2023/09/14,
健康

「液體OK繃」使用時須注意三大禁忌，蠶豆症患者不可使用以免造成「溶血反應」

「液體OK繃」使用時須注意三大禁忌，蠶豆症患者不可使用以免造成「溶血反應」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

被喻為「醫用3秒膠」的液體OK繃，可在傷口形成保護膜，防水、避免病菌侵入皮膚，已成家庭常備藥品，不過，食藥署提醒，液體絆創膏大都含有樟腦，蠶豆症患者塗抹之後，可能引發「溶血反應」。此外，不宜使用於眼、鼻、黏膜及皮膚敏感等部位，以免造成過敏反應。

文：連慧婷（NOW健康）

被喻為「醫用三秒膠」的液體OK繃，可在傷口形成保護膜，防水、避免病菌侵入皮膚，已成家庭常備藥品，不過，食藥署提醒，液體絆創膏大都含有樟腦，蠶豆症患者塗抹之後，可能引發「溶血反應」。此外，不宜使用於眼、鼻、黏膜及皮膚敏感等部位，以免造成過敏反應。

液體OK蹦可分兩大類，使用時須注意三大禁忌

食藥署醫粧組科長林修德表示，液體OK繃可分塗抹式、噴霧式等2兩大類，因屬液體特性，一般適用在指尖、指關節等不規則部位，塗抹後，可以保護傷口，防止水或細菌的侵入及刺激。

此外，食藥署副署長陳惠芳指出，液體OK繃主要含有苯甲醇、樟腦、硝酸纖維素等成分，苯甲醇、樟腦可在皮膚傷口表面進行消毒，而硝酸纖維素快速乾燥後，則會於皮膚表面形成1層透明保護薄膜，使用簡易。

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圖片來源：衛福部食藥署
液體OK繃又稱作液體絆創膏，多由液體、半液體或液體粉末混合物所組成，主要用於覆蓋於皮膚傷口，以提供外部保護。

整理食藥署資料，以下列出「使用液體OK繃的三大禁忌」：

  1. 液體OK繃因含有樟腦成分，蠶豆症患者不可使用這類產品，以免造成「溶血反應」。
  2. 不宜用在大面積的傷口，如片擦傷、潰瘍、化膿、燙傷等傷口。
  3. 不可用於眼睛、鼻子周圍、黏膜及皮膚敏感部位。

液體OK蹦不能隨意販售，違者最重恐遭罰500萬元

陳惠芳指出，液體OK繃由液體、半液狀或液體粉末混合物組成，用於覆蓋於皮膚傷口以提供外部保護，在醫療器材管理中屬於「J.5090 液體性繃帶」品項，在產品製造、輸入之前，需取得衛福部所核發的醫療器材許可證，且需由具備醫療器材販賣業許可執照之業者販售。

OK繃屬於醫療器材，一般民眾不得任意販售，之前就有民眾在網路購物平台販售液體OK繃，而被移送法辦，依法可處6月以下徒刑、拘役或科新台幣500萬元以下罰金，所幸檢方考量其一時失慮而犯案，偵結處分緩起訴，須向公庫支付1萬元。

陳惠芳則提醒，民眾選購此類產品時，應依照「醫材安心三步驟」，「一認」認識液體OK繃屬於醫療器材；「二看」購買時要看外盒有無標示許可證字號；「三會用」使用前要詳閱說明書，才能正確使用。

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圖片來源：衛福部食藥署
液體OK繃的使用方式與注意事項

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此
原標：液體OK繃購買前注意！ 勿塗身體這部位、蠶豆症別用

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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