【小說】《兒子與情人》導讀：經過百年風雨，人們如何看待勞倫斯？他通過考驗了沒有？
我們想讓你知道的是
一九一三年出版的《兒子與情人》，在勞倫斯作品群裡，地位很清楚。最早的力作，非最具代表性，但總被提及，因為是成名作。重要性也許不如《虹》、《戀愛中的女人》，也沒有《查泰萊夫人的情人》的世界知名度，《兒子與情人》是勞倫斯捱過重重考驗，事過境遷之後，最值得好好閱讀之作。
文：伍軒宏（文學評論家、《撕書人》作者）
【導讀】彩虹出現之前
他的作品充滿爭議。到了二十一世紀，經過百年風雨，人們如何看待勞倫斯？他通過考驗了嗎？還是沒有？
雖然人看來靦腆，D．H．勞倫斯是理念強勢的作家。倡議小說是生命的光明之書，他堅持透過小說傳達想法，「載道」意圖強烈。中後期作品裡，如《戀愛中的女人》（一九二○年），他以小說敘事為工具，不惜犧牲藝術，來凸顯主張：歌頌性愛、肉體、「血意識」，以宗教的嚴肅看待「性」，不止男女結合，也指向男男相連，帶來「重生」，對比保守道德的死寂，以及摧毀自然的工業文明。這一切，在在跟正從維多利亞時代轉入現代的英國社會，產生摩擦、衝突。
勞倫斯的背景，在英國文學界，也是異類。諾丁罕礦工家庭出身，是少數來自工人階級的作家。雖然念了地區大學，但「自學」傾向濃厚，認同自學出身的前代小說家哈代（並寫了一本研究）。儘管並非牛津劍橋菁英，且爭議性高，英國的主流評論傳統，無論右派（「大傳統」的李維斯）、左派（雷蒙．威廉斯）、中間派（法蘭克．柯默）都看出勞倫斯扣緊英國「文化與社會」論述重要議題，肯定他的地位。
勞倫斯跟英國社會格格不入，交戰點多，最大矛盾在「性」。《虹》（一九一五年）曾經被禁，著名的《查泰萊夫人的情人》只能在一九二八年，於義大利佛羅倫斯限量出版。在英國，要等到勞倫斯死了三十年後的一九六○年，才由企鵝叢書正式推出，而且馬上引發訴訟，英國文壇名人紛紛出庭作證，點燃關於審查制度、藝術／色情猥褻之分的話題。
判決出爐，《查泰萊夫人的情人》得以出版。看來，英國社會終於跟勞倫斯和解。但以上，都不是勞倫斯的真正難關。他最大的爭議，將會讓他粉身碎骨。這次，挑戰來自美國。倫敦訴訟後十年，論述架構丕變，原本前衛的可被翻轉，證明其實反動。一九七○年，凱特．米列（Kate Millett）經典作《性別政治》（Sexual Politics）在紐約出版，解析性別關係中的「政治」，即權力關係，並指出十九世紀開始的性別革命，造就了改革，也遇到反撲。書中第三部分「文學反思」，批判對象第一名，就是勞倫斯。來自女性主義的挑戰，揭露勞倫斯的性宗教，其實只是陽具中心主義，使他再度被打入問題作家之列。現代主義的「生殖、重生迷思」，雖是普遍現象，於勞倫斯尤烈（或劣）。
鋪陳這些背景，目的在呈現，經過一個世紀各種紛爭，評價上沖下洗，尤其是第二波女性主義以來的批判、解讀，以及冷落漠視之後，閱讀勞倫斯的難局。儘管不乏有人為他翻案，或套理論來模糊他的偏見，大多是相當邊緣的企圖。本導讀無力全面討論勞倫斯作品，但有限的目標，在為《兒子與情人》說幾句話。
一九一三年出版的《兒子與情人》，在勞倫斯作品群裡，地位很清楚。最早的力作，非最具代表性，但總被提及，因為是成名作。重要性也許不如《虹》、《戀愛中的女人》，也沒有《查泰萊夫人的情人》的世界知名度，《兒子與情人》是勞倫斯捱過重重考驗，事過境遷之後，最值得好好閱讀之作。它尚未負載勞倫斯後來充滿漏洞的「學說」，卻已經成功展現他最擅長的人物關係描繪，與故事佈局。簡單說，《兒子與情人》處於喧嘩與教條之前，享有單純的魅力。勞倫斯式缺點最少，優點最多。
小說一開始，寫礦區生活環境，當年是一大突破。故事從主角保羅．莫瑞爾出生之前，父母相識寫起，十足寫實主義小說影子，但語言清晰現代（也沒有後來裝腔作勢的聖經「先知」式語句）。更重要的是人物關係、心理描寫，非常細膩，是勞倫斯絕對強項。保羅母親與礦工父親的疏離、母親跟兒子們之間的親密和張力，情節慢慢聚焦保羅的成長，以及他和女性的關係。
重心放在兒子們身上的母親，把兒子當情人，給予呵護，也給束縛。同時，保羅嘗試跟女孩米瑞恩探索愛情。戀愛時害怕自我被吞噬、喪失的焦慮，激情的需求，雙方不確定能得到、能給什麼的猜疑，勞倫斯的刻畫是我所讀過最仔細、複雜，也最可信的。保羅是否需要更有經驗、更能理解身體的女性？保羅跟礦工父親之間，幾乎毫無互動，他能否跟別的男性，建立既競爭又相連的關係？親情、愛情、性的拉扯之下，他要如何找到自己，表達自己？
這些，在勞倫斯後來的作品，一一以加強版的色彩登場，例如書名充滿宗教預示隱喻的《虹》。但《兒子與情人》，在《虹》之前兩年出版，以最質樸的語言呈現「勞倫斯元素」，尚未用理念去駕馭小說敘事。所以我稱之為「彩虹出現之前」的勞倫斯。《兒子與情人》是礦區母親之子（不宜以「礦工之子」定位保羅）發展自我的「教養小說」。勞倫斯的極度敏感、矛盾、抒情特質，成功灌注到人物中，賦予本書飽滿的厚度，出版一百多年後的現在讀起來，依然生動豐富。
附記：多年來，對於勞倫斯，我總感到多處「不合」。這點在二○一九年〈自由副刊〉，我的「和解書」專欄第四篇，曾經提及。國三那年，從陳之藩散文，得知勞倫斯。上了高中，某次書展買了志文出版社剛出的《少女與吉卜賽人》，後來在花蓮市博愛街的今日書局，買到禁書《查泰萊夫人的情人》。上大學之後，讀的勞倫斯是英文本，但從高中時代就注意到陳蒼多老師翻譯好幾部勞倫斯重要著作，包含《戀愛中的女人》、《兒子與情人》（晨鐘）。新譯本推出的此時，也要向舊譯者陳蒼多老師致敬。
書籍介紹
Tags：
VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html