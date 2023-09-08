2023慕尼黑國際車展：比亞迪大秀肌肉，德國車企失去主導地位
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2023年慕尼黑國際汽車展開幕，中國電動汽車製造商高調登場，在德國汽車製造商的地盤上大秀肌肉。有人說，這次車展之後，市場將會改天換地。
文：Henrik Böhme
2023年慕尼黑國際汽車展（IAA）的企業參展數超過了去年，來自38個國家的750家公司展示其最新的汽車產品。
兩年前將IAA重新定位為移動出行展會後，汽車不再是展會的焦點。IAA的設計看起來也有所不同，所謂的開放空間分散在市中心各處，以拉近遊客和參展商之間的距離。
但是，來自國內外的最新車型仍然是預期的70萬參觀者的主要吸引力。儘管在慕尼黑英國花園中新鋪設的自行車道十分誘人，讓可能想要嘗試IAA展出的最新自行車的少數人群躍躍欲試。
德國汽車失去主導地位
本週二（9月6日），德國總理蕭茲（Olaf Scholz）為IAA致開幕詞。此時，歐洲的汽車行業愁雲密佈，尤其是德國車企正在苦苦掙扎。雖然令人窒息的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情時期的供應鏈問題有所緩解，但歐洲汽車巨頭不得不努力應對去年俄羅斯入侵烏克蘭以來能源成本的增加。
儘管在過去的12個月裡，歐盟的汽車銷量穩步上升，但由於通貨膨脹和利率上升抑制了人們對新車的購買慾望，歐盟的汽車銷量仍比疫情前的水準低約20％。與此同時，歐洲汽車巨頭面臨來自中國汽車製造商日益激烈的競爭。中國同行們正在以低得多的價格兜售自己的汽車。
德國大眾汽車公司（VW）過去曾以其各類車型佔據整個IAA展廳，但今年的展廳面積僅有約1500平方公尺。
行業分析師一致認為，儘管大眾汽車的中國競爭對手比亞迪（BYD）的展覽空間並沒有大多少，但這家中國公司及其合作夥伴展示的汽車則更好。在中國國內市場，比亞迪去年的銷量超過了大眾，從德國公司手中奪走了市場領導者的桂冠。
比亞迪打破了德國的霸主地位，尤其是在電池電動汽車（又稱純電動汽車，BEV）方面，在政府的大量補貼下，緩慢而穩定地贏得了中國客戶，提高了其市場份額。
如今，比亞迪和其他中國汽車製造商希望在歐洲續演成功。在歐洲，傳統汽車製造商在內燃機時代叱咤風雲，但在爭奪電動汽車主導地位的競爭中卻大大落後：首先是美國電動汽車先驅特斯拉率先闖入歐洲市場；現在，中國人又在猛拍大門。
比亞迪打響價格戰第一槍
比亞迪的英文品牌名稱「BYD」是「Build Your Dreams」（成就夢想）的縮寫。在這次車展上，比亞迪通過展示六款即將在歐洲首發的新車型，炫耀其全新的市場力量。其中包括Dolphin緊湊型汽車，其入門價低於3萬歐元——這是其他電動汽車製造商幾乎無法匹敵的價格。
比亞迪去年銷售了180萬輛電動汽車，不僅在中國，而且在全球範圍內都將特斯拉拉下馬來，一舉多得其電動汽車市場領導者的地位。
比亞迪歐洲汽車銷售事業部總經理舒酉星（Michael Shu）在慕尼黑告訴記者，比亞迪計劃今年銷售250萬輛電動汽車。歐洲將成為該公司的主要市場。該公司已在歐洲大陸的15個國家開展業務，其中包括德國的17個展廳。
在慕尼黑，讓汽車分析師們吃驚的是，舒酉星宣佈比亞迪海豹緊湊型行政轎車的價格低於4萬5000歐元。這一價格可能會讓大眾高管們額頭冒汗。
儘管如此，大眾汽車在德國銷售的電動汽車數量仍高於比亞迪或任何其他汽車製造商。但比亞迪在歐洲發起的這場價格戰，對傳統汽車製造商來說，即使不是威脅，也是巨大的挑戰。
大眾汽車著手反擊來自中國的攻勢，宣佈將在兩年內推出自己的類似車型，起價為2萬5000歐元。當被問及是否擔心新競爭對手時，大眾汽車首席執行官布魯姆（Oliver Blume）告訴記者，「恐懼是一個錯誤的顧問」，並補充說大眾汽車正在專注於自己的優勢，並將充滿信心地對抗中國人的挑戰。
「我認為我們有巨大的機會。我們擁有豐富的經驗，我們知道如何製造汽車。」布魯姆說。
新時代的來臨
與德國汽車製造商相比，比亞迪擁有技術優勢，因為它正在以更低的價格製造不含鈷、鎳的更高效電池。大眾汽車不得不依靠眾多合作企業來採購電池。在最先進的汽車軟體方面，德國人也落後了。
在本屆車展上，總共有41％的參展商總部位於中國。與亞洲的猛烈進攻相反，其他歐洲汽車製造商的參與卻乏善可陳。中國汽車製造商長城汽車歐洲公關主管凱姆勒（Philipp Kemmler）告訴德國之聲，中國汽車製造商往往認為「如果你能在德國做到，你就能在任何地方取得成功。」
另一位汽車專家、德國貝爾吉施格拉德巴赫汽車管理中心（CAM）的布拉澤爾（Stefan Bratzel）認為，未來幾年，中國將對歐洲汽車市場產生「重大影響」。
在汽車製造商忙著推出最新產品的同時，氣候組織正在展會現場表達抗議，其行動計劃包括旨在擾亂IAA秩序的「公民不服從」活動。上一屆2021年IAA展會受到小規模氣候抗議的困擾。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：慕尼黑國際車展：中國車企大秀肌肉
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- 歐洲汽車製造業生存迫在眉睫，中國電動車產業為何如此具備競爭力？
- 《華爾街日報》：電動車電池業取代網路，成中國經濟成長新引擎；英國《金融時報》：產能過剩恐由盛轉衰
- 比亞迪上半年銷量年增95.78%，專家估3年內7成品牌被淘汰，中國電動車產業走向兩極化
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
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從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
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「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。