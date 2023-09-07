泰國前總理戴克辛8年刑期大幅縮短，分析人士：將提早獲釋並重返權力寶座

據《衛報》報導，先前因瀆職、濫用權力和通過代理人非法持股等多項指控而面臨8年刑期的泰國前總理戴克辛（Thaksin Chinnawat ）獲得皇家赦免，刑期由8年減至1年。

根據皇家公報發表的一份聲明，現年74歲的戴克辛承認了自己的罪行並表示悔恨，並說明這位前總理年事已高且身患多病。聲明還稱戴克辛作為總理為國家和人民服務，並忠於君主政體以及尊重司法程序。而刑滿釋放後，戴克辛將通過貢獻他的知識和經驗為泰國及其人民服務。

長期在外流亡的戴克辛於於8月22日返泰，同一天，與戴克辛關係密切的為泰黨贏得國會選局，與保皇派成立了頗具爭議的內閣。許多人懷疑戴克辛回國是為泰黨組閣的政治協議中的一部分，但為泰黨先前對此予以否認。

在戴克辛入獄的第一晚，當局便以失眠、胸悶、高血壓和指尖含氧量低等症狀為由，將他送往曼谷的醫院治療及服刑。

《亞洲新聞台》報導，分析人士認為由於迅速且大幅的減刑，加上戴克辛年事已高，意味著他可能很快就可以獲得假釋，並帶領執政的為泰黨走向新的政治格局。

素可泰開放大學（Sukhothai Thammathirat Open University）政治學者尤塔蓬·伊薩拉猜（Yuttaporn Issarachai）表示，戴克辛很可能作為一名幕後人物，幫助為泰黨鞏固未來的政治勢力。

「戴克辛肯定不會再次從政，因為他的時代已經過去了；他更有可能扮演非正式角色，並留在幕後制定戰略。」尤塔蓬說。

戴克辛向來是泰國社會的重要政治人物，他曾於2001年至2006年間擔任總理，直到後來在軍事政變中被推翻。

戴克辛以民粹主義的政策而聞名，這些政策為泰國人提供了全民醫療保健，並致力削減農村貧困及貧富差距。因此儘管在外流亡近17年，戴克辛在支持者中的地位仍然很高。

尤塔蓬認為，戴克辛與為泰黨的密切關係（為泰黨的前身為戴克辛所領導的泰愛泰黨），可以幫助該黨在追求權力的過程中重新獲得公眾的信心和信任。

他補充說：「戴克辛將增強為泰黨的信心，並以明確的戰略幫助引導黨前進。」

此外，據《曼谷郵報》報導，在為泰黨黨魁喬南（Cholnan Srikaew）於8月30日辭去領導人一職後，多數黨員希望戴克辛的女兒貝東丹（Phaethongthan Chinnawat）可以接任新黨魁。

Photo Credit: GettyImages 泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）最小的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）

為泰黨在第一大黨前進黨組閣失敗後，與建置派聯手，成功提名其候選人賽塔（Settha Thawisin）贏得總理職位並組織了政府。

許多分析人士認為，減刑反映了戴克辛勢力與泰國舊政權（軍政府）之間的關係有所改善，兩派人馬先前因軍事政變及司法運動而關係緊張。而在為泰黨領導政府的情況下，正是戴克辛返國的大好時機，因為泰黨作為政治盟友可以保證他的安全。

「他會更有安全感，因為沒有人會把他送進監獄或阻止他尋求特赦。」瑪希敦大學（Mahidol University）社會科學與人文學院講師Punchada Sirivunnabood 告訴《亞洲新聞台》，並補充：「如果戴克辛這次沒有回來，他可能再也沒有這樣的機會，因為為泰黨贏得下一次選舉將會變得非常困難。」

為泰黨在大選後為奪權而採取的策略，嚴重損害該黨過去做為長期反對獨裁統治的民主捍衛者的形象，許多泰國人現在將為泰黨及戴克辛家族視為保守派陣營。

分析人士也懷疑，當舉行下一次選舉時，戴克辛能否在吸引年輕選民方面發揮作用。

「對於一般泰國人來說，我認為他的影響力不如以前，因為他已經在政壇上缺席很長一段時間了。」蓬查達表示，並補充為泰黨現在的主要政治對手是與其決裂的老盟友前進黨。前進黨的所提出進步政策，如修改王室誹謗法和改革軍隊，幫助其在5月的選舉中大獲全勝。

儘管戴克辛在老一代人中仍然很受歡迎，但蓬查達認為這個群體正在縮小，並逐漸被年輕人所取代，而年輕選民對塔信過去的政治成就並不感興趣。

「在戴克辛缺席期間成長起來的中產階級並不關心他。」蓬查達說，並補充：「精英和企業集團也不再像以前那樣依賴他，因為新的機制已經到位。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒