《打造健康的老後》：膝骨關節炎是65歲以上頭號健康問題，飲食保健重點在於減少體內發炎
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肥胖或體重超重，會增加施於膝骨關節的壓力，且體內過多的脂肪也會引起炎症，從而加劇症狀。有強力的證據證明，減輕體重尤其是體脂肪比例，可以減輕膝骨關節的疼痛，並改善身體機能和活動力。膝骨關節炎雖無法逆轉，但可以藉由日常飲食中避免某些引發炎症的食物來減輕疼痛。
文：白小良
關節炎是65歲以上族群面對的頭號健康問題，美國疾病預防與控制中心（CDC）估計，65歲以上的美國人大約有一半，台灣也超過一半以上，在中國提早為60歲以上的年長者，有半數的人飽受骨關節炎的困擾，關節炎所引起的關節疼痛更是削弱年長者生活品質的主因之一。
關節疼痛是因損傷、老化或長期發炎等導致關節軟骨流失或失去彈性，而出現關節不適、腫脹。
軟骨是軟骨細胞利用膠原蛋白、蛋白質和醣，所形成的一種具有彈性的結締組織，不像骨頭那麼堅固和僵硬，但硬度比肌肉大，有如橡膠墊，覆蓋並保護長骨尾端關節連接處，也是肋骨、耳朵、鼻子、支氣管、椎間盤等身體架構的主要成分。
軟骨位於骨骼末端，可作為骨與骨之間的緩衝墊，使關節能夠平穩地彎曲和伸直。以膝關節為例，軟骨覆蓋著大腿骨（股骨）的末端、脛骨的頂部和膝蓋骨（髕骨）的背面。
關節炎有多種類型，膝骨關節炎最常見
關節炎有很多種，最常影響膝關節的是膝骨關節炎、類風溼性關節炎和創傷後關節炎三種。
1. 膝骨關節炎
「膝骨關節炎」也稱為「退化性關節疾病」，這是一種與年齡相關的軟骨退化，為退化性的磨損，因此是年長族群中最常見的關節炎。
長期關節軟骨的損傷可能會導致骨與骨的摩擦和長出骨刺（骨上的腫塊），使得膝關節畸形或惡化，包括關節無法打直，甚至出現內翻膝和弓形腿。
與膝骨關節炎相關的軟骨損傷是不可逆的，初期膝骨關節炎可以透過復健、注射玻尿酸潤澤骨關節軟骨，以減輕疼痛、增加關節靈活性；較嚴重的狀況可能需要考慮人工關節手術。
2. 創傷後關節炎
關節在受到創傷後，因手術不當、復位不良、癒合異常導致畸形等因素，使得關節負荷重量不均，久而久之出現復發性關節炎的症狀，例如關節疼痛、腫脹、僵硬和活動受限。
3. 類風溼性關節炎
是一種自體免疫性疾病，可能出現在任何年齡層，自身免疫系統攻擊身體多個關節（包括膝蓋骨）的組織，引起膝骨關節周圍的囊膜發炎，隨著時間推移，炎症細胞會釋放傷害膝骨關節軟骨的物質。
膝骨關節炎之飲食保健重點，必須減少體內發炎
肥胖或體重超重，會增加施於膝骨關節的壓力，且體內過多的脂肪也會引起炎症，從而加劇症狀。有強力的證據證明，減輕體重尤其是體脂肪比例，可以減輕膝骨關節的疼痛，並改善身體機能和活動力。
膝骨關節炎雖無法逆轉，但可以藉由日常飲食中避免某些引發炎症的食物來減輕疼痛。換言之，攝取具有抗發炎的營養素，例如抗氧化劑（維生素A、C、E）及富含ω-3脂肪酸的食物；同時遠離會引起炎症或增加自由基產生的食物，例如精製碳水化合物，如白麵包和糕點、炸薯條和其他油炸食品、蘇打水和其他含糖飲料、紅色肉類（漢堡、牛排）和加工肉（肉鬆、肉乾、熱狗、香腸、火腿等）、人造黃油、起酥油和豬油。
富含抗氧化劑（維生素A、C、E）和ω-3脂肪酸的食物：
- 魚：含油量高的魚如鯖魚、鱒魚、鯡魚、沙丁魚、長鰭鮪和鮭魚（所以ω-3脂肪酸又稱為魚油）。
- 植物性食物：亞麻籽、海帶和核桃。
書籍介紹
本文摘錄自《打造健康的老後：少吃藥、少坐臥、少加工，65歲後一定要知道的飲食生活觀念》，時報文化出版
作者：白小良
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活得久，更要活得健康！只要「吃對、多動、睡好」，健康到老一點也不難！
台灣預估2025年65歲人口將超過20%，即將邁入超高齡社會。據統計，只要壽命達到65歲，平均可再活19.3年。醫療技術進步，現代人壽命越來越長，然而延長的究竟是疾病纏身的時間，還是健康的老後，其實與日常的飲食及生活習慣息息相關。
身體衰老並不完全與年紀增長同步，環境中有許多因素會加速老化，例如壓力、過量的糖、炎症過程中釋放的活性氧等。雖然歲月的流逝不可逆，環境的變因卻是我們可以控制的，只要擁有健康意識，養成良好的生活習慣，即使邁入老齡，仍有很大的機率可以維持身體機能健康。
旅美博士白小良將44年的營養知識，以及自身於生活中的健康實踐，整合成本書；告訴大家有健康的身體，才能有好的生活品質，老後才有尊嚴。書中收錄各種科學延緩老化的知識與觀念，包括正確的飲食生活習慣，以及常見疾病所需的營養保健，並介紹飲食與疾病預防及改善，還有與情緒間的密切關聯。從身到心，全面守護年長者的健康！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
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世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
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以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
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世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
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此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
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南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
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花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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