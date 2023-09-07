攝影記者因報導颶風災情遭判20年，緬甸新聞工作者處境日益艱辛

綜合《今日緬甸》與《路透社》報導，緬甸法院於週三（6日）判處一名攝影記者20年刑期，是2021年軍方發動政變以來判處媒體從業人員最重的刑期。

現年40歲的賽伊（Sai Zaw Thaike）為獨立媒體《今日緬甸》的攝影記者，他在5月前往若開邦實兌報導摩卡颶風災情後被捕。被捕後，賽伊在實兌接受了一個多星期的審問，並於6月中旬被轉移至仰光郊區的音山監獄（Insein prison）。

針對賽伊的指控細節尚不清楚，但涉及多項虛假訊息、煽動與叛亂的法條，包括《自然災害管理法》第27條、《電信法》第66（d）條以及殖民時代《刑法》第505a和124a條，這些法規的刑期從1年到20年不等。

如同緬甸其他政治犯，在週三定罪之前，賽伊沒有接受任何來自法庭的詢問，也無法聘請律師為自己辯護。此外，賽伊的家人也不被允許探視，監獄也嚴格限制家人寄給他的包裹及郵件。

「所有同事都對賽伊被判處這麼長的刑期深感悲痛。」《今日緬甸》的主編瑞溫（Swe Win）說，並在一份聲明中表示：「對賽伊的判決再次表明，新聞自由在軍政府的統治下已被徹底剝奪，並顯示緬甸的獨立記者必須為其專業工作付出高昂的代價。」

賽伊是《今日緬甸》第2位被捕的記者，先前另一名攝影記者於今年2月下旬報導仰光的抗議活動被捕，並於6月底被特赦。

在賽伊被捕一週後，安全部隊突襲了該媒體位於仰光的辦公室，雖然當時沒有任何員工在現場，但隔日軍政府便吊銷了其媒體機構的出版許可證。

此後《今日緬甸》轉為自地下活動，持續報導仰光及其他地區的反政變活動。瑞溫也表示：「儘管我們面臨著巨大的挑戰，但我們不會放棄繼續向緬甸人民提供新聞和訊息的承諾。」

Photo Credit: GettyImages 5 月17日颶風摩卡登陸後，救援隊成員在實兌清理倒下的樹木。

「賽伊報導跟武裝抵抗無關。」於2021年9月被捕並在1年多後獲釋的記者圖薩爾（Ahla Lay Thuzar）告訴《自由亞洲電台》，並表示：「他只是在那里報道摩卡颶風過後平民的困難處境，被判處長期監禁是完全不恰當的。」

颶風摩卡於5月14日登陸緬甸，它的持續風速超過每小時200公里，造成若開邦北部400多人死亡，9成以上的房屋及建築物受損。然而，當地居民及救難人員表示，受影響的人們尚未收到糧食及人道救援。

人權觀察亞洲區副主任羅伯遜（Phil Robertson）表示，軍政府試圖掩蓋其救援不利而造成的嚴重人為災害。

「顯然他們想讓記者遠離該當地。」他說，並表示：「軍政府將所有獨立媒體及記者視為國家的敵人，因此賽伊被判處如此長的徒刑也就不足為奇了。」

《保護記者委員會》（Committee to Protect Journalists，下簡稱CPJ）的報告指出，2022 年，緬甸為全球監禁記者最嚴重的國家第3名，僅次於中國和伊朗；而根據該組織的數據顯示，自政變以來，緬甸已有150多名記者被捕，4名媒體工作者喪生。

CPJ東南亞地區負責人克里斯賓（Shawn Crispin）表示：「《今日緬甸》記者賽伊因公然捏造的指控而被判處20年徒刑，這令人憤慨，應該立即撤銷。」 並呼籲：「緬甸軍政府必須停止監禁從事記者工作的新聞界人士。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒