北京觀察：一線城市「認房不認貸」只鬆綁部分需求，對於年輕人而言買房仍是天方夜譚
我們想讓你知道的是
《三聯生活周刊》指出，認房不認貸的最大意義，主要是解放了此前被「認房又認貸」壓制的改善型需求，尤其首付比例降低之後，部分人就有進場的機會。不過，其實這不算樓市的刺激政策，更多只是信貸政策回歸常態，並且在這部分被壓制的需求釋放完畢後，樓市很快就會回到原本的趨勢。
北京觀察：「認房不認貸」只鬆綁部分買房需求
（中央社）「認房不認貸」被視為刺激房市的政策，細究政策內容，大致是鬆綁「賣一買一」換房客，以及在大城市首次購房的需求。另外，對於年輕人而言，首套房政策都未使用，買房仍是天方夜譚。
中國一線城市公布「認房不認貸」政策，不可諱言樓盤成交有上升，積悶已久的銷售打出通宵營運搶客，許多樓盤也因政策刺激決定連夜漲價。
根據北京1日發布的訊息，北京市居民家庭（包含借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在北京市無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。
在北京，購買首套房與第2套房的自備款與銀行貸款利率不同，因此當政策落地，對於換房者而言，購買房的成本自然大大下降。
這對兩部分人最有利。第一，有換房需求的房客，且要先行「賣一買一」，因為家庭戶裡借款人、配偶與未成年子女名下都不能擁有房產。以往有「認貸」的情況是，儘管賣了房名下已無房產，但因有貸款紀錄，因此再購買下一間房仍視為第二套房，需得適用二套房的自備款與利率。
《三聯生活周刊》指出，認房不認貸的最大意義，主要是解放了此前被「認房又認貸」壓制的改善型需求，尤其首付比例降低之後，部分人就有進場的機會。
不過，《三聯生活周刊》指出，其實這不算樓市的刺激政策，更多只是信貸政策回歸常態，並且在這部分被壓制的需求釋放完畢後，樓市很快就會回到原本的趨勢。
第二種是在外地有房、本地無房的狀況。舉例而言，一名本為南京市民的購房者，先前在南京已購房，來到北京發展後因這項政策落地（且幸運地有北京戶口，或是5年在北京繳納社保或各稅的家庭），在北京首次的購房也屬於首套房。若是以往則算是二套。
中國中金公司的一項預估指出，這項政策直接受益於認房不認貸的改善型需求在全中國住房銷售金額中的占比可能在10％至20％之間。
至於對內卷、躺平的年輕人而言，一名在北京任職於IT產業的「95後」說，「我們首套房都還沒使用」，這項政策與他們無關。
經濟下行下的「認房不認貸」，買家風險多
（中央社）中國一線城市實施「認房不認貸」政策，陸媒報導指出，經濟不景氣下，當中的政策限制仍有不確定性因素，對要「賣小買大」的購屋者而言，會發現要將小房子變現並不容易。
據《三聯生活周刊》報導，「認房不認貸」的實施最大的意義在於釋放了改善型需求的購房者，即「賣一買一」。但是，這當中仍有許多不確定性因素。
報導指出，首先，儘管該政策大幅減少了首付的比例，確實增加了部分人群「上車」的機會，但首付比例的減少，不代表總房價的減少，還意味著每個月還款的金額大幅增加。
在此前為「認房又認貸」的狀況下，儘管首付要求高，但實際買房人的還款壓力較為小。所以，「認房不認貸」實施後，最終能否轉化為實際的購買力，考驗的是購房者背負高負債的能力與信心。
報導指出，在過去經濟上行、房價上漲的年代，買房人的基本操作是用最高的貸款來獲得最高的回報。一方面是因為對自己未來收入有信心，同時，也是對房價上漲有足夠的信心。
不過，隨著現在經濟下行，房地產也進入下行週期，敢於高槓桿買房的人越來越少，一方面是對自己未來30年的收入持續增長沒有足夠的自信。同時，在樓市下行週期，用過高的槓桿買房，一旦房價下跌，就有可能面臨負資產的風險，也就是房子的價值低於自己的貸款。
一旦出現這種情況，很多人可能會不得不選擇斷供，忍痛放棄自己的房產。
報導接著表示，對「賣小買大」的置換型買家而言，另一大不確定性因素在於如何將自身手上的小房子變現。
報導說明，最近幾年，北京的置換鏈條運轉越來越慢，很重要的原因之一，在於最底層的小房子越來越難賣，尤其是一些「老破小」，市場需求越來越萎縮。
一方面是因為這些老破小的居住型很差，且學區屬性越來越弱，更重要的是，這部分房產的需求對象，收入正在惡化，接盤能力越來越差。
報導進一步指明，在經濟下行的背景下，中低收入群的就業和收入受衝擊最為明顯，能夠花幾百萬人民幣在一線城市買房者的人群越來越萎縮。
報導最後說，「對於靠置換鏈條運轉的一線城市，一旦最底層的房產失去需求，就相當於整個鏈條被釜底抽薪。」因此，這次政策實施後，想賣掉手上小房子去換大房子的改善型人群會發現，想要將手上的小房子變現，「其實並不容易」。
上海「認房不認貸」，推動換房買家進場
（中央社）上海市拋出「認房不認貸」政策，帶動看房量。房仲業者指出，買方進場積極度明顯增加，第一個週末看房人數較平常增加約30％；這波政策主要推動「小換大」、「舊換新」買家進場。
上海市1日發布「關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買住房時，家庭成員在上海市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。
上海市2日起執行「認房不認貸」政策，符合資格買房人可循首套住房信貸政策，首付比率較低、房貸利率採較優惠貸款利率。
信義房屋上海業務一區總監魏逢佑接受《中央社》採訪表示，政策才剛推出，目前實際感受到的是買方進場積極度明顯增加，看房人數在第一個週末增加大約30％。
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
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安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
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最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。