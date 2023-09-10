「有錢的小孩子，什麼都比較會」：你也被「棉花糖實驗」的延遲滿足假說騙了嗎？

最近好幾位朋友都分享了這則臉書貼文，雖然原作者我不認識，但一張搭配著經典國片《魯冰花》的照片，加上那句「有錢的小孩子，什麼都比較會」，不但相當吸睛，也勾起了我的回憶。

原作者提到一個笑話，說常出國增廣眼界的孩子，未來比較容易成功，因為常出國的孩子家裡比較有錢。雖然我也了解他的用意，畢竟階級複製這件事情在現實中就是存在，而經濟無虞、而又捨得花錢的人，當然出國的機會鐵定比每天都還要為了三餐溫飽而愁苦的人多得多。但我不禁要說，「增廣眼界」這件事，其實比想像的重要得多。

我自小父母離異，雖然家境比起很多更糟的人來說要好得多，起碼不愁溫飽，但卻也意外的拮据，拮据到我即使現在回想起來，都不知道為什麼自己會活得那麼辛苦。為了省下每趟7元的公車錢，國中時我每天要走30分鐘的路去上學，其中一段還根本不是道路、而是順著一條乾涸的大水溝向上爬；到了晚自習，我有時候連35元的便當都叫不起，然後就跑去打球，為的是怕同學知道，推說自己打球打得太熱了、所以吃不下飯。

這種三不五時都常沒有飯可吃的情況，其實一直到高中和大學都還不時出現，但我一直都不想讓同學知道，因為雖然窮不是自己的錯，但我還是覺得很丟臉。我太太從我高中時候就認識我，不知道她是不是基於一種慈悲為懷的聖母情結，後來才跟我在一起，但她到了很多年之後、我們都已經結婚之後才不經意的說，她以前從來都不曉得，到了我們那個年代，居然還有人會吃不飽，所以她經常放學就順便帶個生煎包給我吃，讓我覺得心裡暖烘烘的。

不只是她，有另一位高中同學後來也發現了，有次我又假裝另外有事的想要找藉口躲開中午用餐的時間，家境也不寬裕的他，叫了一碗麵來招呼我一起吃。那碗麵好像也不過30元，而我知道他其實也叫不起第二碗了，於是我們兩個人就合吃了那碗麵。對此我一直感念在心，因為要一起享樂容易，但願意同患難卻很難，而主動願意和你甘苦與共的，那就更是難上加難了。

其實物質環境的匱乏，對我來說還根本只是小菜一碟，因為精神上的種種壓力，乃至於生活中許多扭曲的價值觀，那才是更可怕的。

我最近才看完了《八尺門的辯護人》，最近還正在讀這部影集的小說版，真的相當精彩，但也讓我有許多感觸。從原住民到外籍移工，其實代表的就是一種結構性的貧窮，導致了許多悲劇的發生，甚至會造成更多惡性循環。所謂結構性的貧窮，最慘的就是一種可能永遠無法翻身的困境，而且到下一代或下下一代可能都是如此，很難擺脫這種循環。

而且對這些族群來說，雪上加霜的不只是其他社會階級會看不起或用各種形式去欺壓他們，而是即使在同樣是限於這種困境的社會階級之中，他們也會相互欺壓，就好像劇中的原住民對外籍移工也毫不客氣，而現實社會中的外籍移工也可能出現自己人欺壓自己人的狀況。

Photo Credit: 鏡文學提供 via 中央社

劇中的主角佟寶駒，之所以對自己的出身那麼厭惡，其實就來自於這種想要擺脫這種既定命運的渴望，以及對社會針對他原住民的身份所貼上的標籤而感到的不平和不滿。

看到佟寶駒和他爸爸之間有這麼多的不合和爭吵，加上佟寶駒的族人及兒時玩伴都對他的缺乏認同而不諒解，其實我想不只原住民，許多來自一個比較困苦的家庭環境的人，大概都會心有戚戚焉。

我不會給自己藉口說，只要父母沒錢、自己就無法翻身，因為那恐怕只是自己還不夠努力的藉口而已。但我必須要說，如果父母本身的教育程度不夠高，或者是從小生長的環境比較複雜，父母的眼界和見識，就很可能會在一定程度上影響小孩的發展，或者起碼會影響小孩的企圖心。

更糟糕的或許是，若是原生家庭的價值觀就很扭曲，即使身為小孩的我們很努力地想要擺脫這樣的生活，但即使在想辦法讓自己讀了很多書之後，午夜夢迴之際還是經常會暗自檢討，自己怎麼會有時候就是萌生出一些不長進的念頭，而到後來發現，自己可就是會在無意間重複著父母在觀念上的錯誤。

他們或許無力改變他們的過去，而他們之中的有些人甚至從來不覺得那有什麼錯，但長大之後的我們卻不能繼續這樣閉起自己的眼睛假裝不知道，因為我想做的是帶給下一代一個比自己更健康的環境，為此，我只好忍痛去正視這樣的痛苦與不堪，即使那也不是自己造成的也一樣。

大一那一年，我的生母賺了一些錢。雖然她的學歷不高，但她靠著去YWCA學習日文，後來也開始幫日商處理進出口生意，總算暫時擺脫了那種在工廠上班的日子。她當時對我說，出國看看很重要，因為那樣才可以增廣見聞。於是她就付了一筆我爸爸絕不會幫我付的錢，讓我跟著救國團去英國和德國旅行，而那也是我這輩子第一次出國。

對照起很多年之後，我為了工作每天飛來飛去的日子，我當時真的土到不能再土，英文也破到不能再破，但我還是很開心，因為自己終於有機會看看這個世界，看到一個我以往只能在電視上看到的海外生活。從那個時候開始，我的人生開始有了個更明確的目標，不是賺很多錢，而是希望能有更多機會，看看這個世界。

於是，我開始有了出國留學的念頭。這個願望並沒有在我大學畢業時就馬上實現，因為我沒有錢。在工作了幾年之後，加上又揹了一筆留學貸款，我後來終於出國去念MBA了。在美國的那兩年，即使我拿到了學校的補助，又在當地打工設法增加收入，我還是再度窮到很多時候都沒有飯吃的程度。