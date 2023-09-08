2023/09/08,
歷史

【滿文24節氣】白露意指「出伏後的露水」，背後還有一個乾隆皇帝被大臣欺騙的故事

【滿文24節氣】白露意指「出伏後的露水」，背後還有一個乾隆皇帝被大臣欺騙的故事
Photo Credit: 關鍵評論網 / 羅元祺

我們想讓你知道的是

白露是氣溫轉折的時刻，也是天然災害的分水嶺。清朝文獻中時常可見白露之後的水情趨穩、秋汛減緩，另一個就是蝗蟲數量的下降。乾隆二十八年（1763），直隸布政使觀音保上奏，直隸的滄州發生蝗災，由於白露之後，蝗蟲照理數量會減少，沒想到卻爆發新的災情，乾隆皇帝要求觀音保好好查明到底蝗蟲從哪飛來，為何之前都沒有聽地方官報告過。

自節氣處暑之後，氣溫感受上已不再像之前酷熱，夜晚走在路上偶爾會有一絲涼意。

今（8）日是二十四節氣中的「白露」，但是從字面上很難看出到底是什麼意思。白露的滿文是「šanyan silenggi」，「šanyan」是指「白色」，跟中文的字義上相同，「silenggi」則是露水。不過「šanyan」這個字還有另一個我認為比較符合白露節氣的意涵，即是「伏」。

「伏」是古代中國對天氣的一種描述，分為初伏、中伏、末伏等「三伏」，每年的三伏期間是氣溫最高的時候，換算成節氣就是夏至到立秋這段時間。末伏之後的第一天即稱為「出伏」，代表一年中最熱的時刻已經過去；而出伏後的第一個節氣通常都是白露，有時會是前一個節氣處暑。

因此，「šanyan silenggi」雖然可以直接譯成「白色露水」，但也有「出伏後的露水」之意，象徵天氣開始涼爽，水氣更容易凝結。

白露是氣溫轉折的時刻，也是天然災害的分水嶺。清朝文獻中時常可見白露之後的水情趨穩、秋汛減緩，另一個就是蝗蟲數量的下降。

乾隆二十八年（1763），直隸布政使觀音保（蒙古人，博爾濟吉特氏）上奏，直隸的滄州發生蝗災，由於白露之後，蝗蟲照理數量會減少，沒想到卻爆發新的災情，乾隆皇帝要求觀音保好好查明到底蝗蟲從哪飛來，為何之前都沒有聽地方官報告過。

根據觀音保在該年七月十日的奏摺來看，他前往滄州了解災情時，追捕到了滄州與靜海縣的交界處，他就問了靜海縣知縣陸朝砥，得知蝗蟲是四天前突然出現，經過縣衙追查後，發現蝗蟲是從大城縣飛過來的。

這下可不得了，蝗蟲災情比想像中嚴重，觀音保立刻上奏給乾隆皇帝，皇帝下令軍機大臣阿桂、戶部右侍郎錢汝誠等人協助調查到底怎麼回事。

結果，兩天後錢汝誠的奏摺說，大城縣的蝗蟲都已清除完畢，沒有災情，乾隆皇帝的硃批還寫道：「所奏恐有未實」，第一時間還認為是錢汝誠報錯，因為這跟觀音保說的完全不一樣。

後來，乾隆皇帝最信任的大臣阿桂，也上奏調查結果，發現蝗蟲是在靜海縣境內的水塘一帶繁殖，並非從大城縣飛過來，災情並沒有擴大。乾隆皇帝得知後便痛罵：「並未詳細確查，不過得之道路傳聞，率爾入告，所奏殊屬不實。」認為觀音保只是把聽到的鄉野奇談拿來上奏，沒有做事實查核，結果是個假新聞。

於是，觀音保被乾隆皇帝狠狠教訓一頓，連觀音保後來上奏蝗災解除的奏摺，也被皇帝用硃批再罵了一次：「覽大城飛蝗一事，汝奏竟屬荒唐，何也？」大城蝗蟲的事情，你怎麼會上奏得如此荒唐？

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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