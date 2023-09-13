工作壓力山大如何排解？善用「打分系統」五分鐘有效降低情緒壓力
我們想讓你知道的是
雖然你無法立刻解決工作量或職場人際問題，但你可以先練習時間管理，確保工作有被合理安排，練習表達自己的意見、需求，或溝通技巧，要知道你的每一次練習、每一個嘗試，都是克服困難的機會，壓力的產生是一個持續的過程，練習也是。
大家好，我是台灣微告的艾比。一直以來，如何抗壓都是職場上經常被討論的話題，明明網路上超多討論的文章，書店也很多相關書籍，人們的壓力始終只有越來越高，我發現有些人誤會「與壓力共處」、「與壓力成為朋友」的意思，最後反而讓自己壓力滿點無處宣洩。
抗壓是「舒緩」壓力，不是消除壓力，人人都有壓力，而壓力是很難被完全消除的，若一直想著要消除壓力，反而會讓壓力比原先更大，無法順其自然排解掉，壓力也可能是一個長期狀態，我有一個朋友就長期失眠，每天到早上才睡著，他說他這才是真正的「與壓力共處」，當然不是這樣的，透過這一篇跟大家分享抗壓概念，也是我自己覺得有效的方法。
重點不是抗壓，而找到壓力背後問題並開始「練習」
道理都懂，實際執行卻有困難，例如，有些人會遵照建議，去做瑜伽、冥想等，試圖舒緩壓力，有時當下覺得有用，有時是完全無效，如果沒找到壓力背後真正的原因，你做什麼都不一定有效，壓力產生的原因有很多面向，它或許真的沒有那麼好被發現，不像感冒時，吃感冒藥就會痊癒這麼對症下藥，但還是有個方法可以克服，而且是看完文章就可以開始做的事，那就是「練習」。
以前剛進日商，日文不太好，每次要跟日本客戶開會，或用日文通信、提案時，都會緊張到胃痛，長久下來壓力真的很大，做其他事情也提不起精神，後來我給自己時間練習日文，隨著日文能力的提升，我這一部分的壓力越來越小，如今它不再是我的壓力，我可以駕輕就熟的應對，「練習」也被我用在很多地方，它真的是很有效的方法，很多時候你產生壓力是因為「不熟悉」或「沒自信」所致，當熟悉或上軌後，壓力自然會變小。
也曾有人問過我：「如果是工作太多或職場人際導致的壓力該怎麼練習？」雖然你無法立刻解決工作量或職場人際問題，但你可以先練習時間管理，確保工作有被合理安排，練習表達自己的意見、需求，或溝通技巧，要知道你的每一次練習、每一個嘗試，都是克服困難的機會，壓力的產生是一個持續的過程，練習也是。
情緒壓力巨大！透過降低情緒「打分系統」有效減壓
有些壓力真的很難透過「練習」解決，尤其「情緒壓力」，交出去的企劃被老闆多次退件很沮喪，感覺老闆已經不信任自己，工作技能又比不上同事等，還沒開始「練習」就先被負面情緒打垮，間接成為壓力來源，有時事情並不複雜，但我們很容易被自己想像出來的主觀答案，產生害怕、壓力。
前陣子看了一本抗壓的書，裡面提到沮喪時務必要強迫自己轉換情緒，實際情況是，你如果正在沮喪中，可能很難提起動力強迫自己轉換情緒，這時不妨試試下面這個降低情緒壓力的打分系統，以1-10分的方式進行評分。
Step1：確認你的情緒壓力是什麼，為這個情緒壓力打分數
e.g. 老闆多次退件讓我很沮喪，他一定是覺得我寫的很差。（情緒壓力：9.5分）
Step2：重找線索，思考這是主觀答案還是客觀答案，重新為情緒壓力打分
e.g. 老闆可能不是針對我，而是企劃沒符合主題需求要重寫。（情緒壓力：7分）
接下來可以重複Step2的步驟，從更多不同面向去看待這個事實，例如，發現老闆當天是因為有事急著離開公司，只是匆匆看一眼企劃就退回，也許隔天可以微調後再重新呈上討論，情緒壓力降到5分。累積的客觀答案越多，越能消除自己的情緒壓力，打分系統這個概念不新穎但有用，趕快拿一張紙出來測試吧。除了打分的方式，有時尋求第三人的看法，也可以獲得客觀答案，無論如何，你永遠都有機會轉換自己的情緒、修正行為，累積正能量並降低壓力！
最後是「釋放壓力」的方式，很多上班族應該都有週一症候群（Monday Blue），其實我自己比較少有這個問題，我釋放壓力的方式幾乎是每天都在進行，有些人會認為週六或週日才能好好休息，把釋放壓力的任務累積到週末，但是工作日有五天，放假只有兩天，在感受上就會體驗到週日休息不夠，週一又要工作的心態落差，如果想做些「釋放壓力」的活動（例如：運動、瑜伽等），不妨也可以考慮安排在平日晚上。
以上提供給各位正在承受壓力的人們參考，希望大家順利排解壓力，如有任何更好的抗壓方式，也歡迎留言分享呦！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：高壓人必試！5分鐘有效降低情緒壓力的「打分系統」
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html