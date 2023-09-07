Netflix《航海王》真人版4天累積1.4億觀看時數，新田真劍佑：我們真的把索隆帶到了真實世界

由集英社與Tomorrow Studios聯合打造的Netflix《航海王》真人版於8月31日上線，引起廣大的《航海王》粉絲熱議，而自真人版影集上線之後，Netflix昨（6）日公布8月28日至9月3日的熱門排行，《航海王》上線4天即達到全球累計觀看時數1.4億的成績，穩居Netflix全球英語影集排行榜第一名的位置。

Photo Credit: Netflix提供 《航海王》真人版劇照

海賊歷險漫畫故事《航海王》，真人版由Tomorrow Studios和Netflix製作，並與集英社合作出品。麥特歐文斯（Matt Owens）和史提芬麥依達（Steven Maeda）兼任編劇、監製與節目統籌。尾田榮一郎、馬蒂阿德爾斯坦（Marty Adelstein）和貝琪克萊門茨（Becky Clements） 共同監製。

在《航海王》真人版上線之前，許多粉絲就在討論，原作漫畫中的「惡魔果實」超能力以及相關設定該如何呈現，麥特歐文斯就曾表示：「我們以尾田老師的漫畫作為藍本，並把他的設計當成聖經。如果想要調整或變更任何設定，一定會跟尾田老師及他的團隊討論過。」

而史提芬麥依達也說：「為了找到對的故事和角色情緒背景，製作團隊參考尾田老師在每一集單行本的讀者問答集中，所提供的角色背景資料，如身高或喜好等，來豐富角色的情感基礎。同時為了讓影集更加真實，在角色外觀上盡量使用特效化妝而非視覺特效來呈現。」

此外，角色服裝設計方面，為了避免讓觀眾有角色扮演的感覺，製作團隊以尾田老師的彩色畫作為最高標準，在不破壞漫畫造型的前提下，讓草帽海賊團在不同場景有不一樣的服裝展現。

至於真人演員的部分，粉絲最期待的「草帽海賊團」成員們，由伊納基戈多伊（Iñaki Godoy）飾演蒙其D魯夫、新田真劍佑飾演羅羅亞索隆、艾蜜莉拉德（Emily Rudd）飾演娜美、雅各羅美洛吉勃遜（Jacob Romero Gibson）飾演騙人布、塔茲史卡勒（Taz Skylar）飾演香吉士。

播出之後，在社群上獲得極高注目的索隆，其經典場面「三刀流」也引起廣泛討論，新田真劍佑就說：「希望粉絲能看到製作團隊對於細節的注重，我們真的把索隆帶到了真實世界。」

而《航海王》真人版的熱度也反映在觀看數字，上線4天即達到全球累計觀看時數1.4億的成績，穩居Netflix全球英語影集排行榜第一名的位置。同時在93個國家與地區躋身週榜前10名，也在台灣與其他45個國家登上週榜冠軍，創造動漫作品真人版改編的亮眼成績。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航