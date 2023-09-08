TNL+ 2023/09/08,
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前國務資政尚達曼當選新加坡總統，這是他個人還是意味著人民行動黨的勝利？

前國務資政尚達曼當選新加坡總統，這是他個人還是意味著人民行動黨的勝利？
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我們想讓你知道的是

新加坡總統大選推行30年以來，有發生民眾投票的選舉也才發生過3次，而在選舉成績不利執政黨的情況下，修法後的規則也比較偏向行動黨。在沒有強悍反對派人選的參與下，前國務資政尚達曼70%的得票，並不等於整體行動黨的得票。

在今年9月1日，新加坡人民選出了自己的新總統，而前國務資政尚達曼毫無意外在眾多候選人中脫穎而出，得票70%左右。

其他候選人，包括同樣是金融管理局出身的黃國松，得票約16%，而這次選舉爭議話題最多的陳欽亮，以墊底之姿獲得14%的得票。從樂觀的角度來看，這個成績比起他首次在2011參選總統時的得票4.9%翻了幾倍，而且還保住了抵押金。（註釋1）

面對這次選舉的解讀，各方都有自己的見解。普遍來說，評論人都認為這是行動黨的勝利，在種種醜聞風波的衝擊下，行動黨所背書的候選人以如此漂亮的得票成績，是重見天日的徵兆。

我們要追問的是，到底這個成績是選民重新相信行動黨的信任公投，還是專屬尚達曼個人勝利的光輝時刻？

民選總統制以來，行動黨最耀眼的成績

新加坡自1993年推行直選/民選總統制度以降，行動黨系統的候選人從來沒有衝破60%的得票。第一次的總統選舉，行動黨屬意的候選人王鼎昌只以58%的得票中選，這還要歸功他的對手蔡錦耀消極地、草率地面對競選工作所導致。為了讓首次總統選舉在表明上有競爭力，但又不會陷入政治極化的風險，當時行動黨的高層包括總理吳作棟都鼓勵蔡氏出來競選，同時那年的選委會一同拒絕兩位工人黨的候選人資格。

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Photo Credit: GettyImages
圖爲1993年8月29日，王鼎昌在新加坡總統大選勝出。

蔡氏果然不負眾望，他本人在競選期間非常抗拒掛旗、辦理造勢晚會等拉票的工作。在這個異常平靜的競選過程中，他本人還可以獲得40多百分比的選票，簡直是選舉史奇觀。如果他表現得更為積極，或許他與王氏的得票會極其相近。

而2011年的選舉，才堪稱有意義的競爭性選舉。陳清木作為前行動黨的六屆國會議員，在取得提名資格後，與行動黨陣營的陳慶炎一拼高低。陳清木除了全島鄉里跑透透以外，還舉辦群眾大會以展現自己的民眾支持度。

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