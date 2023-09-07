中國擬罰「傷害中華民族感情」行為、要求不得穿「傷害民族感情」服飾，學者發聲反對
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北京清華大學刑法學教授勞東燕強調，處罰標準模糊勢必導致選擇性執法，容易出現濫權現象，可能激化警民矛盾，為社會穩定帶來新風險。國家權力直接干預公民個人日常穿著，明顯有過度干預之嫌；這樣的立法可能刺激極端民族主義，進一步惡化公共領域輿論環境，「也可能加劇與一些國家的對立情緒，導致外交上的被動。」
擬罰「傷害中華民族感情」行為，陸學者發聲反對
（中央社）中國官方擬將「傷害中華民族感情」行為列入治安拘留、開罰範圍。數名大陸學者公開發聲，認為處罰標準模糊、過度干預個人，幾乎無法循法治原則操作，恐將惡化公共領域輿論空間。
「治安管理處罰法（修訂草案）」8月底首次提請全國人大常委會會議審議，新增多項處罰行為，目前正在公開徵求意見，9月30日截止。其中增列在公共場所穿著、佩戴「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」的服飾、標誌的，可拘留、開罰。
北京清華大學刑法學教授勞東燕在社交平台個人專頁發聲反對草案內容，表示「有損中華民族精神、傷害中華民族感情」是內涵極為模糊的概念，不同的人有不同的理解，將其作為法律處罰標準，必然有過於模糊問題，容易造成任意擴張行政處罰。
勞東燕強調，處罰標準模糊勢必導致選擇性執法，容易出現濫權現象，可能激化警民矛盾，為社會穩定帶來新風險。國家權力直接干預公民個人日常穿著，明顯有過度干預之嫌；這樣的立法可能刺激極端民族主義，進一步惡化公共領域輿論環境，「也可能加劇與一些國家的對立情緒，導致外交上的被動。」
華東政法大學憲法學教授童之偉也對這項草案抱持批評態度。他在社交平台個人專頁上指出，「中華民族精神」、「中華民族感情」由誰確認、按什麼程序確認，這都是「幾乎無法循法治原則操作」的問題；倘若通過，執法上必將造成依循長官意志抓人、定罪的實際後果。
「治安管理處罰法（修訂草案）」修訂第34條，「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的」、「製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論的」都要受罰。
有上述行為者，可處5日以上10日以下拘留，或者人民幣1000元（約新台幣4400元）以上3000元以下罰款；情節較重的，可處10日以上15日以下拘留，可以併處5000元以下罰款。
修訂草案還增加數種可處罰行為，例如將考試作弊、組織領導傳銷、從事有損英雄烈士保護等行為增列為擾亂公共秩序行為；搶奪方向盤等妨礙公共交通工具駕駛、升放攜帶明火的孔明燈等行為增列為妨害公共安全的行為。
管太寬？中國要求不得穿「傷害民族感情」服飾
中國官方越管越多，近期公布的兩項法規，明確要求一般人不得在公共場所穿著「傷害中華民族感情的服飾」；還要求中科院院士不得參加各類應酬活動，並禁止公開發表與自身專業無關的學術意見。
《澎湃新聞》報導，近9年後，新版的「中國科學院院士行為規範」在8月公布。與舊版相比，新版增加了「禁止行為」章節，內容更嚴格、更具體。
這些禁止行為包括：禁止以院士名義參加中國科學院和中國工程院、學部和學術團體、學術期刊以外活動；禁止參加各類應景性、應酬性活動；禁止參與設置以「院士」冠名的非學術活動場所；禁止公開發表與自身專業領域無關的學術意見等。
另外，根據《新華社》，「治安管理處罰法（修訂草案）」已在8月底首次提請全國人大常委會會議審議，9月30日前向社會公開徵求意見。
「草案」作出多處修改，增列了數種違反治安管理應予處罰的行為，包括考試作弊、組織領導傳銷、從事有損英雄烈士保護、以搶奪方向盤等方式妨礙公共交通工具駕駛、升放攜帶明火的孔明燈、高空拋物、無人機在未獲許可情況下飛行等。
《財新網》指出，「治安管理處罰法」規定如何處罰情節輕微尚不構成犯罪的違法行為，2006年從條例轉變為法律，2012年曾作出部分修改，但這次是該法實施17年來的一次大修。
該法修訂草案的第34條針對與英雄烈士和中華民族精神有關的破壞行為訂出罰則，其中包括「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的」，「製作、傳播、宣揚、散布有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論的」等表述。
對應罰則方面，當局可處5日以上10日以下拘留，或者人民幣1000元（約新台幣4400元）以上3000元以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以併處5000元以下罰款。
修訂中的「治安管理處罰法」並未說明何謂「傷害中華民族感情的服飾」。去年8月在江蘇省蘇州市，一名中國女子穿和服拍照，結果被警方以涉嫌尋釁滋事為由帶走，質疑其穿和服的打扮是「煽動民族仇恨」。事件在網上曝光後，曾引起許多爭議。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
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從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
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