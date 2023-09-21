《惡棍植物》：一顆果實就能奪去20人性命，這豈不是完美犯罪的強力武器？
我們想讓你知道的是
毒番石榴的毒性可以持續很久，簡直是滴水不漏的防衛。1818年的一份自然史期刊記載了布魯塞爾的一場實驗，人類將一把有一百四十年歷史的毒箭插入一隻狗的臀部，這隻可憐的動物很快便一命嗚呼。
文：卡蒂亞．阿斯塔菲耶夫
死亡之樹
我無法不與你們分享一種非常非常凶惡的熱帶樹木，這種樹木會分泌一種具極端刺激性的乳膠。如同大多數大戟科的植物，建議你不要碰觸這種樹木分泌的液體乳膠。這種樹稱作「毒番石榴」（Hippomane mancinella），是真正凶險的植物。金氏世界紀錄將毒番石榴列為全世界最危險的樹木。你想必已經注意到了，「最佳連環殺手」頭銜爭奪賽已有多名參賽者。與毒番石榴競爭的多名選手中也包含金皮樹——前文已經提到的邪惡蕁麻科植物。
毒番石榴的拉丁文屬名開頭為「hippo」，意思是馬；結尾是「mane」，意思是瘋狂。這種樹木會令馬匹發瘋嗎？沒錯！委內瑞拉人將毒番石榴稱為「死亡之樹」，真是簡單明瞭⋯⋯
加勒比海的美麗熱帶沙灘或佛羅里達大沼澤邊都能看見毒番石榴。這種樹木可以長到10公尺高。它的果實看起來有些像蘋果，法文俗名「mancenillier」是由西班牙文的蘋果「manzana」而來。
這種植物的所有部位都包含乳膠。人類從很久以前就知道毒番石榴的毒性：印第安人將毒番石榴的乳膠用作弓箭尖端的毒藥。最早遭受毒番石榴所害的西方人是大航海時代的探險家——合乎邏輯。庫克船長 （James Cook, 1728-1779）的醫生艾莉斯（William Ellis, 1756-1785）曾在紀錄中提到，船員到樹林中尋找木材，結果採下了毒番石榴的枝條。他們接著搓揉眼睛，造成自己失明數日。如果你碰觸到毒番石榴，有可能會失明，而且絕對不是因為這種樹木太光彩耀人！
史上第一個記錄毒番石榴效果的探險家，是西班牙的歷史學家兼旅人奧維耶多（Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, 1478-1557）。他在1526年寫下：
陛下務必認識這種樹木的毒效有多強：若有人在這棵樹的陰影裡睡午覺，起床時頭和眼睛都會脹大，眼皮黏住臉頰。若不幸有露水滴進眼睛，便會失去視力。
大約一個世紀後，艾斯克梅朗（Alexandre-Olivier Exquemelin, 1646-1707）——一位真正的加勒比海盜，因為曾經擔任著名海盜摩根（Henry Morgan）船上的外科醫生而聞名，且曾發表無數與海盜有關的著作——也寫下以下記載：
從歐洲初來乍到的人頻繁地因為這種植物而嚴重中毒。因為它的果實看起來很可口，味道更令人難以抗拒。但若有人真的吃下毒番石榴的果實，我們唯一能做的治療，就是將他綑綁起來，讓他禁食兩到三天。
這是場硬仗，他會在受苦的同時不斷哀嚎、身體會紅得有如火焰、舌頭會黑得有如煤炭。如果他不幸吃了太多，我們便幾近束手無策。（……）若有人在這種樹木的樹蔭下睡覺，而且有露水滴到身體，馬上就會長出巨大的紅色囊腫。我也曾經經歷這種痛苦。當時我摘下一節毒番石榴的樹枝來驅蟲，我的臉突然開始覺得刺痛。我不舒服了整整三天，一度還以為我會失明。
其他自然史學家也遭遇了相同經歷，例如英國學者蓋茲比（Mark Catesby, 1683-1749）在巴哈馬群島的經歷。旅行結束後，他出版《卡羅萊納、佛羅里達及巴哈馬島嶼的自然歷史》一書，其中便有張1743年繪製的插圖生動地描繪這種令人驚懼的樹木。1726年，他在這個區域的美麗熱帶沙灘探險，當時還沒有「避稅天堂」這個概念。他親眼目睹安德羅斯島的居民砍伐毒番石榴樹。他寫道：
有毒的乳膠汁液濺灑到我的眼睛，我因此失明兩天，且我的眼睛和臉部都脹大，前24小時的刺痛十分劇烈（……） 對任何在毒番石榴樹蔭下休息的人來說，它散發的味道都具有毒性……
1776年，英國日記作者克瑞斯威爾（Nicholas Cresswell, 1750-1804）造訪美洲，並提到有種果實只需一顆就可以奪去20人的性命。這豈不是完美犯罪的強力武器？不過，你得先說服死對頭跟你一起前往加勒比海，以便不小心吃下這顆毒蘋果⋯⋯
當地居民都已經認識這種植物了，觀光客則未必。1999年，有位英國放射科醫師在安地列斯群島南方、加勒比海上的托巴哥島度假，在田園詩歌般的椰林海灘度過了美好時光，直到墜入地獄之中。她在沙灘上撿貝殼時做了個不智之舉：吃了1顆落在海灘上的未知果實，當時這顆果實的兩側是椰子和不知打哪來的芒果。
讀醫學系還是有好處的！據她描述，果實非常美味，又多汁又甘甜，隨後口腔便開始劇烈不適。她感覺喉嚨開始變窄，不再能夠吞嚥，同時也感覺喉嚨彷彿堵住了。有什麼解決辦法呢？她直覺想要喝點東西。不過，當時的她只能找到鳳梨可樂達雞尾酒！酒精只會加劇痛苦，似乎只有牛奶可以稍微緩解。
居民很訝異竟然有人想吃下這種惡名昭彰的果實。這位放射科醫師最終康復，並將這樁驚險刺激的經驗寫進一本醫學期刊中，希望不會再有人把自己天堂般的旅程轉變成緊急危難。沒錯，即便沒有海盜，加勒比的海灘也是危險重重。
吃下毒番石榴的果實的確令人痛苦不堪，而僅僅輕輕接觸乳膠也能引發高強度的灼痛。這項機制與蕁麻科植物不同，蕁麻科植物令人陷入疼痛的物質由葉片上彷彿細針的細毛注入身體。至於毒番石榴不同部位的乳膠，只要碰到生物便會開始發揮毒性。
乳膠是種液態物質，稠密程度不一，由植物的乳汁管分泌。乳膠的法文是「latex」，意思是「奶狀物質」。當植物受傷，乳膠便會滲出，乾燥後便形成一道保護。部分乳膠含有高毒性物質。人人都知道橡膠樹的乳膠及其多種用途，但我不打算跟你們討論乳膠緊身衣⋯⋯這離題了！
乳膠通常在乳汁管內受壓儲存。若有昆蟲啃咬植物、切斷乳汁管，其中的乳汁便會變成殺蟲武器。在空氣中，乳膠將產生黏性、困住昆蟲。毒番石榴等部分植物的乳膠包含高毒性物質，想危害植物的生物便因而中毒。
此外，毒番石榴的果實長得很像蘋果，令人食指大動。不過，每個人都知道偷嚐禁果不會有好下場！如果你真的吃下毒番石榴果實，惡夢於焉降臨。雙脣脹大、舌頭長水泡、喉嚨水腫（妨礙呼吸）。你開始痙攣，或者腹瀉、嘔吐，就算身亡也不足為奇。
毒番石榴的所有部位都有毒。單純呼吸都足以引發鼻炎和支氣管炎。若吃下毒番石榴果實，灼痛會令口腔黏膜成塊狀脫落。早年的西方探險家曾記載美洲原住民透過引用海水來自救。然而，這種治療方式的成效仍有待證實，大多數人仍然建議儘早到急診室報到。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心