侯友宜訪花蓮拜會縣長徐榛蔚獲得支持，傅崐萁公開挺侯喊「凍蒜」
我們想讓你知道的是
國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，外界解讀侯傅關係緊繃，他認為在不同立場會有磨合、折衝及協調過程，只要彼此維持善意，對下架民進黨有共識，就是最大公約數。張逸華說，傅崐萁在公開場合始終站在黨的立場，沒有對黨、候選人有批評言論，這次侯友宜初次拜訪花蓮，待美國行回來後，會安排花蓮造勢活動。
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜宣布參選後，今天首次到訪花蓮，拜會花蓮縣府、議會及地方黨部，同黨立委傅崐萁陪同並公開挺侯喊「凍蒜」，外界解讀是破冰之旅。
侯友宜上午抵達花蓮，首站拜會花蓮縣長徐榛蔚與縣府團隊閉門會議，隨後與花蓮市長魏嘉彥早餐會，接著參加縣黨部暨黃榮華黨部委員會聯席會議，最後一站到花蓮議會與議長張峻便當會。
侯友宜爭取黨提名期間，傅崐萁與侯友宜多次隔空放話，且傅崐萁多次缺席侯友宜造勢活動，2人關係緊繃，這次花蓮行受到黨內人士關注，認為是整合花蓮支持的關鍵。
對於外界解讀與傅崐萁破冰，侯友宜說，都是國民黨，會團結面對，也要為傅崐萁、鄭天財造勢，讓他們都能繼續連任；承諾只要當選，會積極推動花蓮交通建設，讓花蓮發大財。
侯友宜說，中央對花東照顧不足，很多基礎要趕快做，尤其花東快速道路可兼戰備道路、醫療及農產品運輸路線，不只為花東人做，更是要為全台而做。
傅崐萁致詞表示，要團結所有力量，打鐵要先強身，國民黨要固本，支持黨提名的參選人侯友宜，語畢拉起侯友宜右手，喊「凍蒜」；徐榛蔚接受媒體聯訪說，團結所有在野力量，讓台灣更安定繁榮，這是最佳選擇。
張峻則說，支持侯友宜的心從來沒變，但依照民調態勢，還是希望藍白合作，才有辦法贏。
國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，外界解讀侯傅關係緊繃，他認為在不同立場會有磨合、折衝及協調過程，只要彼此維持善意，對下架民進黨有共識，就是最大公約數。
張逸華說，傅崐萁在公開場合始終站在黨的立場，沒有對黨、候選人有批評言論，這次侯友宜初次拜訪花蓮，待美國行回來後，會安排花蓮造勢活動。
新聞來源
延伸閱讀
- 在野怎麼整合？曾銘宗：目標是國民黨重返執政，柯文哲：可談政策理念但不應權位分配
- 【地方派系花蓮篇】農會水利會「整碗捧」，灌溉水渠都是傅崐萁的味道
- 後山製造：花蓮政壇只賣一樣商品，叫做「傅崐萁」
- 侯友宜一句「黑金不能復辟」，傅崐萁對他有多生氣？
- 有人說傅崐萁是「朱立倫的金溥聰」？這樣的政治選擇、邏輯與判斷，有太多的陷阱
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約