《打造健康的老後》：膝骨關節炎是65歲以上頭號健康問題，飲食保健重點在於減少體內發炎

文：白小良

關節炎是65歲以上族群面對的頭號健康問題，美國疾病預防與控制中心（CDC）估計，65歲以上的美國人大約有一半，台灣也超過一半以上，在中國提早為60歲以上的年長者，有半數的人飽受骨關節炎的困擾，關節炎所引起的關節疼痛更是削弱年長者生活品質的主因之一。

關節疼痛是因損傷、老化或長期發炎等導致關節軟骨流失或失去彈性，而出現關節不適、腫脹。

軟骨是軟骨細胞利用膠原蛋白、蛋白質和醣，所形成的一種具有彈性的結締組織，不像骨頭那麼堅固和僵硬，但硬度比肌肉大，有如橡膠墊，覆蓋並保護長骨尾端關節連接處，也是肋骨、耳朵、鼻子、支氣管、椎間盤等身體架構的主要成分。

軟骨位於骨骼末端，可作為骨與骨之間的緩衝墊，使關節能夠平穩地彎曲和伸直。以膝關節為例，軟骨覆蓋著大腿骨（股骨）的末端、脛骨的頂部和膝蓋骨（髕骨）的背面。

關節炎有多種類型，膝骨關節炎最常見

關節炎有很多種，最常影響膝關節的是膝骨關節炎、類風溼性關節炎和創傷後關節炎三種。

1. 膝骨關節炎

「膝骨關節炎」也稱為「退化性關節疾病」，這是一種與年齡相關的軟骨退化，為退化性的磨損，因此是年長族群中最常見的關節炎。

長期關節軟骨的損傷可能會導致骨與骨的摩擦和長出骨刺（骨上的腫塊），使得膝關節畸形或惡化，包括關節無法打直，甚至出現內翻膝和弓形腿。

與膝骨關節炎相關的軟骨損傷是不可逆的，初期膝骨關節炎可以透過復健、注射玻尿酸潤澤骨關節軟骨，以減輕疼痛、增加關節靈活性；較嚴重的狀況可能需要考慮人工關節手術。

2. 創傷後關節炎

關節在受到創傷後，因手術不當、復位不良、癒合異常導致畸形等因素，使得關節負荷重量不均，久而久之出現復發性關節炎的症狀，例如關節疼痛、腫脹、僵硬和活動受限。

3. 類風溼性關節炎

是一種自體免疫性疾病，可能出現在任何年齡層，自身免疫系統攻擊身體多個關節（包括膝蓋骨）的組織，引起膝骨關節周圍的囊膜發炎，隨著時間推移，炎症細胞會釋放傷害膝骨關節軟骨的物質。

膝骨關節炎之飲食保健重點，必須減少體內發炎

肥胖或體重超重，會增加施於膝骨關節的壓力，且體內過多的脂肪也會引起炎症，從而加劇症狀。有強力的證據證明，減輕體重尤其是體脂肪比例，可以減輕膝骨關節的疼痛，並改善身體機能和活動力。

膝骨關節炎雖無法逆轉，但可以藉由日常飲食中避免某些引發炎症的食物來減輕疼痛。換言之，攝取具有抗發炎的營養素，例如抗氧化劑（維生素A、C、E）及富含ω-3脂肪酸的食物；同時遠離會引起炎症或增加自由基產生的食物，例如精製碳水化合物，如白麵包和糕點、炸薯條和其他油炸食品、蘇打水和其他含糖飲料、紅色肉類（漢堡、牛排）和加工肉（肉鬆、肉乾、熱狗、香腸、火腿等）、人造黃油、起酥油和豬油。

富含抗氧化劑（維生素A、C、E）和ω-3脂肪酸的食物：

魚： 含油量高的魚如鯖魚、鱒魚、鯡魚、沙丁魚、長鰭鮪和鮭魚（所以ω-3脂肪酸又稱為魚油）。

含油量高的魚如鯖魚、鱒魚、鯡魚、沙丁魚、長鰭鮪和鮭魚（所以ω-3脂肪酸又稱為魚油）。 植物性食物：亞麻籽、海帶和核桃。

書籍介紹

本文摘錄自《打造健康的老後：少吃藥、少坐臥、少加工，65歲後一定要知道的飲食生活觀念》，時報文化出版

作者：白小良

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Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航