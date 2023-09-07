泰國前總理戴克辛8年刑期大幅縮短，分析人士：將提早獲釋並重返權力寶座
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泰國前總理戴克辛先前獲皇家特赦，原本8年刑期被縮短至1年，分析人士認為他可能會比預期中更早獲釋，並協助新內閣為泰黨鞏固政治勢力。此外，戴克辛的女兒貝東丹有可能成為下一任為泰黨黨魁。
據《衛報》報導，先前因瀆職、濫用權力和通過代理人非法持股等多項指控而面臨8年刑期的泰國前總理戴克辛（Thaksin Chinnawat ）獲得皇家赦免，刑期由8年減至1年。
根據皇家公報發表的一份聲明，現年74歲的戴克辛承認了自己的罪行並表示悔恨，並說明這位前總理年事已高且身患多病。聲明還稱戴克辛作為總理為國家和人民服務，並忠於君主政體以及尊重司法程序。而刑滿釋放後，戴克辛將通過貢獻他的知識和經驗為泰國及其人民服務。
長期在外流亡的戴克辛於於8月22日返泰，同一天，與戴克辛關係密切的為泰黨贏得國會選局，與保皇派成立了頗具爭議的內閣。許多人懷疑戴克辛回國是為泰黨組閣的政治協議中的一部分，但為泰黨先前對此予以否認。
在戴克辛入獄的第一晚，當局便以失眠、胸悶、高血壓和指尖含氧量低等症狀為由，將他送往曼谷的醫院治療及服刑。
《亞洲新聞台》報導，分析人士認為由於迅速且大幅的減刑，加上戴克辛年事已高，意味著他可能很快就可以獲得假釋，並帶領執政的為泰黨走向新的政治格局。
素可泰開放大學（Sukhothai Thammathirat Open University）政治學者尤塔蓬·伊薩拉猜（Yuttaporn Issarachai）表示，戴克辛很可能作為一名幕後人物，幫助為泰黨鞏固未來的政治勢力。
「戴克辛肯定不會再次從政，因為他的時代已經過去了；他更有可能扮演非正式角色，並留在幕後制定戰略。」尤塔蓬說。
戴克辛向來是泰國社會的重要政治人物，他曾於2001年至2006年間擔任總理，直到後來在軍事政變中被推翻。
戴克辛以民粹主義的政策而聞名，這些政策為泰國人提供了全民醫療保健，並致力削減農村貧困及貧富差距。因此儘管在外流亡近17年，戴克辛在支持者中的地位仍然很高。
尤塔蓬認為，戴克辛與為泰黨的密切關係（為泰黨的前身為戴克辛所領導的泰愛泰黨），可以幫助該黨在追求權力的過程中重新獲得公眾的信心和信任。
他補充說：「戴克辛將增強為泰黨的信心，並以明確的戰略幫助引導黨前進。」
此外，據《曼谷郵報》報導，在為泰黨黨魁喬南（Cholnan Srikaew）於8月30日辭去領導人一職後，多數黨員希望戴克辛的女兒貝東丹（Phaethongthan Chinnawat）可以接任新黨魁。
為泰黨在第一大黨前進黨組閣失敗後，與建置派聯手，成功提名其候選人賽塔（Settha Thawisin）贏得總理職位並組織了政府。
許多分析人士認為，減刑反映了戴克辛勢力與泰國舊政權（軍政府）之間的關係有所改善，兩派人馬先前因軍事政變及司法運動而關係緊張。而在為泰黨領導政府的情況下，正是戴克辛返國的大好時機，因為泰黨作為政治盟友可以保證他的安全。
「他會更有安全感，因為沒有人會把他送進監獄或阻止他尋求特赦。」瑪希敦大學（Mahidol University）社會科學與人文學院講師Punchada Sirivunnabood 告訴《亞洲新聞台》，並補充：「如果戴克辛這次沒有回來，他可能再也沒有這樣的機會，因為為泰黨贏得下一次選舉將會變得非常困難。」
為泰黨在大選後為奪權而採取的策略，嚴重損害該黨過去做為長期反對獨裁統治的民主捍衛者的形象，許多泰國人現在將為泰黨及戴克辛家族視為保守派陣營。
分析人士也懷疑，當舉行下一次選舉時，戴克辛能否在吸引年輕選民方面發揮作用。
「對於一般泰國人來說，我認為他的影響力不如以前，因為他已經在政壇上缺席很長一段時間了。」蓬查達表示，並補充為泰黨現在的主要政治對手是與其決裂的老盟友前進黨。前進黨的所提出進步政策，如修改王室誹謗法和改革軍隊，幫助其在5月的選舉中大獲全勝。
儘管戴克辛在老一代人中仍然很受歡迎，但蓬查達認為這個群體正在縮小，並逐漸被年輕人所取代，而年輕選民對塔信過去的政治成就並不感興趣。
「在戴克辛缺席期間成長起來的中產階級並不關心他。」蓬查達說，並補充：「精英和企業集團也不再像以前那樣依賴他，因為新的機制已經到位。」
新聞來源
- Thai king reduces ex-PM Thaksin Shinawatra’s prison sentence to one year（衛報）
- Analysis: Thaksin could walk free sooner than expected, but his future is likely as a backseat driver in Thai politics（亞洲新聞台）
- Pheu Thai MPs said to favour Paetongtarn for party leader（曼谷郵報）
延伸閱讀
- 泰國前總理將結束流亡8月返國，戴克辛稱願服刑和不求被特赦
- 【國際大人物】EP3｜被政變下台又流亡海外十幾年，泰國前總理戴克辛為何還能影響泰國政治？
- 專訪泰語老師「泰國冰塊」：紅黃衫軍跟塔克辛已成過去式，希望新的政治氣象能改變泰國
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
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世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
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世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
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臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
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雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
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臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
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世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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