《惡棍植物》：一顆果實就能奪去20人性命，這豈不是完美犯罪的強力武器？

文：卡蒂亞．阿斯塔菲耶夫

死亡之樹

我無法不與你們分享一種非常非常凶惡的熱帶樹木，這種樹木會分泌一種具極端刺激性的乳膠。如同大多數大戟科的植物，建議你不要碰觸這種樹木分泌的液體乳膠。這種樹稱作「毒番石榴」（Hippomane mancinella），是真正凶險的植物。金氏世界紀錄將毒番石榴列為全世界最危險的樹木。你想必已經注意到了，「最佳連環殺手」頭銜爭奪賽已有多名參賽者。與毒番石榴競爭的多名選手中也包含金皮樹——前文已經提到的邪惡蕁麻科植物。

毒番石榴的拉丁文屬名開頭為「hippo」，意思是馬；結尾是「mane」，意思是瘋狂。這種樹木會令馬匹發瘋嗎？沒錯！委內瑞拉人將毒番石榴稱為「死亡之樹」，真是簡單明瞭⋯⋯

加勒比海的美麗熱帶沙灘或佛羅里達大沼澤邊都能看見毒番石榴。這種樹木可以長到10公尺高。它的果實看起來有些像蘋果，法文俗名「mancenillier」是由西班牙文的蘋果「manzana」而來。

這種植物的所有部位都包含乳膠。人類從很久以前就知道毒番石榴的毒性：印第安人將毒番石榴的乳膠用作弓箭尖端的毒藥。最早遭受毒番石榴所害的西方人是大航海時代的探險家——合乎邏輯。庫克船長 （James Cook, 1728-1779）的醫生艾莉斯（William Ellis, 1756-1785）曾在紀錄中提到，船員到樹林中尋找木材，結果採下了毒番石榴的枝條。他們接著搓揉眼睛，造成自己失明數日。如果你碰觸到毒番石榴，有可能會失明，而且絕對不是因為這種樹木太光彩耀人！

史上第一個記錄毒番石榴效果的探險家，是西班牙的歷史學家兼旅人奧維耶多（Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, 1478-1557）。他在1526年寫下：

陛下務必認識這種樹木的毒效有多強：若有人在這棵樹的陰影裡睡午覺，起床時頭和眼睛都會脹大，眼皮黏住臉頰。若不幸有露水滴進眼睛，便會失去視力。

大約一個世紀後，艾斯克梅朗（Alexandre-Olivier Exquemelin, 1646-1707）——一位真正的加勒比海盜，因為曾經擔任著名海盜摩根（Henry Morgan）船上的外科醫生而聞名，且曾發表無數與海盜有關的著作——也寫下以下記載：

從歐洲初來乍到的人頻繁地因為這種植物而嚴重中毒。因為它的果實看起來很可口，味道更令人難以抗拒。但若有人真的吃下毒番石榴的果實，我們唯一能做的治療，就是將他綑綁起來，讓他禁食兩到三天。 這是場硬仗，他會在受苦的同時不斷哀嚎、身體會紅得有如火焰、舌頭會黑得有如煤炭。如果他不幸吃了太多，我們便幾近束手無策。（……）若有人在這種樹木的樹蔭下睡覺，而且有露水滴到身體，馬上就會長出巨大的紅色囊腫。我也曾經經歷這種痛苦。當時我摘下一節毒番石榴的樹枝來驅蟲，我的臉突然開始覺得刺痛。我不舒服了整整三天，一度還以為我會失明。

其他自然史學家也遭遇了相同經歷，例如英國學者蓋茲比（Mark Catesby, 1683-1749）在巴哈馬群島的經歷。旅行結束後，他出版《卡羅萊納、佛羅里達及巴哈馬島嶼的自然歷史》一書，其中便有張1743年繪製的插圖生動地描繪這種令人驚懼的樹木。1726年，他在這個區域的美麗熱帶沙灘探險，當時還沒有「避稅天堂」這個概念。他親眼目睹安德羅斯島的居民砍伐毒番石榴樹。他寫道：

有毒的乳膠汁液濺灑到我的眼睛，我因此失明兩天，且我的眼睛和臉部都脹大，前24小時的刺痛十分劇烈（……） 對任何在毒番石榴樹蔭下休息的人來說，它散發的味道都具有毒性……

1776年，英國日記作者克瑞斯威爾（Nicholas Cresswell, 1750-1804）造訪美洲，並提到有種果實只需一顆就可以奪去20人的性命。這豈不是完美犯罪的強力武器？不過，你得先說服死對頭跟你一起前往加勒比海，以便不小心吃下這顆毒蘋果⋯⋯

Photo Credit: 時報文化

當地居民都已經認識這種植物了，觀光客則未必。1999年，有位英國放射科醫師在安地列斯群島南方、加勒比海上的托巴哥島度假，在田園詩歌般的椰林海灘度過了美好時光，直到墜入地獄之中。她在沙灘上撿貝殼時做了個不智之舉：吃了1顆落在海灘上的未知果實，當時這顆果實的兩側是椰子和不知打哪來的芒果。

讀醫學系還是有好處的！據她描述，果實非常美味，又多汁又甘甜，隨後口腔便開始劇烈不適。她感覺喉嚨開始變窄，不再能夠吞嚥，同時也感覺喉嚨彷彿堵住了。有什麼解決辦法呢？她直覺想要喝點東西。不過，當時的她只能找到鳳梨可樂達雞尾酒！酒精只會加劇痛苦，似乎只有牛奶可以稍微緩解。

居民很訝異竟然有人想吃下這種惡名昭彰的果實。這位放射科醫師最終康復，並將這樁驚險刺激的經驗寫進一本醫學期刊中，希望不會再有人把自己天堂般的旅程轉變成緊急危難。沒錯，即便沒有海盜，加勒比的海灘也是危險重重。

吃下毒番石榴的果實的確令人痛苦不堪，而僅僅輕輕接觸乳膠也能引發高強度的灼痛。這項機制與蕁麻科植物不同，蕁麻科植物令人陷入疼痛的物質由葉片上彷彿細針的細毛注入身體。至於毒番石榴不同部位的乳膠，只要碰到生物便會開始發揮毒性。

乳膠是種液態物質，稠密程度不一，由植物的乳汁管分泌。乳膠的法文是「latex」，意思是「奶狀物質」。當植物受傷，乳膠便會滲出，乾燥後便形成一道保護。部分乳膠含有高毒性物質。人人都知道橡膠樹的乳膠及其多種用途，但我不打算跟你們討論乳膠緊身衣⋯⋯這離題了！

乳膠通常在乳汁管內受壓儲存。若有昆蟲啃咬植物、切斷乳汁管，其中的乳汁便會變成殺蟲武器。在空氣中，乳膠將產生黏性、困住昆蟲。毒番石榴等部分植物的乳膠包含高毒性物質，想危害植物的生物便因而中毒。

此外，毒番石榴的果實長得很像蘋果，令人食指大動。不過，每個人都知道偷嚐禁果不會有好下場！如果你真的吃下毒番石榴果實，惡夢於焉降臨。雙脣脹大、舌頭長水泡、喉嚨水腫（妨礙呼吸）。你開始痙攣，或者腹瀉、嘔吐，就算身亡也不足為奇。

毒番石榴的所有部位都有毒。單純呼吸都足以引發鼻炎和支氣管炎。若吃下毒番石榴果實，灼痛會令口腔黏膜成塊狀脫落。早年的西方探險家曾記載美洲原住民透過引用海水來自救。然而，這種治療方式的成效仍有待證實，大多數人仍然建議儘早到急診室報到。