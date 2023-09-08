《時代雜誌》評選AI領域百大影響力人物，唐鳳、黃仁勳、李開復入列

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這份名單分為4大類，分別包括領導者（Leaders）、創新者（Innovators）、塑造者（Shapers）及思想家（Thinkers），唐鳳名列塑造者類別。名單包含許多全球知名人物，例如人工智慧公司xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）、聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）以及臉書（Facebook）母公司Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）。
（中央社）《時代雜誌》（TIME）今天公布「人工智慧（AI）領域百大影響力人物」（TIME 100/AI）名單，數位部長唐鳳雀屏中選，輝達執行長黃仁勳、創新工場創辦人李開復、台裔美國聯邦眾議員劉雲平也榜上有名。
這份名單分為4大類，分別包括領導者（Leaders）、創新者（Innovators）、塑造者（Shapers）及思想家（Thinkers），唐鳳名列塑造者類別。
名單包含許多全球知名人物，例如人工智慧公司xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）、聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）以及臉書（Facebook）母公司Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）。
《時代雜誌》報導，唐鳳身為台灣數位發展部的首任部長，其任務可謂相當艱鉅。自2022年上任以來，這位由「公民駭客」轉型為政府官員的唐鳳不僅要努力確保台灣的「數位韌性」（digital resilience），還要設法應對人工智慧給台灣新興民主帶來的風險和機遇。
報導指出，儘管全球各地的許多政治人物都致力設法保護民主，免受人工智慧黑暗面的影響，但唐鳳正在探索如何利用AI來強化民主，特別是在人工智慧監管方面。
今年稍早，她與國際非政府組織「集體智慧計畫」（Collective Intelligence Project, CIP）合作，並推出「對齊大會」（Alignment Assemblies）專案。這個線上論壇讓公民能夠參與討論一系列廣泛議題，包括人工智慧的用途、倫理、監管和影響等。
這個論壇使用類似ChatGPT的聊天機器人，參與者可挑選有興趣的主題來參與討論，並透過調查分享他們的觀點。調查將詢問參與者，他們是否同意「政府應放慢發展人工智慧的腳步」等。此外，數位部也將在台灣各地舉行AI相關議題的面對面討論。
唐鳳表示，這類合作計畫使「審議式民主（deliberative democracy）更具擴展性。它還可以讓人工智慧的發展更加民主，因為有權決定AI應該如何運作的不僅是頂尖實驗室的少數工程師，還有人們本身。」
報導指出，事實上，台灣政府過去也曾採用這種協商方式進行治理，最值得注意的案例是在2015年，Uber引發計程車司機強烈反對一案，政府最終將民眾建議納入政策。唐鳳任內出現了一種粗略共識，包括公民參與和徹底的透明。她參加的會議經常被錄音、轉錄，並直接上傳到數位部的官網。這已成為她治理的核心支柱。
唐鳳說，「如果任何群體認為AI當前的發展路徑在某種程度造成傷害，導致我們所說的『知識不正義』（epistemic injustice）——也許他們是原住民族群，也許他們的學習方式與當前主流AI的訓練假設不同，也許他們有不同社會規範，那麼就要有一種方法，讓他們能達成粗略共識，就像我們針對Uber議題所做的那樣。」
他還說，「接下來，我們就可以重新訓練AI模型，或與AI服務供應商合作，量身訂做可滿足當地民眾需求的AI，而非要求民眾適應主流AI正在做的事情。」
針對輝達執行長黃仁勳，《時代雜誌》報導，黃仁勳秉持著自小追求視覺效果的熱情，在1993年創立了輝達（NVIDIA）。該公司最初的使命是為日益奇幻且強調身歷其境感受的遊戲製造顯示卡。如今，位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的輝達已成為推動AI革命微處理器的全球主要生產商，公司股價在過去一年中狂飆191％。今年8月底，輝達的市值甚至達到1.1兆美元。
隨著ChatGPT等大型語言模型的爆炸式成長，市場對輝達晶片的需求也大增，輝達於8月4日推出最新的GH200處理器，大幅縮短演算訓練時間。
黃仁勳今年5月在台北國際電腦展表示，「我們已經來到新運算時代的轉捩點，現在人人都是程式設計師，你只需要對電腦下達指令就可以了。」
新聞來源
延伸閱讀
- 澤倫斯基獲選《時代》雜誌2022年度風雲人物、伊朗女性獲選年度英雄；證嚴法師獲選BBC 2022百大女性
- 法新社選出2023年10大新聞風雲人物，蔡英文、哈利王子入列
- 《時代》2020年百大影響力人物：蔡英文二度上榜，祁家威、羅冠聰、李文亮也入列
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html