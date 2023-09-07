2023/09/07,
政治

侯友宜訪花蓮拜會縣長徐榛蔚獲得支持，傅崐萁公開挺侯喊「凍蒜」

侯友宜訪花蓮拜會縣長徐榛蔚獲得支持，傅崐萁公開挺侯喊「凍蒜」
Photo Credit: 中央社

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國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，外界解讀侯傅關係緊繃，他認為在不同立場會有磨合、折衝及協調過程，只要彼此維持善意，對下架民進黨有共識，就是最大公約數。張逸華說，傅崐萁在公開場合始終站在黨的立場，沒有對黨、候選人有批評言論，這次侯友宜初次拜訪花蓮，待美國行回來後，會安排花蓮造勢活動。

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜宣布參選後，今天首次到訪花蓮，拜會花蓮縣府、議會及地方黨部，同黨立委傅崐萁陪同並公開挺侯喊「凍蒜」，外界解讀是破冰之旅。

侯友宜上午抵達花蓮，首站拜會花蓮縣長徐榛蔚與縣府團隊閉門會議，隨後與花蓮市長魏嘉彥早餐會，接著參加縣黨部暨黃榮華黨部委員會聯席會議，最後一站到花蓮議會與議長張峻便當會。

侯友宜爭取黨提名期間，傅崐萁與侯友宜多次隔空放話，且傅崐萁多次缺席侯友宜造勢活動，2人關係緊繃，這次花蓮行受到黨內人士關注，認為是整合花蓮支持的關鍵。

對於外界解讀與傅崐萁破冰，侯友宜說，都是國民黨，會團結面對，也要為傅崐萁、鄭天財造勢，讓他們都能繼續連任；承諾只要當選，會積極推動花蓮交通建設，讓花蓮發大財。

侯友宜說，中央對花東照顧不足，很多基礎要趕快做，尤其花東快速道路可兼戰備道路、醫療及農產品運輸路線，不只為花東人做，更是要為全台而做。

傅崐萁致詞表示，要團結所有力量，打鐵要先強身，國民黨要固本，支持黨提名的參選人侯友宜，語畢拉起侯友宜右手，喊「凍蒜」；徐榛蔚接受媒體聯訪說，團結所有在野力量，讓台灣更安定繁榮，這是最佳選擇。

張峻則說，支持侯友宜的心從來沒變，但依照民調態勢，還是希望藍白合作，才有辦法贏。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，外界解讀侯傅關係緊繃，他認為在不同立場會有磨合、折衝及協調過程，只要彼此維持善意，對下架民進黨有共識，就是最大公約數。

張逸華說，傅崐萁在公開場合始終站在黨的立場，沒有對黨、候選人有批評言論，這次侯友宜初次拜訪花蓮，待美國行回來後，會安排花蓮造勢活動。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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