假設手上有一筆資金要投資0050，應該定期定額還是單筆投入？

文：小畢

大家好，我是小畢，相信很多人選擇0050作為台灣指數投資的標的，其持股是台灣上市前50大市值的個股，所以可以做到貼近大盤走勢和績效，但如果今天手上有一筆資金要投資0050的話，通常會有的疑問就是要單筆投入還是定期定額買進呢？畢竟選擇單筆投入就是深怕買進後市場開始下跌，而有買在高點的擔憂，比較保險的做法就是選擇定期定額來達到平均成本的目的，我們就來實際比較一下投資0050，單筆投入和定期定額的報酬表現分別是如何？

假設今天有120萬的資金想要投資0050，我們預計在一年內將所有資金買入，採用單筆投入的話設定在一年的第一個開盤日，投入所有的120萬，買入價為當天收盤價，至於定期定額的話則是每個月的第一個開盤日，以收盤價買入10萬元，接著0050由於每年會固定配息，所以在配息日會將配息的資金再購入0050，買入價則為配息日當天的收盤價。

由於0050是從2003年6月上市，為了獲得完整一年的報酬，我會比較從2004年到2022年共19年，每一年採用定期定額或是單筆投入的績效表現，首先以2004年來說，第一個開盤日的收盤價為47.3元，120萬單筆投入買入的股數為25369股，而因為2004年沒有配息，所以到年底最後一個開盤日的收盤價為48.5元，所以年底的資產價值為股數乘以收盤價，等於25369x48.5=1230396元，至於定期定額到年底的買入股數為25965股，總價值為1259302元，因此以2004年來說，採用定期定額會有較好的報酬。

到了2005年由於配息的關係，單筆投入的配息金額為45961元，在配息日買進的股數為977股，而定期定額的配息金額為19529元，在配息日買進的股數為415股，在2005年年初單筆投入120萬的話，到了年底加上配息的資產總價值為1323326元，至於定期定額則是1322865元，所以單筆投入稍微勝出。

依照前面的計算，我列出從2004年到2022年共19年，採用單筆投入或定期定額投資0050，每年的績效結果，我們可以發現在19年中，有13年單筆投入的績效勝過定期定額，也就是單筆投入有大約68%的機率勝出，這和著名先鋒基金管理公司的研究結果十分接近，他們的研究結果顯示無論投資美國，英國或澳洲市場，歷史數據顯示單筆投入有7成的機率表現優於定期定額。

另外我們可以看到除了2022年單筆投入的績效落後定期定額較大外，在2009，2016，2017，2019和2021年，單筆投入的績效都勝過定期定額至少10%以上，這證明市場大部分的時間還是上漲的狀況，也說明了將資金越早投入市場，才能讓複利發揮力量而有較佳的報酬。

最後我們可以發現單筆投入的報酬標準差為23%，定期定額的報酬標準差為15%，也就是單筆投入的報酬標準差高於定期定額，這是因為同時間單筆投入在市場中的資金部位總是高於定期定額，而股票是相對波動性較大的商品，所以在市場上漲時會有較佳的表現，相對在市場下跌時也會有較大的跌幅。

最後總結一下，對於手上有一筆資金想要投資0050的人，採用單筆投入有較高的機率獲得較好的報酬，但對於無法承擔較大下跌風險的人來說，放棄追求最大報酬而選擇定期定額也是合理的投入方式，但即使選擇定期定額，考量市場長期上漲的情況下，建議整個定期定額投入的時間也不要超過一年。

之後的影片我會分享如果選擇0050做為資產配置的話，0050的比例該是多少？歡迎大家訂閱和分享我的專題。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：0050應該定期定額還是單筆投入？

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀