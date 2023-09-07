港府欲提振「夜經濟」，最快下周公布細節

（中央社）近月來，香港政府高層一再強調重新提振港人的夜生活，以振興經濟，而提振港人的夜生活，離不開夜市。不過，坊間對於夜市能否提振經濟，卻看法不一。

對於重新推動夜市發展，港府官員都有所提及，行政長官李家超5日更明確表示，政府最快下週公布有關提振夜經濟的活動細節和內容。

另據《星島頭條》網站6日的報導，政府已把提振夜經濟系列活動命名為「香港夜繽紛」，暫定14日晚在西九文化區舉行啟動禮。

據報導，「香港夜繽紛」涉及一系列活動及政策措施，是針對整個夜經濟提振的措施，並非一般夜市。

目前政府尚未公布相關詳情，但坊間對政府重振夜市，看法不一，有人認為可以刺激內部消費，為整體經濟帶來活力，也有人認為不可行。

上世紀60及70年代，香港有很多夜市，除了本地人光顧，也吸引遊客觀光，當中較為知名夜市有九龍油麻地廟街、 旺角「女人街」等。這些夜市大都銷售廉價物品，也有攤販售賣食品，每晚都人來人往，十分熱鬧。

但近10多年來，隨著香港年輕人日益嚮往日本、南韓和台灣的夜市，香港的夜市似乎一夜間失去吸引力，主因是髒亂及售賣物品屬於沒有太大創意的同類廉價品等。

2019年COVID-19疫情爆發後，香港「封關3年」，少有遊客，夜市如廟街和「女人街」的情況更為悽慘。即使香港年初以來已經復常，但夜市似乎榮景不再。

另一方面，香港復常以來，經濟復甦程度未如理想，比如消費市場仍未回到疫前水平、房市和股市仍然低迷。此前有媒體報導，過去某些街道，晚上餐館林立，燈火通明，車水馬龍，但如今是漆黑一片，深夜時分，各店大都關門，一片死寂。

Photo Credit: GettyImages

更令人憂心的是，自從香港和深圳年初恢復正常通關後，突然出現港人北上深圳購物及吃飯的浪潮，這是過去未有過的現象，引起了港深兩地媒體和官方頗大關注。

《無線電視台》日前製作了專題，分析這股熱潮的起因；綜合該台訪問的業者分析，深圳消費市場包括夜市，無論在創新、服務和價格方面都較香港優。

在上述陰霾之下，有媒體重提當年香港夜市的繁華景象，而港府也認為可行，但做法是振興已經一片死寂的夜市，抑或是另闢蹊徑，則有待公布。

對於政府振興夜市的想法，坊間看法不一，有人認為可行，既可以讓市民晚上有去處，也可以吸引遊客光顧，至少多一種振興內部消費的途徑。

也有評論指出，對於許多消費者而言，他們喜歡夜市的氣氛與價廉物美的美食，即由小販製作的小食，只可惜過去一段時，政府因為衛生、不安全及阻塞道路等原因，不再發出攤販牌照，結果扼殺了夜市的聚集。

另有人指出，60年代上環「大笪地」有小販美食，也有街頭表演，後因衛生和髒亂問題被取締了，港府可以考慮讓「大笪地」復活，提供廉價美食和藝娛表演。

不過，認為夜市不可能振興經濟的大有人在，其中一個觀點是，如果夜市很有吸引力、有利可圖，商界早已自發經營，不必政府出手。

反對的人認為，政府與其高調辦夜市，不如重點解決宏觀問題；說到賺錢，還是商界有辦法，如果商界都沒有辦法，那就是沒得救，不需要政府花心思推行。

現在看來，港府已篤定籌辦夜市，只是具體模式為何，有待公布，但港人更關注的是，新的夜市能否為經濟注入活力。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex