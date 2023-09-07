2023/09/07,
印太

美國防部提「複製者計畫」，未來2年內建自主系統強化對中嚇阻力

美國防部提「複製者計畫」，未來2年內建自主系統強化對中嚇阻力
美國國防部五角大廈｜Photo Credit: GettyImages

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美國國防部副部長希克斯說，過去20年裡，作為美國主要戰略競爭對手的中國精心打造一支現代化軍隊，削弱美國數十年來所享有的作戰優勢。對此，美國國防部推出複製者計畫，希望在未來18到24個月內在多領域部署數千個自主系統。

（中央社）美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）今天（當地時間6日）說明國防部複製者計畫，計劃在18到24個月內建造自主系統。希克斯強調，美中衝突並非迫在眉睫，在包括台海在內的嚇阻真實且強大，美國比以往更致力於確保嚇阻力。

希克斯今天出席「國防新聞」（Defense News）會議，說明五角大廈的複製者（Replicator）戰略。

希克斯說，過去20年裡，作為美國主要戰略競爭對手的中國精心打造一支現代化軍隊，削弱美國數十年來所享有的作戰優勢。對此，美國國防部推出複製者計畫，希望在未來18到24個月內在多領域部署數千個自主系統。

希克斯說，這項計畫不需要在2024財政年度增加經費，也不會成立新機構。複製者計畫將利用現有資金與編制，加速擴大規模生產與交付，以更快獲得軍事優勢，讓美軍系統比潛在競爭對手系統「更難規劃、更難打擊、更難擊退。」

她表示，全領域（all-domain）、可消耗自主系統將有助於克服中國反介入、區域拒止系統的挑戰，推動美國軍事創新朝向利用小型、智慧、低成本與大量的平台。

對於時程規劃為18到24個月，希克斯澄清，並非由於獲得與中國時間表有關的新情報，而是因為現在有機會實現長久以來追求的賽局巨大改變。美方仍認為，與中國的衝突既非迫在眉睫，也非不可避免，美國在包括台海在內的嚇阻力是真實且強大的，美國比以往任何時候都更加致力於確保這一嚇阻力。

希克斯說，美方的目標始終是確保嚇阻力，競爭不意味衝突。美國必須確保中國領導層每天醒來考慮侵略風險時，都會得出「今天不適合（行動）」（today is not the day）的結論，「不僅僅是今天，而是每一天、現在以及可預見的未來」。如果侵略真的發生，美軍也必須做好準備，不僅在軍隊，也延伸至所有人，「這是與中國進行戰略競爭時代所必須的」。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）在國防新聞會議的另一場次上表示，中國是美國最大挑戰，這反映在美軍預算、軍力態勢以及與盟友和夥伴合作的概念中，因為中國是唯一有意願且越來越有能力推翻並重塑國際秩序，以符合其獨裁利益，從而損害美國利益的國家。

關於美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）8月中在斐濟舉行印太國防首長會議，與中國軍方代表團會晤，瑞特納說，這些接觸是好的一步，但無法取代部長接觸。美中國防高層接觸至關重要，美方期望能儘快恢復往來。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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