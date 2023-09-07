雅萬高鐵通車在即，中國總理李強稱願與印尼分享高鐵經驗
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9月6日參觀雅萬高鐵的中國總理李強表示，李強表示中方願意持續與印尼分享高鐵經驗，持續強化兩國的合作。根據中國媒體報導，印尼中國高鐵公司（KCIC）財務風險董事張超指出，雅萬高鐵不會在明年賺錢，但意義在於在疫情創造了就業機會，以及帶動了中國對印尼的投資。
（中央社）中國國務院總理李強6日下午在印尼考察中印合作的雅萬高鐵。李強說，要確保高鐵高標準開通與營運，中方也願意與印尼分享經驗。
作為中國「一帶一路」倡議指標的雅萬高鐵預計10月正式營運，這是中國第一個海外高鐵計畫；而對印尼而言，則是擁有東南亞第一條高速鐵路。
根據新華社報導，李強在訪問印尼期間，由印尼相關官員陪同考察了雅萬高鐵。
報導描述，李強抵達哈林高鐵站時，受到中印兩國員工熱烈歡迎。他並聽取了雅萬高鐵建設情況彙報，對兩國建設者付出的努力表示贊賞。
李強指出，「要確保高鐵高標準開通、高質量運營，為印尼和地區現代化建設注入強勁持久動力。」
李強隨後試乘雅萬高鐵並考察了卡拉旺站站台建設情況。
他表示，高鐵鋪就的是一條融合之路、開放之路、共富之路，不僅縮短了城市間的時空距離，還會帶動產業結構優化升級，為沿線經濟發展賦能。中方願和印尼分享成熟經驗，共同做好高鐵興業興城這篇大文章。
李強指出，中印尼兩國經濟互補性強，務實合作潛力巨大。雙方要再接再厲，繼續在本地區高質量共建「一帶一路」合作中領跑，推動中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階，為兩國人民福祉和地區發展貢獻力量。
雅萬高鐵連接印尼首都雅加達及第4大城萬隆（Bandung），全長142.3公里，設有4站，分別是位於雅加達的哈林站（Halim）、卡拉旺站（Karawang）、西萬隆帕達拉朗站（Padalarang）、東萬隆德加魯爾站（Tegalluar）。
根據新華社報導介紹，雅萬高鐵是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地，由中國和印尼合資設立的中印尼高鐵公司負責投資、建設、營運。
印尼雅萬高鐵預計8日舉行通車典禮。
印尼中國高鐵坦承高鐵明年不賺錢
《中央社》報導，據中國多家媒體報導，中印合作的印尼雅萬高鐵今天通車，雖然宣傳高鐵採用中國技術與興建的艱辛，但也坦承後續營運維修需要印尼立法解決，且短期不賺錢。
據央視網報導，中國國鐵集團國際部負責人提到，雅萬高鐵「全線採用中國技術、中國標準」。
這名負責人表示，雅萬高鐵通車後，9月7至30日在雅加達哈利站至萬隆德加魯爾站間，按列車運行計劃每天安排行駛旅客列車8列，沿線市民可向印尼中國高速鐵路有限公司（KCIC）預約免費乘車體驗。
10月初起，雅萬高鐵將正式開始售票，進入商業運營，此後將根據市場需求確定旅客列車開行數量，滿足民眾出行需求。
負責人表示，雅加達至萬隆之間的旅程時間，由原本的3個半小時大幅壓縮至40分鐘，有利民眾出行，帶動商業開發和旅遊業發展，為區域經濟社會發展注入加速度、提供新動能。
報導指出，雅萬高鐵動車組是中方企業採用時速350公里「復興號」中國標準動車組技術，適應印尼運行環境和線路條件，融合印尼本土文化設計製造。每列車編組8節，設VIP、一等、二等座，總座位601個。
儘管雅萬高鐵的興建過程受到當地環保團體的諸多質疑，且因施工帶來的環境破壞導致房屋受損，令居民苦不堪言，但報導仍聲稱，「中印尼參建單位充分借鑒中國高鐵建設成功經驗，堅持生態環保理念，加強勘察設計和施工組織，強化安全和質量控制，科學有序、優質高效推進工程建設」。
中國新聞週刊則以「面對『世界級難度』，雅萬高鐵如何煉成」對雅萬高鐵的興建刊發報導。當中提及，在以多火山著稱的印尼，雅萬高鐵穿過的區域中，火山分部比其他省區更為密集。
該報導形容，雅萬高鐵通車創造「工程奇蹟」，並稱「印尼社會對這個史無前例的高鐵項目的認知也出現積極反轉，有力打消了外界的質疑」。
不過，報導也提及，目前中方建設及運維團隊還在和印尼方就雅萬高鐵後續投入運營後可能面臨的社會因素挑戰，進行溝通。
中國鐵路國際公司所屬聯合體設計部部長郭磊表示，對高鐵後續的運維安全問題，中方專家已提交建議，但具體仍需要印尼政府通過立法加以解決。
印尼中國高鐵公司（KCIC）財務風險董事張超指出，「你要問我雅萬高鐵明年賺不賺錢？我明確告訴你，不賺錢」。
對於短期內雅萬高鐵帶給印尼的收益，張超指出，一些論者只看到雅萬高鐵「花錢」，卻忽視其作為印尼最大的外來投資項目，在疫情期間發揮的重要作用。
他說，截至目前，雅萬高鐵已吸納當地5.1萬人次就業。同時，「雅萬」概念已拉動中國國內對印尼的投資，從而促進本地就業和消費。
張超說，期待隨著雅萬高鐵通車，越來越多的印尼人能體驗、認知進而理解這條高鐵。
新聞來源：
- 李強考察雅萬高鐵 稱中方願與印尼分享經驗（中央社）
- 印尼雅萬高鐵通車 中國媒體既宣傳也坦承不賺錢（中央社）
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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