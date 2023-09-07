雅萬高鐵通車在即，中國總理李強稱願與印尼分享高鐵經驗

（中央社）中國國務院總理李強6日下午在印尼考察中印合作的雅萬高鐵。李強說，要確保高鐵高標準開通與營運，中方也願意與印尼分享經驗。

作為中國「一帶一路」倡議指標的雅萬高鐵預計10月正式營運，這是中國第一個海外高鐵計畫；而對印尼而言，則是擁有東南亞第一條高速鐵路。

根據新華社報導，李強在訪問印尼期間，由印尼相關官員陪同考察了雅萬高鐵。

報導描述，李強抵達哈林高鐵站時，受到中印兩國員工熱烈歡迎。他並聽取了雅萬高鐵建設情況彙報，對兩國建設者付出的努力表示贊賞。

Chinese Premier Li Qiang on Wednesday took a test ride on the Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR), a landmark project under the China-proposed Belt and Road Initiative (BRI).#China #Indonesia #BRI #HSR #ASEANSummit #ASEANIndonesia2023 pic.twitter.com/4c5rjdDuBb — Ifeng News (@IFENG__official) September 7, 2023

李強指出，「要確保高鐵高標準開通、高質量運營，為印尼和地區現代化建設注入強勁持久動力。」

李強隨後試乘雅萬高鐵並考察了卡拉旺站站台建設情況。

他表示，高鐵鋪就的是一條融合之路、開放之路、共富之路，不僅縮短了城市間的時空距離，還會帶動產業結構優化升級，為沿線經濟發展賦能。中方願和印尼分享成熟經驗，共同做好高鐵興業興城這篇大文章。

李強指出，中印尼兩國經濟互補性強，務實合作潛力巨大。雙方要再接再厲，繼續在本地區高質量共建「一帶一路」合作中領跑，推動中印尼命運共同體建設不斷邁上新台階，為兩國人民福祉和地區發展貢獻力量。

雅萬高鐵連接印尼首都雅加達及第4大城萬隆（Bandung），全長142.3公里，設有4站，分別是位於雅加達的哈林站（Halim）、卡拉旺站（Karawang）、西萬隆帕達拉朗站（Padalarang）、東萬隆德加魯爾站（Tegalluar）。

根據新華社報導介紹，雅萬高鐵是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外落地，由中國和印尼合資設立的中印尼高鐵公司負責投資、建設、營運。

印尼雅萬高鐵預計8日舉行通車典禮。

Photo Credit: 中央社 圖為雅加達的雅萬高鐵總站哈林站（Halim）

印尼中國高鐵坦承高鐵明年不賺錢

《中央社》報導，據中國多家媒體報導，中印合作的印尼雅萬高鐵今天通車，雖然宣傳高鐵採用中國技術與興建的艱辛，但也坦承後續營運維修需要印尼立法解決，且短期不賺錢。

據央視網報導，中國國鐵集團國際部負責人提到，雅萬高鐵「全線採用中國技術、中國標準」。

這名負責人表示，雅萬高鐵通車後，9月7至30日在雅加達哈利站至萬隆德加魯爾站間，按列車運行計劃每天安排行駛旅客列車8列，沿線市民可向印尼中國高速鐵路有限公司（KCIC）預約免費乘車體驗。

10月初起，雅萬高鐵將正式開始售票，進入商業運營，此後將根據市場需求確定旅客列車開行數量，滿足民眾出行需求。

負責人表示，雅加達至萬隆之間的旅程時間，由原本的3個半小時大幅壓縮至40分鐘，有利民眾出行，帶動商業開發和旅遊業發展，為區域經濟社會發展注入加速度、提供新動能。

報導指出，雅萬高鐵動車組是中方企業採用時速350公里「復興號」中國標準動車組技術，適應印尼運行環境和線路條件，融合印尼本土文化設計製造。每列車編組8節，設VIP、一等、二等座，總座位601個。

儘管雅萬高鐵的興建過程受到當地環保團體的諸多質疑，且因施工帶來的環境破壞導致房屋受損，令居民苦不堪言，但報導仍聲稱，「中印尼參建單位充分借鑒中國高鐵建設成功經驗，堅持生態環保理念，加強勘察設計和施工組織，強化安全和質量控制，科學有序、優質高效推進工程建設」。

中國新聞週刊則以「面對『世界級難度』，雅萬高鐵如何煉成」對雅萬高鐵的興建刊發報導。當中提及，在以多火山著稱的印尼，雅萬高鐵穿過的區域中，火山分部比其他省區更為密集。

該報導形容，雅萬高鐵通車創造「工程奇蹟」，並稱「印尼社會對這個史無前例的高鐵項目的認知也出現積極反轉，有力打消了外界的質疑」。

不過，報導也提及，目前中方建設及運維團隊還在和印尼方就雅萬高鐵後續投入運營後可能面臨的社會因素挑戰，進行溝通。

Photo Credit: GettyImages 圖為2022年10月13日，印尼總統佐科威視察雅萬高鐵建設進度。

中國鐵路國際公司所屬聯合體設計部部長郭磊表示，對高鐵後續的運維安全問題，中方專家已提交建議，但具體仍需要印尼政府通過立法加以解決。

印尼中國高鐵公司（KCIC）財務風險董事張超指出，「你要問我雅萬高鐵明年賺不賺錢？我明確告訴你，不賺錢」。

對於短期內雅萬高鐵帶給印尼的收益，張超指出，一些論者只看到雅萬高鐵「花錢」，卻忽視其作為印尼最大的外來投資項目，在疫情期間發揮的重要作用。

他說，截至目前，雅萬高鐵已吸納當地5.1萬人次就業。同時，「雅萬」概念已拉動中國國內對印尼的投資，從而促進本地就業和消費。

張超說，期待隨著雅萬高鐵通車，越來越多的印尼人能體驗、認知進而理解這條高鐵。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範