《也許該試著丟掉妳的「完美男」清單》：許多女性眼中的「妥協」，其實只是簡單的「接納」

文:蘿蕊・葛利布(Lori Gottlieb)

戀愛培訓課 第一堂︰百分比

說「好」,而不是「不」

艾文點開紅娘網站上面一個叫做「反向搜尋」的功能,這些人選會符合你的搜尋條件,且同時也在尋找像你條件的人。不意外,沒有人在三十五歲到四十五歲之間,最年輕的是四十六歲。

「這是我希望妳下週執行的事情,」艾文:「我要妳從反向搜尋名單上每二十人挑一位。這只是妳今天稍早選擇符合理想特質男性中的百分之五。」

這似乎很可行,不過艾文還有一個建議:如果發現某人有一些不吸引我的地方,我應該試著接納,不去評斷對方。例如,假設有人寫了一封冗長、尷尬的電子郵件,並不表示他是呆子。也許他很緊張,或者對網路約會不熟悉,或者他很在意所以花時間發一封私人信件,而不是幾句簡短的搭訕短訊。

「找個理由說『好』,而不是『不』,」他提醒我:「是挑選進來,不是一直挑選出去。每次都問自己:如果某個有趣的男人就在妳面前,妳真的會因為幾磅、幾吋、或者個人資料中妳不喜歡的一句話就拒絕他嗎?是的話,沒關係。只是找不到合適對象就不要抱怨,因為妳在細微末節的事上淘汰了所有潛在對象。如果這些人也會因為細微末節的事淘汰別人,他們可能也不會和妳約會。」

哎呀。我以前沒有這樣想過。我太著重於我是不是對一個人感興趣,幾乎沒有考慮過對方是不是對我有興趣。於是艾文叫我寫下所有別人不想和我約會的理由,也就是未來男友和我交往就必須忍受的所有事情。

草草寫下幾件事後遞給艾文。他看了我的清單。

「就這樣?」

「什麼就這樣?」我問:「有漏掉什麼嗎?」我已經寫下我很矮、有點神經質、喜歡很多個人空間。

「呃,我不曉得,」艾文:「也許,妳是完美主義者?」

我看不出哪裡有毛病。完美主義者不好嗎?

艾文告訴我,我犯了一個典型的錯誤:我們以為自己是很好的對象,無論我們有什麼「毛病」,對潛在伴侶來說都不是問題。我們會想,是啊,我是完美主義者,可是這代表我很認真!我們不太會想,是啊,我是完美主義者,可是這點讓我變得非常固執, 難以相處。

他繼續說,這就是為什麼很多人列出來的事情聽起來都很正面:我太有野心(而不是我很無情)、我過於誠實(而不是我漠視他人感受)、我太愛付出(而不是我沒有安全感)、我太獨立(而不是工作狂)、我太愛分析(而不是太愛評斷)。

「想一想,別人和妳在一起真正需要忍受的事情,」他說。我又嘗試一遍,很快想到了這些事:我過於敏感;除了義大利麵,什麼都不會煮;我有時優柔寡斷,總是讓男友抓狂;我容易感到壓力,一有壓力,不會給人什麼好臉色看;我有幾個非常討厭的習慣,比如堅持東西要放在我原來擺的地方,即便礙到別人的路;我不使用手機,因為我覺得會引發腦瘤,所以要聯繫我的話,我必須人在固定話機附近……這份清單越寫越長。

難怪我的戀愛生活一團糟:我想在一段關係中感到安全和放鬆,但如果我和一個真正和我一樣有缺點的人在一起,我會覺得不滿意,因為他與我的理想相差太遠。如果這位有缺點的人很喜歡我,我會說他表現得過於強烈,或者更糟,看起來太渴望。

但與我的理想第二接近的人碰巧想和我約會,我會一直緊張,試圖表現得「活躍」和有趣,並感到不安,因為那些男人身邊總是有無數女人在爭奪他們的注意力。有缺點的男人似乎總是太過喜歡我,符合理想的男人又似乎不夠喜歡我。

我知道,要接受別人的缺點,正視自己缺點是很重要的,但突然間,看到白紙黑字的缺點,我想知道究竟為什麼有人願意和我約會。

「那很好,」艾文大笑:「所以,下次妳因為某個人不是妳的理想對象要刪掉之前,試著關注對方的優點,因為一些人也會關注妳的優點,即使他可能想要更隨和或更高的人。每次妳開始分析某個人時,想想對方為了和妳約會而刻意忽略那些缺點。我們希望別人容忍我們的喜怒無常,又希望對方從不情緒化;即使我們放任身材走樣,還是希望感覺自己有魅力,想要尋找體型結實的人。這樣不是很虛偽嗎?」

看起來確實虛偽,我希望男人接受真實的我,但不願意接受他們的真實。過去,我總是關注於和別人在一起我必須妥協什麼,卻沒有認真思考第二部分,那就是和我在一起也不是中樂透。如同大多數的女人,我的朋友們不斷告訴我,我是多麼棒的「獵物」,誰追到我誰就「幸運」,擇偶絕不能妥協。

然而,艾文指出,許多女性眼中的「妥協」,其實只是簡單的「接納」。

當然,他並不是建議我改變個性,突然變成隨波逐流的人。只是建議我必須改變一下想法,以減少我淘汰對象的篩選工具。找出妳不喜歡一個人的地方很容易,但找到妳喜歡的地方更有成效。

他跟我說了一位叫茱蒂絲・席爾斯的心理學家,寫過一本很棒的書,名為《如何找對另一半》(How to Stop Looking for Someone Perfect and Find Someone to Love)。席爾斯在書中說,每個人都是套餐,或像餐廳的藍盤特餐。沒有「替代餐點」,你必須把這些討厭的習慣和不迷人的特質與剩下的食物一併帶走,你可能不得不吃掉一個不喜歡的配菜。「如果要求某個人實現妳的美好願景,」席爾斯寫道:「就只能和幻想長相廝守了。」