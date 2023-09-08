數十所高中職都想變大學「附中」，背後全為了錢？拆解五都升格後的糾纏現況

文：林良昇

新竹女中改隸陽明交通大學案，遭校友強烈反彈，不只攸關「校名」保衛戰，更牽涉敏感的教育資源分配。

近年高中職吹起大學「聯姻」潮，已有逾10所學校成為「附中」，改隸背後，關乎一場場經費爭奪戰。

「反對改隸！支持合作！」今年8月，十多名國立新竹女中校友到教育部前遞交連署書，反對竹女改隸國立陽明交通大學「附中」，爭議延燒月餘，在校友強烈反彈下，這起頂尖學校「強強聯手」的改隸案，幾乎宣告破局。

不過，陽明交大並未放棄「聯姻」，校長林奇宏日前透露，校方邀請高中改隸附中的方向不變，甚至有外縣市高中已提出改隸意願；連同在新竹市的國立新竹中學也在討論是否改隸國立清華大學，加上歷經十多年協商，原國立台南高工也在8月正式附屬國立成功大學，一時之間讓這股「附中潮」，蔚為話題。

首年短缺60億，南市不敢接

其實，高中職與大學「結親」行之有年。據教育部統計，歷來共通過13件改隸案，上一次風潮集中在2010年代，光是2013到2016年間，全國就有5件改隸案。

扣除原為高雄市立餐旅國中改隸國立高雄餐旅大學的任務型案例，四件改隸案桃園、台中各二所。其中，台中原國立大里高中、原國立台中高農更在同一天改隸成為國立中興大學的附中及附農，創下高中職同時改隸大學的首例。

「當年的特殊現象，與五都升格有關。」長年關注高中職改隸現象的全國教師工會總聯合會高級中等學校委員會主委林金財點出，當時除了地方改制，在教育體制面，原本非直轄市轄內，由教育部國教署直接管轄的「國立」高中職，是否要轉為「市立」，成為棘手問題。

林金財回憶，當時由新北市開出第一槍，表態能接收在新北市的國立高中職，接著台中市、桃園市也跟進。然而這三都「全面接管」的作法，並未向南擴及，直到今天，台南市、高雄市府仍未接收當年理應改制為「市立」的國立高中職。

舉例來說，被視為區域頂尖高中的台中第一高級中學為「市立」，由台中市教育局管轄，但台南第一高級中學仍維持「國立」；而在舊高雄市的高雄中學，仍然掛名「市立」，原在高雄縣區、改為高雄市的鳳山高中則維持「國立」，制度紊亂，形成「一國多制」，甚至「一市多制」的奇特現象。

對於台南、高雄市府不願接管，曾任高雄市教育局長，現為台南市教育局長的鄭新輝直指，「經費是最大考量！」若貿然接收，地方財力無法負擔，反而會使學生的教學品質受到影響，不得不審慎評估。

鄭新輝舉例，全台南市目前歸國教署管轄的國立高中職有21所，私立高中職有20所，據南市教育局統計，將41所全部納入由台南市政府管轄，第一年所需經費超過95億元，第二年後每年常態還要花費53億元。

但是，中央估算的數字卻遠低於此，國教署僅同意移撥近36億元，換算下來，光是第一年短缺就將近60億元，「以地方政府的財政預算，沒辦法接收。」鄭新輝無奈地說。

錢就是關鍵。一開始，地方政府擔憂衝擊財政不敢接收；另一端，要改市立的高中職，則憂心未來分配到的經費不足，努力找大學「富爸爸」；到了現在，近期竹中、竹女擬改隸國立大學，也被認為與新竹縣市近年討論合併升格直轄市有關，若屆時順勢改為市立，資源恐有落差。

也就是說，由五都改制延伸的地方教育歸屬問題，上述三種擔憂，其實來自同一件事，糾纏了10年。

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每生分近20萬，建北最吃香

為何高中職對改隸大學趨之若鶩？得先從預算制度來看，若學校為國立，須依《國立高級中等學校校務基金設置條例》設置校務基金，管理一切收支，由中央機關負責；若學校為市立，則依《教育經費編列與管理法》，由地方政府設置地方教育發展基金，經費與地方財政狀況息息相關。

實際翻開111學年度各校預算書，單純以預算收入和學生人數概略計算，資源豐沛的台北市，平均每位學生分配到的預算數明顯較多，市立建國中學每生平均分到逾18萬元，市立北一女中每生平均更分到近20萬元。

但出了台北市，市立高中的資源就銳減，連六都都有城鄉差異。以新北市超過2千名學生的大校市立板橋高中、市立新莊高中為例，兩校平均每生分到的預算數僅9萬元；台中一中雖為區域頂尖高中，平均每生不到11萬元，但同年度，屬國立的興大附中每生卻有近14萬元。

這就是當年五都高中職不想改變「身分」的關鍵。國立中興大學主任祕書李長晏指出，五都升格期間，學校擔心國立高中職若改市立，得和原本的市立學校搶經費，資源可能變少；若改隸大學、維持國立，預算至少差不多，甚至會有額外補助，像興大每年都會各補助附中、附農1百萬元。

高中與大學談好條件，改隸成為附中後，不只經費來自中央支應，《國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點》更明定，大學每年應從自籌收入撥款，挹注學校校務發展所需；額度為學校年度總預算經常門5％以上，如成功大學每學年將挹注2千5百萬元給附屬的台南高工。

不只是錢的問題，林金財更點出，有學校擔心從國立變成市立，教職員額會被地方政府控管，校長還得去地方議會備詢，民代介入學校運作的情形，更甚於國立學校。

此外，高中職改隸大學，也能有效降低教職員行政負擔。李長晏以興大為例，一旦合併為大學附屬，大學會系統性地替附屬高中職規畫課程，甚至達到資源共享，不用像一般高中和大學合作，必須每年提出計畫。