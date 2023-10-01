霜淇淋從平價10元賣到奢華150元，IKEA、全家、Cremia、蜷尾家教會我們的哪些事？

文：路易的品牌子彈學

在台灣，你買得到一支10元的超平價霜淇淋，也有一支150元的奢華霜淇淋供選擇，不同的品牌對霜淇淋這個小產品有不一樣的策略和定位。這次我找了四個堪稱經典的案例，來看看他們是怎麼發揮行銷創意威力的。

IKEA

IKEA 10元冰淇淋，讓你登上用戶體驗的最高峰。

圖片來源：IKEA

這個商品本身就不是賺錢的概念，而是更深層的用戶體驗。這裡頭運用了心理學的「終峰定律」，人對一件事的印象往往來自兩個記憶點，一個就是最強體驗的時刻，另一個就是結尾時的最後感受。而IKEA的霜淇淋，就是「收尾」用的，最後給你一個便宜又美妙的體驗，當你下次想到IKEA時，就會是這種感覺。

全家

聯名是最有效快速的行銷武器。

圖片來源：全家

圖片來源：全家

一隻霜淇淋，10年賣出50億的商機。除了找上日本霜淇淋大廠合作外，最成功的就是不斷推出充滿話題的聯名。

像是和金色三麥合作的啤酒霜淇淋，或是跟「古娃娃」聯名的荔枝烏龍，還有與滴妹「再睡五分鐘」聯名的四季金萱、和千千聯名的木瓜牛奶口味，每一款都精心設計過，是不是都讓人超想嘗試，怎能不賣翻？

Cremia

只要把商品研發到極致，就可以熱賣半個世紀。

圖片來源：cremia

高乳脂超超超濃醇：口味方面Cremia比一般市售冰淇淋多了25％鮮奶油和12.5％的乳脂，所以吃起來絕對是遠甩對手的濃醇。

絲綢般的華麗外型：外型有別於常見的螺旋狀，採用特製機器擠出絲綢般的波浪形線條，高級感拉到滿。

不甘於平凡的貓舌餅甜筒：食材則從傳統的甜筒餅乾下手，改良為和白色戀人相同的法式貓舌餅，增加高級的奶油味。

蜷尾家

做好在地特色，小店也能成為跨國品牌。

圖片來源：蜷尾家

從一間三坪小店開始，創辦人憑藉專注做好冰淇淋的信念，結合在地季節食材，開創「台灣茶」專門的霜淇淋，也玩出各種台灣味。

不只這樣，蜷尾家冰淇淋的聯名口味更是腦洞大開，卻又結合得恰到好處。像有著薄荷胡椒味的「德國百靈霜淇淋」，跟老協珍聯名的「美顏飲蔓越莓霜淇淋」，更酷的是和抗敏牙膏品牌舒酸定推出的「輕莓乳酸霜淇淋」，把日常熟悉的文化完美融合。讓人覺得這品牌真是聰明，超有魅力。

圖片來源：舒酸定

圖片來源：舒酸定

IKEA ：終峰體驗

全家：玩好聯名與口味

Cremia：把商品做到無可挑惕

蜷尾家：在地特色

一支霜淇淋，背後有這麼多學問，值得我們做餐飲的借鏡。

你最常吃哪一家呢？

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標：一支霜淇淋教會我的那些事

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航