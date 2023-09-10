「有錢的小孩子，什麼都比較會」：你也被「棉花糖實驗」的延遲滿足假說騙了嗎？
我們想讓你知道的是
我不會給自己藉口說，只要父母沒錢、自己就無法翻身，因為那恐怕只是自己還不夠努力的藉口而已。但我必須要說，如果父母本身的教育程度不夠高，或者是從小生長的環境比較複雜，父母的眼界和見識，就很可能會在一定程度上影響小孩的發展，或者起碼會影響小孩的企圖心。
最近好幾位朋友都分享了這則臉書貼文，雖然原作者我不認識，但一張搭配著經典國片《魯冰花》的照片，加上那句「有錢的小孩子，什麼都比較會」，不但相當吸睛，也勾起了我的回憶。
原作者提到一個笑話，說常出國增廣眼界的孩子，未來比較容易成功，因為常出國的孩子家裡比較有錢。雖然我也了解他的用意，畢竟階級複製這件事情在現實中就是存在，而經濟無虞、而又捨得花錢的人，當然出國的機會鐵定比每天都還要為了三餐溫飽而愁苦的人多得多。但我不禁要說，「增廣眼界」這件事，其實比想像的重要得多。
我自小父母離異，雖然家境比起很多更糟的人來說要好得多，起碼不愁溫飽，但卻也意外的拮据，拮据到我即使現在回想起來，都不知道為什麼自己會活得那麼辛苦。為了省下每趟7元的公車錢，國中時我每天要走30分鐘的路去上學，其中一段還根本不是道路、而是順著一條乾涸的大水溝向上爬；到了晚自習，我有時候連35元的便當都叫不起，然後就跑去打球，為的是怕同學知道，推說自己打球打得太熱了、所以吃不下飯。
這種三不五時都常沒有飯可吃的情況，其實一直到高中和大學都還不時出現，但我一直都不想讓同學知道，因為雖然窮不是自己的錯，但我還是覺得很丟臉。我太太從我高中時候就認識我，不知道她是不是基於一種慈悲為懷的聖母情結，後來才跟我在一起，但她到了很多年之後、我們都已經結婚之後才不經意的說，她以前從來都不曉得，到了我們那個年代，居然還有人會吃不飽，所以她經常放學就順便帶個生煎包給我吃，讓我覺得心裡暖烘烘的。
不只是她，有另一位高中同學後來也發現了，有次我又假裝另外有事的想要找藉口躲開中午用餐的時間，家境也不寬裕的他，叫了一碗麵來招呼我一起吃。那碗麵好像也不過30元，而我知道他其實也叫不起第二碗了，於是我們兩個人就合吃了那碗麵。對此我一直感念在心，因為要一起享樂容易，但願意同患難卻很難，而主動願意和你甘苦與共的，那就更是難上加難了。
其實物質環境的匱乏，對我來說還根本只是小菜一碟，因為精神上的種種壓力，乃至於生活中許多扭曲的價值觀，那才是更可怕的。
我最近才看完了《八尺門的辯護人》，最近還正在讀這部影集的小說版，真的相當精彩，但也讓我有許多感觸。從原住民到外籍移工，其實代表的就是一種結構性的貧窮，導致了許多悲劇的發生，甚至會造成更多惡性循環。所謂結構性的貧窮，最慘的就是一種可能永遠無法翻身的困境，而且到下一代或下下一代可能都是如此，很難擺脫這種循環。
而且對這些族群來說，雪上加霜的不只是其他社會階級會看不起或用各種形式去欺壓他們，而是即使在同樣是限於這種困境的社會階級之中，他們也會相互欺壓，就好像劇中的原住民對外籍移工也毫不客氣，而現實社會中的外籍移工也可能出現自己人欺壓自己人的狀況。
劇中的主角佟寶駒，之所以對自己的出身那麼厭惡，其實就來自於這種想要擺脫這種既定命運的渴望，以及對社會針對他原住民的身份所貼上的標籤而感到的不平和不滿。
看到佟寶駒和他爸爸之間有這麼多的不合和爭吵，加上佟寶駒的族人及兒時玩伴都對他的缺乏認同而不諒解，其實我想不只原住民，許多來自一個比較困苦的家庭環境的人，大概都會心有戚戚焉。
我不會給自己藉口說，只要父母沒錢、自己就無法翻身，因為那恐怕只是自己還不夠努力的藉口而已。但我必須要說，如果父母本身的教育程度不夠高，或者是從小生長的環境比較複雜，父母的眼界和見識，就很可能會在一定程度上影響小孩的發展，或者起碼會影響小孩的企圖心。
更糟糕的或許是，若是原生家庭的價值觀就很扭曲，即使身為小孩的我們很努力地想要擺脫這樣的生活，但即使在想辦法讓自己讀了很多書之後，午夜夢迴之際還是經常會暗自檢討，自己怎麼會有時候就是萌生出一些不長進的念頭，而到後來發現，自己可就是會在無意間重複著父母在觀念上的錯誤。
他們或許無力改變他們的過去，而他們之中的有些人甚至從來不覺得那有什麼錯，但長大之後的我們卻不能繼續這樣閉起自己的眼睛假裝不知道，因為我想做的是帶給下一代一個比自己更健康的環境，為此，我只好忍痛去正視這樣的痛苦與不堪，即使那也不是自己造成的也一樣。
大一那一年，我的生母賺了一些錢。雖然她的學歷不高，但她靠著去YWCA學習日文，後來也開始幫日商處理進出口生意，總算暫時擺脫了那種在工廠上班的日子。她當時對我說，出國看看很重要，因為那樣才可以增廣見聞。於是她就付了一筆我爸爸絕不會幫我付的錢，讓我跟著救國團去英國和德國旅行，而那也是我這輩子第一次出國。
對照起很多年之後，我為了工作每天飛來飛去的日子，我當時真的土到不能再土，英文也破到不能再破，但我還是很開心，因為自己終於有機會看看這個世界，看到一個我以往只能在電視上看到的海外生活。從那個時候開始，我的人生開始有了個更明確的目標，不是賺很多錢，而是希望能有更多機會，看看這個世界。
於是，我開始有了出國留學的念頭。這個願望並沒有在我大學畢業時就馬上實現，因為我沒有錢。在工作了幾年之後，加上又揹了一筆留學貸款，我後來終於出國去念MBA了。在美國的那兩年，即使我拿到了學校的補助，又在當地打工設法增加收入，我還是再度窮到很多時候都沒有飯吃的程度。
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
支持伊甸「身心障礙者服務計畫」，陪伴身障家庭安心慢老！
後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
伊甸基金會《身心障礙者服務計畫》陪伴身障者適性適地自理生活，並提供照顧者支持性服務，強化家庭支持能力，為身障家庭創造安心慢老的生活。核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等。詳情請搜尋「伊甸身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。