2023/09/10,
國際

德國聯邦議院成立「維吾爾」議會小組，關注新疆問題「不會受中國政府矇蔽」

德國聯邦議院成立「維吾爾」議會小組，關注新疆問題「不會受中國政府矇蔽」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

9月5日，德國聯邦議院成立「維吾爾」議會小組，成員包括執政聯盟社民黨、自民黨和綠黨以及在野的聯盟黨的11名聯邦議員。該小組可能將請求聯邦議院就承認中國政府在新疆的行為是種族滅絕進行投票。

文：德國之聲中文網（綜合報導）

德國聯邦議院「維吾爾」議會小組由11名聯邦議員組成，分別為社民黨議員圖爾克娜寶（Derya Türk-Nachbaur)、自民黨議員彼得・海特（Peter Heidt）、綠黨議員米亞托維奇（Boris Mijatović）、基民盟議員阿爾滕坎普（Norbert Altenkamp)、綠黨議員卡多爾（Lamya Kaddor）、自民黨議員萊希特（Ulrich Lechte），自民黨議員塞特爾教授（Prof. Seiter）、基民盟議員溫克爾邁爾－貝克（Elisabeth Winkelmeyer-Becker）、社民黨議員維爾內爾（Lena Werner）、直選議員艾希韋德（Sonja Eichwede）和社民黨議員哈克威爾第（Metin Hakverdi）。

除圖爾克娜寶、海特和米亞托維奇之外，基民盟議員、長期專注人權問題的米夏埃爾・布朗德（Michael Brand）也是成立「維吾爾」議會小組的倡議人。

世界維吾爾代表大會主席多理坤・艾沙（Isar Dolkun）和一個20人的維吾爾代表團，參加了在德國聯邦議會行政大樓保羅－洛貝豪斯（Paul-Löbe-Haus）舉行的成立活動。

為何成立該議會小組？

「維吾爾」議會小組主席副主席、社民黨議員圖爾克娜寶在一項聲明中寫道：「我們希望幫助確保德國公眾不會忽視維吾爾人的苦難。作為議員，我們尋求與維吾爾人權活動人士以及在德國的維吾爾人代表進行直接對話。」

她表示，聯合國前高級專員米歇爾・巴舍萊（Michelle Bachelet）在聯合國報告中指出，新疆可能存在危害人類罪罪行。「報告中的指控令人震驚。報告談到關押100萬囚犯的拘留營、強迫節育、酷刑、再教育、虐待和文化同化。我們認為，涉及到如此嚴重的指控時，我們有必要予以關注，我們不能忽視1300萬維吾爾人的命運。」

「維吾爾」議會小組主席、自民黨議員彼得・海特在接受《法蘭克福匯報》採訪時說，去（2022）年他率領德國聯邦議院人權委員會代表團訪問台灣和日本，在那裡見到流亡的維吾爾人，之後和社民黨、綠黨同仁一起萌生了成立「維吾爾」議會小組的想法。此外，德國政府的中國戰略也提到人權問題。他認為，現在成立「維吾爾」議會小組可以表明，「我們不會受中國政府矇蔽。我們將繼續關注這個問題。」

談及成立「維吾爾」議會小組的目的，彼得・海特表示希望通過這一機制定期舉辦會議、聽證會等活動，為德國議員和生活在德國的維吾爾人提供一個交流的平台，同時讓德國公眾瞭解新疆依然存在侵犯人權的問題，生活在中國的維吾爾人處境令人擔憂。他說，「維吾爾」議會小組可能向聯邦議院提交申請，要求在聯邦議院就承認中國政府在新疆的行為是種族滅絕舉行投票表決。他個人希望明（2024）年就能提交相關議案。

圖爾克娜寶指出，迫切需要更好地記錄新疆可能發生的反人類罪罪行，必要時由國際刑事司法系統起訴。她在聲明中說，「未來，我們希望更好地利用議會的可能性並施加壓力。」

世維會呼籲讓大眾等德國企業承擔責任

世界維吾爾代表大會主席多里坤・艾沙在「維吾爾」議會小組成立活動上表示，該議會小組的成立對維吾爾族來說具有特殊的象徵意義。自20世紀90年代以來，逃離中國政府迫害的維吾爾活動人士在德國安家落戶。

世界維吾爾代表大會在新聞稿中說，「根據謝菲爾德哈勒姆大學的研究，幾家大眾汽車的供應商參與了基於強迫勞動的政府就業計劃。大眾汽車繼續保留其位於東突厥斯坦、緊鄰拘留營的有爭議的工廠。」

新聞稿寫道，「維吾爾」議會小組副主席米亞托維奇強調，人權責任不能分割，政治家必須要求大眾汽車等德國企業和棉紡業承擔責任。」

習近平再次強調新疆要維穩

上個月的26日，中國國家主席習近平在結束金磚國家領導人會議，從南非回來後前往烏魯木齊，聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團工作匯報。他強調「要始終把維護社會穩定擺在首位」，加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，把開展反恐反分裂鬥爭與推動維穩工作法治化常態化結合起來結合。

習近平還說，「要深入推進伊斯蘭教中國化，有效治理非法宗教」，「要加強正面宣傳，多渠道多形式講好新時代新疆故事」，「要加大新疆旅遊開放力度，鼓勵國內外遊客到新疆旅遊。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：德國聯邦議院成立「維吾爾」議會小組

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。