美國防部提「複製者計畫」，未來2年內建自主系統強化對中嚇阻力
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美國國防部副部長希克斯說，過去20年裡，作為美國主要戰略競爭對手的中國精心打造一支現代化軍隊，削弱美國數十年來所享有的作戰優勢。對此，美國國防部推出複製者計畫，希望在未來18到24個月內在多領域部署數千個自主系統。
（中央社）美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）今天（當地時間6日）說明國防部複製者計畫，計劃在18到24個月內建造自主系統。希克斯強調，美中衝突並非迫在眉睫，在包括台海在內的嚇阻真實且強大，美國比以往更致力於確保嚇阻力。
希克斯今天出席「國防新聞」（Defense News）會議，說明五角大廈的複製者（Replicator）戰略。
希克斯說，過去20年裡，作為美國主要戰略競爭對手的中國精心打造一支現代化軍隊，削弱美國數十年來所享有的作戰優勢。對此，美國國防部推出複製者計畫，希望在未來18到24個月內在多領域部署數千個自主系統。
希克斯說，這項計畫不需要在2024財政年度增加經費，也不會成立新機構。複製者計畫將利用現有資金與編制，加速擴大規模生產與交付，以更快獲得軍事優勢，讓美軍系統比潛在競爭對手系統「更難規劃、更難打擊、更難擊退。」
她表示，全領域（all-domain）、可消耗自主系統將有助於克服中國反介入、區域拒止系統的挑戰，推動美國軍事創新朝向利用小型、智慧、低成本與大量的平台。
對於時程規劃為18到24個月，希克斯澄清，並非由於獲得與中國時間表有關的新情報，而是因為現在有機會實現長久以來追求的賽局巨大改變。美方仍認為，與中國的衝突既非迫在眉睫，也非不可避免，美國在包括台海在內的嚇阻力是真實且強大的，美國比以往任何時候都更加致力於確保這一嚇阻力。
希克斯說，美方的目標始終是確保嚇阻力，競爭不意味衝突。美國必須確保中國領導層每天醒來考慮侵略風險時，都會得出「今天不適合（行動）」（today is not the day）的結論，「不僅僅是今天，而是每一天、現在以及可預見的未來」。如果侵略真的發生，美軍也必須做好準備，不僅在軍隊，也延伸至所有人，「這是與中國進行戰略競爭時代所必須的」。
美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）在國防新聞會議的另一場次上表示，中國是美國最大挑戰，這反映在美軍預算、軍力態勢以及與盟友和夥伴合作的概念中，因為中國是唯一有意願且越來越有能力推翻並重塑國際秩序，以符合其獨裁利益，從而損害美國利益的國家。
關於美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）8月中在斐濟舉行印太國防首長會議，與中國軍方代表團會晤，瑞特納說，這些接觸是好的一步，但無法取代部長接觸。美中國防高層接觸至關重要，美方期望能儘快恢復往來。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html