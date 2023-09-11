PUA在華人社會的發展軌跡：從「把妹搭訕」手段到「精神操控」的龐大產業鏈
我們想讓你知道的是
從真實世界的悲劇到網路遊戲，中國的PUA已經帶來了廣泛亂象。由2008年的「泡學網」等網站經營泡學學説，到了2018年，中國媒體、新聞節目陸續揭破眾多不良PUA地下社群，PUA內容也從搭訕教學演變成如何追求精神操控異性，以致予取予攜的可怕技巧。
文：陳子云
隨著台灣引爆新一波#MeToo浪潮，有關權力關係、同意就是同意、直男癌等性別話題席捲華文討論圈，在此期間，中、比混血YouTuber錫蘭拍攝了一支影片，揭開數個盛行在華文地區的YouTube頻道，這些頻道涉及「PUA」及「紅藥丸」的內容，在#MeToo浪潮下延伸出另一波有關男性仇女情緒的討論，也令到「PUA」（Pick-Up Artist）一詞再度引起討論。
這門本來為提升男性情商、兩性社交技巧的外國課程，最後所製造出的「把妹達人」，乃至汲營「把妹學」的男人，曾成為不少女性的惡夢。《歪腦》訪問了曾經學習PUA課程的男性，以及曾被PUA、險被精神操縱的女性。
PUA在中國：成為一條龐大的產業鏈
2019年末，北京大學學生包麗在男友長期精神虐待下自殺，引起熱議。在包麗離世之後，網路上陸續流出包麗與當時男友牟林翰的聊天紀錄，揭發兩人在交往期間，牟翰林長期以言語攻擊、貶低及精神操控對方，要求對方服從拍攝裸照、性愛影像等要求，牟翰林不斷就包麗過去情史大做文章，令她以為只有牟翰林仍會接受「污穢」的她。事件演變成對方提出愈加無理的要求，包括先懷孕再流產、進行絕育手術等，包麗曾經提出分手，但牟翰林以自殺威脅，逼使包麗最後決定自殺。
同樣在2019年，中國四名大學生以「維納斯的病歷本」為名，在平台橙光遊戲發布獨立遊戲《不良PUA調查實錄》。遊戲旨在揭露PUA的種種套路，教育廣大玩家小心防範，玩家扮演記者莊舟去調查PUA的發展及詐騙套路，其間她化身不同身份接觸PUA玩家，整理出一條PUA的欺詐路線圖——前期與一般戀愛沒有分別，後期會一步步引導受害人投入身心，在交流中被貶低自尊，繼而自我否定，淪為精神操控下的犧牲品。
從真實世界的悲劇到網路遊戲，中國的PUA已經帶來了廣泛亂象。由2008年的「泡學網」等網站經營泡學學説，到了2018年，中國媒體、新聞節目陸續揭破眾多不良PUA地下社群，PUA內容也從搭訕教學演變成如何追求精神操控異性，以致予取予攜的可怕技巧，如同遊戲中帶出的「五步陷阱法」：好奇陷阱、探索陷阱、著迷陷阱、摧毀陷阱和情感虐待陷阱，每個套路皆蘊藏冷讀、進挪、心疼指數、建立契約、情感指責和價值榨取等PUA手段。
而這些險惡的技巧，都被包裝成講課內容、電子書，在一些網站讓人開通會員購買。他們聲稱PUA是一門「學問」：「它融合了女性心理學，進化心理學，行為學，語言學，社會學等各方面專業內容，同時，他還是一門實踐的藝術。」
只要付上400元人民幣，就能夠申請成為會員。然而，網站上所有資源皆需另外付費下載，並有教學指導他們如何避開百度網路空間審查，成功從網路空間下載內容。網站除了提供電子書、講課錄像外，還會提供一系列相片（展示面素材），讓人可以在社交平台上發布，包裝自己成哪一種人設。
你可以成為一個經常公幹旅遊的愛狗暖男、也可以是流連不同酒吧，駕名車去派對的富二代。網站提供的泡學資源，包括性交體位與微信泡妞實戰聊天紀錄，也提供「五步陷阱法」與柯李思的紅藥丸課程。正如在錫蘭的影片中提到，當前大陸一些PUA教學已經演變成「紅藥丸」，透過精神傳銷一套極端仇女厭女，以摧毀及控制女性心靈為目標的偏門學説。
2010年起，中國的PUA產業高速成長，如「泡學網」在2018年已有200萬會員；另一家PUA公司「浪跡」全盛期有400名員工、以及10萬名學員。粗略估計，中國起碼有5000家類似公司，從自媒體、直播主、培訓機構，到利用百度網盤及微信創設會員制度來販賣教學資源。
PUA作為舶來品，最初源自美國。2007年出版、由魔術師The Mystery所著《The Mystery Method》是開山立派之作。PUA大概是在2008到2009年傳入中國，以「泡學文化」之名引起不少Podcaster拍片介紹PUA，然後開班授課，再到帶領學員實地搭訕訓練的風潮，如中國知名PUA講師冷愛，就在2008年曾為「泡學網」的首任版主。 《The Mystery Method 》的副標題非常直白：How to Get Beautiful Women into Bed，他把把妹的過程建立理論模型，每一個程序依次完成，導向到遊戲的終局，睡到女生為止。
另一本被PUA中人視為「聖經」的是美國作者Neil Strauss所著的《The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists》（中文翻譯為《把妹達人：從宅男到型男之路》），既點明PUA視兩性關係如同遊戲的本質，更進一步帶出多人協作的必要。書中也提到一些涉及欺騙的技巧如「假的時間限制」，拋出一個不存在的時限以掌握把妹的主導權、「服從性測試」，在提高身體接觸前拋出一個等量而相對不敏感的要求，看看對方是否服從。他更提出男人要辨認出社交場合中的「PUA殺手」，即形容蹭吃蹭喝，而永不讓你得手的女性。
「PUA這門課會改變男人的價值觀」
PUA在香港的發展也大致與中國一樣。 2010年起，網路上開始有人引介相關概念，其中網上電台是一大推動力，當時的領軍人物有Santino、Norris、Kino、尹思騰等人，有人著書立説，有人在電台開設節目，如Norris與Santino在Our Radio主持的《香港把妹達人》。他們透過節目廣收信眾，隨後兩人開辦「PUA HK實戰中求真理」課程，要求學員畢業前通過考驗，限時15分鐘內要取得三位自選目標女性的電話號碼。而在不同訪問中，他們都會提到自己現時同時與幾個女生談戀愛，彰顯其PUA的實力。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html