《時代雜誌》評選AI領域百大影響力人物，唐鳳、黃仁勳、李開復入列

（中央社）《時代雜誌》（TIME）今天公布「人工智慧（AI）領域百大影響力人物」（TIME 100/AI）名單，數位部長唐鳳雀屏中選，輝達執行長黃仁勳、創新工場創辦人李開復、台裔美國聯邦眾議員劉雲平也榜上有名。

這份名單分為4大類，分別包括領導者（Leaders）、創新者（Innovators）、塑造者（Shapers）及思想家（Thinkers），唐鳳名列塑造者類別。

名單包含許多全球知名人物，例如人工智慧公司xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）、聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）以及臉書（Facebook）母公司Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）。

《時代雜誌》報導，唐鳳身為台灣數位發展部的首任部長，其任務可謂相當艱鉅。自2022年上任以來，這位由「公民駭客」轉型為政府官員的唐鳳不僅要努力確保台灣的「數位韌性」（digital resilience），還要設法應對人工智慧給台灣新興民主帶來的風險和機遇。

報導指出，儘管全球各地的許多政治人物都致力設法保護民主，免受人工智慧黑暗面的影響，但唐鳳正在探索如何利用AI來強化民主，特別是在人工智慧監管方面。

今年稍早，她與國際非政府組織「集體智慧計畫」（Collective Intelligence Project, CIP）合作，並推出「對齊大會」（Alignment Assemblies）專案。這個線上論壇讓公民能夠參與討論一系列廣泛議題，包括人工智慧的用途、倫理、監管和影響等。

這個論壇使用類似ChatGPT的聊天機器人，參與者可挑選有興趣的主題來參與討論，並透過調查分享他們的觀點。調查將詢問參與者，他們是否同意「政府應放慢發展人工智慧的腳步」等。此外，數位部也將在台灣各地舉行AI相關議題的面對面討論。

唐鳳表示，這類合作計畫使「審議式民主（deliberative democracy）更具擴展性。它還可以讓人工智慧的發展更加民主，因為有權決定AI應該如何運作的不僅是頂尖實驗室的少數工程師，還有人們本身。」

數位發展部長唐鳳。Photo Credit: 中央社

報導指出，事實上，台灣政府過去也曾採用這種協商方式進行治理，最值得注意的案例是在2015年，Uber引發計程車司機強烈反對一案，政府最終將民眾建議納入政策。唐鳳任內出現了一種粗略共識，包括公民參與和徹底的透明。她參加的會議經常被錄音、轉錄，並直接上傳到數位部的官網。這已成為她治理的核心支柱。

唐鳳說，「如果任何群體認為AI當前的發展路徑在某種程度造成傷害，導致我們所說的『知識不正義』（epistemic injustice）——也許他們是原住民族群，也許他們的學習方式與當前主流AI的訓練假設不同，也許他們有不同社會規範，那麼就要有一種方法，讓他們能達成粗略共識，就像我們針對Uber議題所做的那樣。」

他還說，「接下來，我們就可以重新訓練AI模型，或與AI服務供應商合作，量身訂做可滿足當地民眾需求的AI，而非要求民眾適應主流AI正在做的事情。」

針對輝達執行長黃仁勳，《時代雜誌》報導，黃仁勳秉持著自小追求視覺效果的熱情，在1993年創立了輝達（NVIDIA）。該公司最初的使命是為日益奇幻且強調身歷其境感受的遊戲製造顯示卡。如今，位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達已成為推動AI革命微處理器的全球主要生產商，公司股價在過去一年中狂飆191％。今年8月底，輝達的市值甚至達到1.1兆美元。

隨著ChatGPT等大型語言模型的爆炸式成長，市場對輝達晶片的需求也大增，輝達於8月4日推出最新的GH200處理器，大幅縮短演算訓練時間。

黃仁勳今年5月在台北國際電腦展表示，「我們已經來到新運算時代的轉捩點，現在人人都是程式設計師，你只需要對電腦下達指令就可以了。」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。Photo Credit: 中央社

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺