢，其中頭等艙房設有桌椅，猶如飯店。

Photo Credit: 台灣航業股份有限公司提供 via 中央社 圖為澎湖輪特等艙房。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航