TNL+ 2023/09/08,
影劇

【關鍵專訪】《查無此心》導演曾英庭：人一出生就開始面對死亡，「要怎麼說再見」一直困擾著我

【關鍵專訪】《查無此心》導演曾英庭：人一出生就開始面對死亡，「要怎麼說再見」一直困擾著我
導演曾英庭片場工作照｜Photo Credit: 華映娛樂提供

我們想讓你知道的是

憑藉《查無此心》入圍金馬獎最佳新導演的曾英庭，集結了張鈞甯、阮經天、項婕如、游安順、陳為民、傅孟柏等人，演出了一場追兇的懸疑類型片，本文專訪導演曾英庭，以「角色」為核，藉以梳理曾英庭創作脈絡中，頻頻出現的「死亡」，以及不同角色面對它的心境。

一切開始於一個畫面：深夜裡，被皎潔月光照得閃爍星芒的沙洲裡，臥有一個全裸的女人。

以《查無此心》入圍第59屆金馬獎最佳新導演的曾英庭，和我們分享道本片最初的靈感，一個在他2013年當兵期間不斷浮現、縈繞其心的畫面——關於黑夜、女性、孤獨、死亡，以及其中光亮；有點神秘、玄妙，與可怕，便就孕育了此一懸疑緝兇片的誕生。

《查無此心》以偵探緝兇類型包裝一個個來得及、來不及說好的再見，身體或心境如孤魂野鬼漂泊的人，怎麼「回家」？本文專訪導演曾英庭，以「角色」為核，從本片主角吳潔的性別與其「放不下」的背景設定出發，兼談及失聯移工的角色，藉以梳理曾英庭創作脈絡中，頻頻出現的「死亡」母題，以及不同角色面對它的心境。

（以下內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

曾英庭
Photo Credit: 金馬執委會提供
曾英庭

幽魂野鬼：角色們放不下的過去

那個全裸女子在月河沙洲中的詭譎畫面，開啟曾英庭對生與死的思考。曾英庭回想，2017年自己前作《最後的詩句》特映會後，唐綺陽老師表示相當喜歡這部電影，並決定在電視電影於公視首播後，開線上直播與觀眾們聊天，開導大家不要過於憂鬱。

這件事對曾英庭帶來很大的衝擊，「原來我拍了一個這麼悲傷的故事，讓大家不開心，帶給大家負能量嗎」？他思索著便決定，下一次他要拍一個在一片漆黑中，仍見光輝的故事。

如果說《最後的詩句》最末，傅孟柏的角色舉槍迎來死亡，那這次，《查無此心》曾英庭便要在死亡跟前，開啟重生的可能。

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