評楊双子《四維街一號》：用小說培育在地的百合花樣，也為歷史找到自己的聲音
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小說家楊双子繼《臺灣漫遊錄》後，首度將歷史題材延伸至戰後與當代社會，將一棟臺中市現存的歷史建築「西區四維街日式招待所」變身成女子宿舍，透過細膩鮮活的人情小劇場，描繪出以古蹟空間與飲食文化探索歷史的趣味，以及觀測當代族群政治的另類切面。《四維街一號》再度展現楊双子考證歷史細節、架構人物場景、結合料理與人情之美的能力。
文：曲辰（大眾文學研究者）
〈城市的擬心術：百合的在地培育〉
一
倫敦的貝克街二二一號B和國王十字車站九又四分之三月台大概是全世界最有名的兩個虛構作品中實際存在的地點，前者是柯南．道爾筆下的福爾摩斯與其助手華生的住所，後者則是J．K．羅琳的「哈利波特系列」中，要從「現實的世界」前往「魔法的世界」的重要中介點。
有趣的是，在柯南．道爾寫作的時代，貝克街只到八十五號，再過去就換路名了，那完全是一個他虛構出來的地址，而儘管真有國王十字車站，一般人也真能（在概念上）「經過」九又四分之三月台，只是哈利波特的主要場景還是在霍格華茲這個完全虛構的魔法學院裡。柯南．道爾藉由虛構的地址來模糊小說與現實的邊界，羅琳則用真實的車站作為小說與現實的臍帶，他們都藉由場景的設計來調整讀者以及自身所處的世界與小說的距離——而不單單只是背景而已。
或者我們可以說，場景的選擇甚至關乎於作家如何描繪宇宙。
二
如果暫且忽略楊双子學生時期的言情小說作品，以《撈月之人》（二○一六）作為論述起點，她至今的小說創作大致上都圍繞著「百合」與「歷史」這兩個關鍵字。
一般而言，「百合」常被視為是描寫女性情誼的文本類型，其中可以包括較為狹義的女性間親密關係，也能涉及與情慾無涉的女性之間的獨特羈絆，或者是更為複雜而隱微的互動關係。這詞如同BL或御宅族一樣，始發自日本，而後擴散到台灣，儘管「有自覺的台灣百合讀者」大致是在二十一世紀初浮現，但有著比較多的能見度與本土作品也是近十年的事情了。
楊双子的百合作品多半以一種「友達以上，戀人未滿」的姿態展現。小說家雖然曾在採訪中以自嘲的口氣說：「因為我少女心啦，我最喜歡曖昧的感覺！」但在我看來，這其實是一種類型策略性的展現，也就是相當早期就以百合為前提在寫小說的她，既需要凸顯百合的特殊性，又需要為這個文類保留多重可能，因此在親密關係邊界徘徊的曖昧狀態就變成其在乎的重點。同時，也因為這個文類年歲尚淺，正在孵化自己的形狀，每個書寫百合的作家都開始需要尋找台灣與百合的關係，思索如何讓這個異國開出的花植栽到這塊土地上。
楊双子找到的答案無疑是「台灣史」。將百合這種獨特的女性情誼觀點，置放在形塑台灣這塊土地的過往歷程中，我們就可以發現屬於這塊土地，以及在這土地之上長出百合的在地姿態。所以自《花開時節》（二○一七）開始，她就積極地開發百合與歷史的交會地帶。
回顧台灣的歷史小說書寫，早期一九六○、一九七○年代走紅的歷史作家如高陽、南宮搏、章君穀，是屬於中國的大敘事歷史書寫；一九九○年代遠流出版與實學社模仿日本歷史小說路線而出版的華文歷史小說，也是以中國人物為主（例如實學社的《秦始皇大傳》、遠流的《努爾哈赤》）。直到二○○○年以後，施淑青、廖輝英等作家都嘗試著以現代的眼光去重探台灣史。也就是說，歷史小說和百合小說一樣，都在新世紀開始之時探索屬於台灣的形狀。
對楊双子而言，她所面臨的課題，便是如何串接這兩種都在尋找自己新世紀聲音的文本類型。此外，由於自詡為大眾小說家，無法遁身於文學的象徵與隱微不可說之中，她還得找到一個跟讀者串接與溝通的橋梁。
於是，「台中」便扮演了這個角色。
三
卡爾維諾曾在《看不見的城市》這樣提及城市與記憶的關係：
當來自記憶的浪潮湧入，城市就像海綿一樣將它吸收，然後脹大。對今日齊拉的描述，必須包含齊拉的一切過往。但是，這座城市不會訴說它的過去，而是像手紋一樣包容著過去，寫在街角，在窗戶的柵欄，在階梯的扶手，在避雷針的天線，在旗杆上，每個小地方，都一一銘記了刻痕、缺口和捲曲的邊緣。
城市充滿了時間留下來的各種印記，我們無法辨識，所以無法理解，巷口的圍牆莫名缺了一角，是因為過去有間土地公小廟在那；原本城市的邊陲忽然出現一條大馬路而旁邊蓋滿了商場，是因為把運河填平變成馬路。
文化地理學家克朗（Mike Crang）曾用「刮除重寫的羊皮紙」（palimpsest）來形容這種情況。中世紀時期，由於書寫材料多半是羊皮紙，製作手續麻煩、價格也高，因此人們用工具刮除最上層留下之字跡，重新回收書寫。這個譬喻真正重要的地方在於「先前銘寫的文字永遠無法徹底清除，隨著時間過去，所呈現的結果會是混合的，刮除重寫呈現了所有消除與覆寫的總和」。任何之後的書寫都僅是「層疊」在過去的書寫之上，所有的訊息都疊覆在過去的訊息，沒有字句可以被單一地看見，所能看見的都是複數，我們只需要一個指認便能穿刺進時間的縫隙。
就像楊双子在她的碩士論文〈性別權力與情慾展演：台灣本土言情小說研究（1990~2011）〉指出的，言情小說的女主角明明人在台灣，卻直接穿越到中國古代去，好像這塊土地的歷史被跳過了一樣。為反其道而行，《花開時節》的女主角楊馨儀就是掉進台中中興大學的中興湖，而穿越成日治時期王田楊家的屘千金「楊雪泥」，城市並未變動，時間軸卻悄然挪動，因此我們得以用現在對台中的想像，摹想那個時候的地方面貌。
《台灣漫遊錄》乍看是以縱貫鐵路為軸線的公路旅行，但兩個女主角的衝突與日常，仍是以台中為舞台，我們能依靠如今仍是豐原名產的鹹蛋糕，來探索千鶴子眼中的台灣的二極性——既浪漫又野蠻，或者說正因為野蠻而浪漫。《四維街一號》不但書名就是台中地名，更以一棟實際留存的日式建物，將台灣的近代史折疊於內，更利用小說中的人物出身各鄉鎮，與台中連結成一幅台灣星盤。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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