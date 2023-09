PUA在華人社會的發展軌跡：從「把妹搭訕」手段到「精神操控」的龐大產業鏈

文:陳子云

隨著台灣引爆新一波#MeToo浪潮,有關權力關係、同意就是同意、直男癌等性別話題席捲華文討論圈,在此期間,中、比混血YouTuber錫蘭拍攝了一支影片,揭開數個盛行在華文地區的YouTube頻道,這些頻道涉及「PUA」及「紅藥丸」的內容,在#MeToo浪潮下延伸出另一波有關男性仇女情緒的討論,也令到「PUA」(Pick-Up Artist)一詞再度引起討論。

這門本來為提升男性情商、兩性社交技巧的外國課程,最後所製造出的「把妹達人」,乃至汲營「把妹學」的男人,曾成為不少女性的惡夢。《歪腦》訪問了曾經學習PUA課程的男性,以及曾被PUA、險被精神操縱的女性。

PUA在中國:成為一條龐大的產業鏈

2019年末,北京大學學生包麗在男友長期精神虐待下自殺,引起熱議。在包麗離世之後,網路上陸續流出包麗與當時男友牟林翰的聊天紀錄,揭發兩人在交往期間,牟翰林長期以言語攻擊、貶低及精神操控對方,要求對方服從拍攝裸照、性愛影像等要求,牟翰林不斷就包麗過去情史大做文章,令她以為只有牟翰林仍會接受「污穢」的她。事件演變成對方提出愈加無理的要求,包括先懷孕再流產、進行絕育手術等,包麗曾經提出分手,但牟翰林以自殺威脅,逼使包麗最後決定自殺。

同樣在2019年,中國四名大學生以「維納斯的病歷本」為名,在平台橙光遊戲發布獨立遊戲《不良PUA調查實錄》。遊戲旨在揭露PUA的種種套路,教育廣大玩家小心防範,玩家扮演記者莊舟去調查PUA的發展及詐騙套路,其間她化身不同身份接觸PUA玩家,整理出一條PUA的欺詐路線圖——前期與一般戀愛沒有分別,後期會一步步引導受害人投入身心,在交流中被貶低自尊,繼而自我否定,淪為精神操控下的犧牲品。

從真實世界的悲劇到網路遊戲,中國的PUA已經帶來了廣泛亂象。由2008年的「泡學網」等網站經營泡學學説,到了2018年,中國媒體、新聞節目陸續揭破眾多不良PUA地下社群,PUA內容也從搭訕教學演變成如何追求精神操控異性,以致予取予攜的可怕技巧,如同遊戲中帶出的「五步陷阱法」:好奇陷阱、探索陷阱、著迷陷阱、摧毀陷阱和情感虐待陷阱,每個套路皆蘊藏冷讀、​​進挪、心疼指數、建立契約、情感指責和價值榨取等PUA手段。

而這些險惡的技巧,都被包裝成講課內容、電子書,在一些網站讓人開通會員購買。他們聲稱PUA是一門「學問」:「它融合了女性心理學,進化心理學,行為學,語言學,社會學等各方面專業內容,同時,他還是一門實踐的藝術。」

只要付上400元人民幣,就能夠申請成為會員。然而,網站上所有資源皆需另外付費下載,並有教學指導他們如何避開百度網路空間審查,成功從網路空間下載內容。網站除了提供電子書、講課錄像外,還會提供一系列相片(展示面素材),讓人可以在社交平台上發布,包裝自己成哪一種人設。

你可以成為一個經常公幹旅遊的愛狗暖男、也可以是流連不同酒吧,駕名車去派對的富二代。網站提供的泡學資源,包括性交體位與微信泡妞實戰聊天紀錄,也提供「五步陷阱法」與柯李思的紅藥丸課程。正如在錫蘭的影片中提到,當前大陸一些PUA教學已經演變成「紅藥丸」,透過精神傳銷一套極端仇女厭女,以摧毀及控制女性心靈為目標的偏門學説。

2010年起,中國的PUA產業高速成長,如「泡學網」在2018年已有200萬會員;另一家PUA公司「浪跡」全盛期有400名員工、以及10萬名學員。粗略估計,中國起碼有5000家類似公司,從自媒體、直播主、培訓機構,到利用百度網盤及微信創設會員制度來販賣教學資源。

PUA作為舶來品,最初源自美國。2007年出版、由魔術師The Mystery所著《The Mystery Method》是開山立派之作。PUA大概是在2008到2009年傳入中國,以「泡學文化」之名引起不少Podcaster拍片介紹PUA,然後開班授課,再到帶領學員實地搭訕訓練的風潮,如中國知名PUA講師冷愛,就在2008年曾為「泡學網」的首任版主。 《The Mystery Method 》的副標題非常直白:How to Get Beautiful Women into Bed,他把把妹的過程建立理論模型,每一個程序依次完成,導向到遊戲的終局,睡到女生為止。

另一本被PUA中人視為「聖經」的是美國作者Neil Strauss所著的《The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists》(中文翻譯為《把妹達人:從宅男到型男之路》),既點明PUA視兩性關係如同遊戲的本質,更進一步帶出多人協作的必要。書中也提到一些涉及欺騙的技巧如「假的時間限制」,拋出一個不存在的時限以掌握把妹的主導權、「服從性測試」,在提高身體接觸前拋出一個等量而相對不敏感的要求,看看對方是否服從。他更提出男人要辨認出社交場合中的「PUA殺手」,即形容蹭吃蹭喝,而永不讓你得手的女性。

「PUA這門課會改變男人的價值觀」

PUA在香港的發展也大致與中國一樣。 2010年起,網路上開始有人引介相關概念,其中網上電台是一大推動力,當時的領軍人物有Santino、Norris、Kino、尹思騰等人,有人著書立説,有人在電台開設節目,如Norris與Santino在Our Radio主持的《香港把妹達人》。他們透過節目廣收信眾,隨後兩人開辦「PUA HK實戰中求真理」課程,要求學員畢業前通過考驗,限時15分鐘內要取得三位自選目標女性的電話號碼。而在不同訪問中,他們都會提到自己現時同時與幾個女生談戀愛,彰顯其PUA的實力。