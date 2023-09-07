北京觀察：一線城市「認房不認貸」只鬆綁部分需求，對於年輕人而言買房仍是天方夜譚

北京觀察：「認房不認貸」只鬆綁部分買房需求

（中央社）「認房不認貸」被視為刺激房市的政策，細究政策內容，大致是鬆綁「賣一買一」換房客，以及在大城市首次購房的需求。另外，對於年輕人而言，首套房政策都未使用，買房仍是天方夜譚。

中國一線城市公布「認房不認貸」政策，不可諱言樓盤成交有上升，積悶已久的銷售打出通宵營運搶客，許多樓盤也因政策刺激決定連夜漲價。

根據北京1日發布的訊息，北京市居民家庭（包含借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在北京市無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

在北京，購買首套房與第2套房的自備款與銀行貸款利率不同，因此當政策落地，對於換房者而言，購買房的成本自然大大下降。

這對兩部分人最有利。第一，有換房需求的房客，且要先行「賣一買一」，因為家庭戶裡借款人、配偶與未成年子女名下都不能擁有房產。以往有「認貸」的情況是，儘管賣了房名下已無房產，但因有貸款紀錄，因此再購買下一間房仍視為第二套房，需得適用二套房的自備款與利率。

《三聯生活周刊》指出，認房不認貸的最大意義，主要是解放了此前被「認房又認貸」壓制的改善型需求，尤其首付比例降低之後，部分人就有進場的機會。

不過，《三聯生活周刊》指出，其實這不算樓市的刺激政策，更多只是信貸政策回歸常態，並且在這部分被壓制的需求釋放完畢後，樓市很快就會回到原本的趨勢。

第二種是在外地有房、本地無房的狀況。舉例而言，一名本為南京市民的購房者，先前在南京已購房，來到北京發展後因這項政策落地（且幸運地有北京戶口，或是5年在北京繳納社保或各稅的家庭），在北京首次的購房也屬於首套房。若是以往則算是二套。

中國中金公司的一項預估指出，這項政策直接受益於認房不認貸的改善型需求在全中國住房銷售金額中的占比可能在10％至20％之間。

至於對內卷、躺平的年輕人而言，一名在北京任職於IT產業的「95後」說，「我們首套房都還沒使用」，這項政策與他們無關。

Photo Credit: 中央社 中國首都北京在1日實施「認房不認貸」政策，多個樓盤銷售連夜通宵營運吸客。圖為北京一樓盤御翠園的接待中心。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年9月6日

經濟下行下的「認房不認貸」，買家風險多

（中央社）中國一線城市實施「認房不認貸」政策，陸媒報導指出，經濟不景氣下，當中的政策限制仍有不確定性因素，對要「賣小買大」的購屋者而言，會發現要將小房子變現並不容易。

據《三聯生活周刊》報導，「認房不認貸」的實施最大的意義在於釋放了改善型需求的購房者，即「賣一買一」。但是，這當中仍有許多不確定性因素。

報導指出，首先，儘管該政策大幅減少了首付的比例，確實增加了部分人群「上車」的機會，但首付比例的減少，不代表總房價的減少，還意味著每個月還款的金額大幅增加。

在此前為「認房又認貸」的狀況下，儘管首付要求高，但實際買房人的還款壓力較為小。所以，「認房不認貸」實施後，最終能否轉化為實際的購買力，考驗的是購房者背負高負債的能力與信心。

報導指出，在過去經濟上行、房價上漲的年代，買房人的基本操作是用最高的貸款來獲得最高的回報。一方面是因為對自己未來收入有信心，同時，也是對房價上漲有足夠的信心。

不過，隨著現在經濟下行，房地產也進入下行週期，敢於高槓桿買房的人越來越少，一方面是對自己未來30年的收入持續增長沒有足夠的自信。同時，在樓市下行週期，用過高的槓桿買房，一旦房價下跌，就有可能面臨負資產的風險，也就是房子的價值低於自己的貸款。

一旦出現這種情況，很多人可能會不得不選擇斷供，忍痛放棄自己的房產。

報導接著表示，對「賣小買大」的置換型買家而言，另一大不確定性因素在於如何將自身手上的小房子變現。

報導說明，最近幾年，北京的置換鏈條運轉越來越慢，很重要的原因之一，在於最底層的小房子越來越難賣，尤其是一些「老破小」，市場需求越來越萎縮。

一方面是因為這些老破小的居住型很差，且學區屬性越來越弱，更重要的是，這部分房產的需求對象，收入正在惡化，接盤能力越來越差。

報導進一步指明，在經濟下行的背景下，中低收入群的就業和收入受衝擊最為明顯，能夠花幾百萬人民幣在一線城市買房者的人群越來越萎縮。

報導最後說，「對於靠置換鏈條運轉的一線城市，一旦最底層的房產失去需求，就相當於整個鏈條被釜底抽薪。」因此，這次政策實施後，想賣掉手上小房子去換大房子的改善型人群會發現，想要將手上的小房子變現，「其實並不容易」。

Photo Credit: 中央社

上海「認房不認貸」，推動換房買家進場

（中央社）上海市拋出「認房不認貸」政策，帶動看房量。房仲業者指出，買方進場積極度明顯增加，第一個週末看房人數較平常增加約30％；這波政策主要推動「小換大」、「舊換新」買家進場。

上海市1日發布「關於優化我市個人住房貸款中住房套數認定標準的通知」，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買住房時，家庭成員在上海市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

上海市2日起執行「認房不認貸」政策，符合資格買房人可循首套住房信貸政策，首付比率較低、房貸利率採較優惠貸款利率。

信義房屋上海業務一區總監魏逢佑接受《中央社》採訪表示，政策才剛推出，目前實際感受到的是買方進場積極度明顯增加，看房人數在第一個週末增加大約30％。