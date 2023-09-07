港府欲提振「夜經濟」，最快下周公布細節
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據報導，香港政府已把提振夜經濟系列活動命名為「香港夜繽紛」，涉及一系列活動及政策措施，是針對整個夜經濟提振的措施，並非一般夜市。
（中央社）近月來，香港政府高層一再強調重新提振港人的夜生活，以振興經濟，而提振港人的夜生活，離不開夜市。不過，坊間對於夜市能否提振經濟，卻看法不一。
對於重新推動夜市發展，港府官員都有所提及，行政長官李家超5日更明確表示，政府最快下週公布有關提振夜經濟的活動細節和內容。
另據《星島頭條》網站6日的報導，政府已把提振夜經濟系列活動命名為「香港夜繽紛」，暫定14日晚在西九文化區舉行啟動禮。
據報導，「香港夜繽紛」涉及一系列活動及政策措施，是針對整個夜經濟提振的措施，並非一般夜市。
目前政府尚未公布相關詳情，但坊間對政府重振夜市，看法不一，有人認為可以刺激內部消費，為整體經濟帶來活力，也有人認為不可行。
上世紀60及70年代，香港有很多夜市，除了本地人光顧，也吸引遊客觀光，當中較為知名夜市有九龍油麻地廟街、 旺角「女人街」等。這些夜市大都銷售廉價物品，也有攤販售賣食品，每晚都人來人往，十分熱鬧。
但近10多年來，隨著香港年輕人日益嚮往日本、南韓和台灣的夜市，香港的夜市似乎一夜間失去吸引力，主因是髒亂及售賣物品屬於沒有太大創意的同類廉價品等。
2019年COVID-19疫情爆發後，香港「封關3年」，少有遊客，夜市如廟街和「女人街」的情況更為悽慘。即使香港年初以來已經復常，但夜市似乎榮景不再。
另一方面，香港復常以來，經濟復甦程度未如理想，比如消費市場仍未回到疫前水平、房市和股市仍然低迷。此前有媒體報導，過去某些街道，晚上餐館林立，燈火通明，車水馬龍，但如今是漆黑一片，深夜時分，各店大都關門，一片死寂。
更令人憂心的是，自從香港和深圳年初恢復正常通關後，突然出現港人北上深圳購物及吃飯的浪潮，這是過去未有過的現象，引起了港深兩地媒體和官方頗大關注。
《無線電視台》日前製作了專題，分析這股熱潮的起因；綜合該台訪問的業者分析，深圳消費市場包括夜市，無論在創新、服務和價格方面都較香港優。
在上述陰霾之下，有媒體重提當年香港夜市的繁華景象，而港府也認為可行，但做法是振興已經一片死寂的夜市，抑或是另闢蹊徑，則有待公布。
對於政府振興夜市的想法，坊間看法不一，有人認為可行，既可以讓市民晚上有去處，也可以吸引遊客光顧，至少多一種振興內部消費的途徑。
也有評論指出，對於許多消費者而言，他們喜歡夜市的氣氛與價廉物美的美食，即由小販製作的小食，只可惜過去一段時，政府因為衛生、不安全及阻塞道路等原因，不再發出攤販牌照，結果扼殺了夜市的聚集。
另有人指出，60年代上環「大笪地」有小販美食，也有街頭表演，後因衛生和髒亂問題被取締了，港府可以考慮讓「大笪地」復活，提供廉價美食和藝娛表演。
不過，認為夜市不可能振興經濟的大有人在，其中一個觀點是，如果夜市很有吸引力、有利可圖，商界早已自發經營，不必政府出手。
反對的人認為，政府與其高調辦夜市，不如重點解決宏觀問題；說到賺錢，還是商界有辦法，如果商界都沒有辦法，那就是沒得救，不需要政府花心思推行。
現在看來，港府已篤定籌辦夜市，只是具體模式為何，有待公布，但港人更關注的是，新的夜市能否為經濟注入活力。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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提升照顧意識感：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，成為照顧者的支持力量
我們想讓你知道的是
隨著人口結構老化，台灣約有48萬戶身障家庭正面臨「老老相依」的脆弱處境，其中更有不少照顧者正獨自承受著照顧、經濟、未來規劃等龐大壓力。事實上，照顧者必須培養「照顧意識感」、主動向外尋求支援，才能解決自己與身障家人所面臨的困境。
隨著整體人口結構老化，許多身心障礙者與家庭照顧者陷入名為「雙重老化」的照顧困境，不只照顧工作開始力不從心、家庭經濟也日漸匱乏，照顧需求變得愈發艱難、複雜。
根據衛福部調查，全台約有120萬名身心障礙者，其中約68萬名身障者生活起居需要他人協助或照顧，並有七成由家人承擔照顧責任。換句話說，台灣約有48萬戶身障家庭面臨「老老相依」的脆弱處境。若照顧者無法及時察覺困難、主動向外尋求協助，雙老困境可能將本該相互扶持的溫暖家庭變成冰冷囚籠，甚至，在彼此身上留下一道道難以治癒的「照顧創傷」。
看見照顧意識感：適時放手、尋求幫助，照顧不會「非你不可」
數十年前，一場突如其來的車禍造成阿廣右眼接近失明，認知能力與部分肢體受限，無論吃藥、回診，阿廣都得倚靠父母親照顧。後來，年邁的父母親相繼離世，大姊和外甥接下了照顧阿廣的重責大任。不過，接手照顧工作以前，大姊只知道爸媽照顧弟弟並不容易，如今自己成為主要照顧者，她才真切地明白──原來，「照顧」是如此的沉重與無力。
由於白天必須外出上班，大姊只能讓阿廣一人獨自在家。長時間缺乏活動，阿廣不僅感到孤單、肢體功能也漸漸退化；而工作的疲憊加上繁重家務，回家後大姊也沒有餘力時刻看顧著阿廣。她無奈地說，「那陣子阿廣還會趁半夜跑出家門，讓大家都很擔心。」儘管如此，一時之間想不到解決辦法的她也只能燃燒自己、盡力而為。
一段時間下來，大姊在工作與家庭之間疲於奔命，就算心力憔悴，還是沒能給予阿廣最好的陪伴與照顧。後來，意識到必須改變的外甥女開始向外找尋照顧資源，從備餐、居家服務等協助起頭，終於替家人緩解了不少負擔。
可能因為傳統家庭觀念，又或是讓外人照顧家人的罪惡感，台灣很多照顧者寧願把一切艱苦與壓力往肚裡吞；但事實上，這種「非我不可」的心態反而更容易陷入負面循環，甚至衍生照顧創傷，造成難以挽回的傷害。請永遠記得，照顧身障者是所有人的事，像阿廣大姊和家人那樣，適時察覺自我狀態、接受甚至尋求幫助，才是解決家庭長照困境的最佳方法。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
除了照顧者的自我察覺，外在環境如何給予足夠的支持、接住每一位照顧者的需要也很重要。為深入了解照顧者的需求，伊甸基金會透過定期調查，針對身障照顧者的照顧現況、壓力來源、資源需求以及未來擔憂等面向深入研究。
最新調查結果發現，台灣有九成以上的身障家庭面臨照顧者年老、病痛的雙老困境，並對生活及未來規劃感到極大壓力；也因此，有近半數的照顧者表示，希望隨時擁有求助管道與喘息服務。其中，面對未來最感到憂慮的部分為「身障者家人無法自立生活」以及「身後無人接手照顧」。相較於2020年的調查結果，不只照顧者的整體壓力狀態增長一成多，「對身障家人的未來規劃」仍是多數照顧者心中無法輕易放下的大石頭。
讓身心障礙者擁有自立生活的能力是伊甸基金會一直以來努力的目標。伊甸投入身障服務已逾40年，在協助身障者培養自理生活與就業能力的同時，也提供照顧者支持性服務，創造喘息空間。尤其是針對雙老家庭，伊甸更提供了許多面向的服務，強化身障者和照顧者之間的支持關係，讓雙老問題不再是擊垮家庭的無助困境。
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後來，阿廣進入伊甸基金會「民生社區式長期照顧服務機構」接受服務，每天都有交通車接送阿廣往返中心，家人終於能無後顧之憂地外出工作。日照中心也安排物理治療師，幫阿廣進行一對一的復健；還有志工陪伴阿廣聊天、唱歌，增加與人互動的機會。其中，阿廣最喜歡的是每星期一次的桌遊時間，不只能和志工一起玩，還能放開心胸地大聲聊天、盡情歡笑。
「接受日照中心服務後，阿廣的個性變得更開朗、愛說話，社交能力也進步的非常明顯；而且生活節奏變得規律，營養豐富的餐食、固定運動的習慣也讓阿廣的身體健康很多。」大姊笑著說，「現在他每天都很期待上課，早早就準備好在等待中心的交通車。」
談到未來，大姊眼神變得溫和不少，「本來想要送他到全日型機構，但現在孩子都跟阿廣很親近，也希望繼續跟舅舅一起生活。」從一開始的焦頭爛額，到如今的平凡、穩定，大姊滿足地說，或許這就是一家人最大的幸福。
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