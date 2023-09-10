德國聯邦議院成立「維吾爾」議會小組，關注新疆問題「不會受中國政府矇蔽」

文：德國之聲中文網（綜合報導）

德國聯邦議院「維吾爾」議會小組由11名聯邦議員組成，分別為社民黨議員圖爾克娜寶（Derya Türk-Nachbaur)、自民黨議員彼得・海特（Peter Heidt）、綠黨議員米亞托維奇（Boris Mijatović）、基民盟議員阿爾滕坎普（Norbert Altenkamp)、綠黨議員卡多爾（Lamya Kaddor）、自民黨議員萊希特（Ulrich Lechte），自民黨議員塞特爾教授（Prof. Seiter）、基民盟議員溫克爾邁爾－貝克（Elisabeth Winkelmeyer-Becker）、社民黨議員維爾內爾（Lena Werner）、直選議員艾希韋德（Sonja Eichwede）和社民黨議員哈克威爾第（Metin Hakverdi）。

除圖爾克娜寶、海特和米亞托維奇之外，基民盟議員、長期專注人權問題的米夏埃爾・布朗德（Michael Brand）也是成立「維吾爾」議會小組的倡議人。

世界維吾爾代表大會主席多理坤・艾沙（Isar Dolkun）和一個20人的維吾爾代表團，參加了在德國聯邦議會行政大樓保羅－洛貝豪斯（Paul-Löbe-Haus）舉行的成立活動。

為何成立該議會小組？

「維吾爾」議會小組主席副主席、社民黨議員圖爾克娜寶在一項聲明中寫道：「我們希望幫助確保德國公眾不會忽視維吾爾人的苦難。作為議員，我們尋求與維吾爾人權活動人士以及在德國的維吾爾人代表進行直接對話。」

她表示，聯合國前高級專員米歇爾・巴舍萊（Michelle Bachelet）在聯合國報告中指出，新疆可能存在危害人類罪罪行。「報告中的指控令人震驚。報告談到關押100萬囚犯的拘留營、強迫節育、酷刑、再教育、虐待和文化同化。我們認為，涉及到如此嚴重的指控時，我們有必要予以關注，我們不能忽視1300萬維吾爾人的命運。」

「維吾爾」議會小組主席、自民黨議員彼得・海特在接受《法蘭克福匯報》採訪時說，去（2022）年他率領德國聯邦議院人權委員會代表團訪問台灣和日本，在那裡見到流亡的維吾爾人，之後和社民黨、綠黨同仁一起萌生了成立「維吾爾」議會小組的想法。此外，德國政府的中國戰略也提到人權問題。他認為，現在成立「維吾爾」議會小組可以表明，「我們不會受中國政府矇蔽。我們將繼續關注這個問題。」

談及成立「維吾爾」議會小組的目的，彼得・海特表示希望通過這一機制定期舉辦會議、聽證會等活動，為德國議員和生活在德國的維吾爾人提供一個交流的平台，同時讓德國公眾瞭解新疆依然存在侵犯人權的問題，生活在中國的維吾爾人處境令人擔憂。他說，「維吾爾」議會小組可能向聯邦議院提交申請，要求在聯邦議院就承認中國政府在新疆的行為是種族滅絕舉行投票表決。他個人希望明（2024）年就能提交相關議案。

圖爾克娜寶指出，迫切需要更好地記錄新疆可能發生的反人類罪罪行，必要時由國際刑事司法系統起訴。她在聲明中說，「未來，我們希望更好地利用議會的可能性並施加壓力。」

世維會呼籲讓大眾等德國企業承擔責任

世界維吾爾代表大會主席多里坤・艾沙在「維吾爾」議會小組成立活動上表示，該議會小組的成立對維吾爾族來說具有特殊的象徵意義。自20世紀90年代以來，逃離中國政府迫害的維吾爾活動人士在德國安家落戶。

世界維吾爾代表大會在新聞稿中說，「根據謝菲爾德哈勒姆大學的研究，幾家大眾汽車的供應商參與了基於強迫勞動的政府就業計劃。大眾汽車繼續保留其位於東突厥斯坦、緊鄰拘留營的有爭議的工廠。」

新聞稿寫道，「維吾爾」議會小組副主席米亞托維奇強調，人權責任不能分割，政治家必須要求大眾汽車等德國企業和棉紡業承擔責任。」

習近平再次強調新疆要維穩

上個月的26日，中國國家主席習近平在結束金磚國家領導人會議，從南非回來後前往烏魯木齊，聽取新疆維吾爾自治區黨委和政府、新疆生產建設兵團工作匯報。他強調「要始終把維護社會穩定擺在首位」，加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，把開展反恐反分裂鬥爭與推動維穩工作法治化常態化結合起來結合。

習近平還說，「要深入推進伊斯蘭教中國化，有效治理非法宗教」，「要加強正面宣傳，多渠道多形式講好新時代新疆故事」，「要加大新疆旅遊開放力度，鼓勵國內外遊客到新疆旅遊。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：德國聯邦議院成立「維吾爾」議會小組

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航