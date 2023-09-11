PUA在華人社會的發展軌跡：從「把妹搭訕」手段到「精神操控」的龐大產業鏈

文：陳子云

隨著台灣引爆新一波#MeToo浪潮，有關權力關係、同意就是同意、直男癌等性別話題席捲華文討論圈，在此期間，中、比混血YouTuber錫蘭拍攝了一支影片，揭開數個盛行在華文地區的YouTube頻道，這些頻道涉及「PUA」及「紅藥丸」的內容，在#MeToo浪潮下延伸出另一波有關男性仇女情緒的討論，也令到「PUA」（Pick-Up Artist）一詞再度引起討論。

這門本來為提升男性情商、兩性社交技巧的外國課程，最後所製造出的「把妹達人」，乃至汲營「把妹學」的男人，曾成為不少女性的惡夢。《歪腦》訪問了曾經學習PUA課程的男性，以及曾被PUA、險被精神操縱的女性。

PUA在中國：成為一條龐大的產業鏈

2019年末，北京大學學生包麗在男友長期精神虐待下自殺，引起熱議。在包麗離世之後，網路上陸續流出包麗與當時男友牟林翰的聊天紀錄，揭發兩人在交往期間，牟翰林長期以言語攻擊、貶低及精神操控對方，要求對方服從拍攝裸照、性愛影像等要求，牟翰林不斷就包麗過去情史大做文章，令她以為只有牟翰林仍會接受「污穢」的她。事件演變成對方提出愈加無理的要求，包括先懷孕再流產、進行絕育手術等，包麗曾經提出分手，但牟翰林以自殺威脅，逼使包麗最後決定自殺。

同樣在2019年，中國四名大學生以「維納斯的病歷本」為名，在平台橙光遊戲發布獨立遊戲《不良PUA調查實錄》。遊戲旨在揭露PUA的種種套路，教育廣大玩家小心防範，玩家扮演記者莊舟去調查PUA的發展及詐騙套路，其間她化身不同身份接觸PUA玩家，整理出一條PUA的欺詐路線圖——前期與一般戀愛沒有分別，後期會一步步引導受害人投入身心，在交流中被貶低自尊，繼而自我否定，淪為精神操控下的犧牲品。

從真實世界的悲劇到網路遊戲，中國的PUA已經帶來了廣泛亂象。由2008年的「泡學網」等網站經營泡學學説，到了2018年，中國媒體、新聞節目陸續揭破眾多不良PUA地下社群，PUA內容也從搭訕教學演變成如何追求精神操控異性，以致予取予攜的可怕技巧，如同遊戲中帶出的「五步陷阱法」：好奇陷阱、探索陷阱、著迷陷阱、摧毀陷阱和情感虐待陷阱，每個套路皆蘊藏冷讀、​​進挪、心疼指數、建立契約、情感指責和價值榨取等PUA手段。

而這些險惡的技巧，都被包裝成講課內容、電子書，在一些網站讓人開通會員購買。他們聲稱PUA是一門「學問」：「它融合了女性心理學，進化心理學，行為學，語言學，社會學等各方面專業內容，同時，他還是一門實踐的藝術。」

只要付上400元人民幣，就能夠申請成為會員。然而，網站上所有資源皆需另外付費下載，並有教學指導他們如何避開百度網路空間審查，成功從網路空間下載內容。網站除了提供電子書、講課錄像外，還會提供一系列相片（展示面素材），讓人可以在社交平台上發布，包裝自己成哪一種人設。

你可以成為一個經常公幹旅遊的愛狗暖男、也可以是流連不同酒吧，駕名車去派對的富二代。網站提供的泡學資源，包括性交體位與微信泡妞實戰聊天紀錄，也提供「五步陷阱法」與柯李思的紅藥丸課程。正如在錫蘭的影片中提到，當前大陸一些PUA教學已經演變成「紅藥丸」，透過精神傳銷一套極端仇女厭女，以摧毀及控制女性心靈為目標的偏門學説。

2010年起，中國的PUA產業高速成長，如「泡學網」在2018年已有200萬會員；另一家PUA公司「浪跡」全盛期有400名員工、以及10萬名學員。粗略估計，中國起碼有5000家類似公司，從自媒體、直播主、培訓機構，到利用百度網盤及微信創設會員制度來販賣教學資源。

PUA作為舶來品，最初源自美國。2007年出版、由魔術師The Mystery所著《The Mystery Method》是開山立派之作。PUA大概是在2008到2009年傳入中國，以「泡學文化」之名引起不少Podcaster拍片介紹PUA，然後開班授課，再到帶領學員實地搭訕訓練的風潮，如中國知名PUA講師冷愛，就在2008年曾為「泡學網」的首任版主。 《The Mystery Method 》的副標題非常直白：How to Get Beautiful Women into Bed，他把把妹的過程建立理論模型，每一個程序依次完成，導向到遊戲的終局，睡到女生為止。

另一本被PUA中人視為「聖經」的是美國作者Neil Strauss所著的《The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists》（中文翻譯為《把妹達人：從宅男到型男之路》），既點明PUA視兩性關係如同遊戲的本質，更進一步帶出多人協作的必要。書中也提到一些涉及欺騙的技巧如「假的時間限制」，拋出一個不存在的時限以掌握把妹的主導權、「服從性測試」，在提高身體接觸前拋出一個等量而相對不敏感的要求，看看對方是否服從。他更提出男人要辨認出社交場合中的「PUA殺手」，即形容蹭吃蹭喝，而永不讓你得手的女性。

「PUA這門課會改變男人的價值觀」

PUA在香港的發展也大致與中國一樣。 2010年起，網路上開始有人引介相關概念，其中網上電台是一大推動力，當時的領軍人物有Santino、Norris、Kino、尹思騰等人，有人著書立説，有人在電台開設節目，如Norris與Santino在Our Radio主持的《香港把妹達人》。他們透過節目廣收信眾，隨後兩人開辦「PUA HK實戰中求真理」課程，要求學員畢業前通過考驗，限時15分鐘內要取得三位自選目標女性的電話號碼。而在不同訪問中，他們都會提到自己現時同時與幾個女生談戀愛，彰顯其PUA的實力。