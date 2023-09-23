《也許該試著丟掉妳的「完美男」清單》：許多女性眼中的「妥協」，其實只是簡單的「接納」

文：蘿蕊・葛利布（Lori Gottlieb）

戀愛培訓課 第一堂︰百分比

說「好」，而不是「不」

艾文點開紅娘網站上面一個叫做「反向搜尋」的功能，這些人選會符合你的搜尋條件，且同時也在尋找像你條件的人。不意外，沒有人在三十五歲到四十五歲之間，最年輕的是四十六歲。

「這是我希望妳下週執行的事情，」艾文：「我要妳從反向搜尋名單上每二十人挑一位。這只是妳今天稍早選擇符合理想特質男性中的百分之五。」

這似乎很可行，不過艾文還有一個建議：如果發現某人有一些不吸引我的地方，我應該試著接納，不去評斷對方。例如，假設有人寫了一封冗長、尷尬的電子郵件，並不表示他是呆子。也許他很緊張，或者對網路約會不熟悉，或者他很在意所以花時間發一封私人信件，而不是幾句簡短的搭訕短訊。

「找個理由說『好』，而不是『不』，」他提醒我：「是挑選進來，不是一直挑選出去。每次都問自己：如果某個有趣的男人就在妳面前，妳真的會因為幾磅、幾吋、或者個人資料中妳不喜歡的一句話就拒絕他嗎？是的話，沒關係。只是找不到合適對象就不要抱怨，因為妳在細微末節的事上淘汰了所有潛在對象。如果這些人也會因為細微末節的事淘汰別人，他們可能也不會和妳約會。」

哎呀。我以前沒有這樣想過。我太著重於我是不是對一個人感興趣，幾乎沒有考慮過對方是不是對我有興趣。於是艾文叫我寫下所有別人不想和我約會的理由，也就是未來男友和我交往就必須忍受的所有事情。

草草寫下幾件事後遞給艾文。他看了我的清單。

「就這樣？」

「什麼就這樣？」我問：「有漏掉什麼嗎？」我已經寫下我很矮、有點神經質、喜歡很多個人空間。

「呃，我不曉得，」艾文：「也許，妳是完美主義者？」

我看不出哪裡有毛病。完美主義者不好嗎？

艾文告訴我，我犯了一個典型的錯誤：我們以為自己是很好的對象，無論我們有什麼「毛病」，對潛在伴侶來說都不是問題。我們會想，是啊，我是完美主義者，可是這代表我很認真！我們不太會想，是啊，我是完美主義者，可是這點讓我變得非常固執， 難以相處。

他繼續說，這就是為什麼很多人列出來的事情聽起來都很正面：我太有野心（而不是我很無情）、我過於誠實（而不是我漠視他人感受）、我太愛付出（而不是我沒有安全感）、我太獨立（而不是工作狂）、我太愛分析（而不是太愛評斷）。

「想一想，別人和妳在一起真正需要忍受的事情，」他說。我又嘗試一遍，很快想到了這些事：我過於敏感；除了義大利麵，什麼都不會煮；我有時優柔寡斷，總是讓男友抓狂；我容易感到壓力，一有壓力，不會給人什麼好臉色看；我有幾個非常討厭的習慣，比如堅持東西要放在我原來擺的地方，即便礙到別人的路；我不使用手機，因為我覺得會引發腦瘤，所以要聯繫我的話，我必須人在固定話機附近……這份清單越寫越長。

難怪我的戀愛生活一團糟：我想在一段關係中感到安全和放鬆，但如果我和一個真正和我一樣有缺點的人在一起，我會覺得不滿意，因為他與我的理想相差太遠。如果這位有缺點的人很喜歡我，我會說他表現得過於強烈，或者更糟，看起來太渴望。

但與我的理想第二接近的人碰巧想和我約會，我會一直緊張，試圖表現得「活躍」和有趣，並感到不安，因為那些男人身邊總是有無數女人在爭奪他們的注意力。有缺點的男人似乎總是太過喜歡我，符合理想的男人又似乎不夠喜歡我。

我知道，要接受別人的缺點，正視自己缺點是很重要的，但突然間，看到白紙黑字的缺點，我想知道究竟為什麼有人願意和我約會。

「那很好，」艾文大笑：「所以，下次妳因為某個人不是妳的理想對象要刪掉之前，試著關注對方的優點，因為一些人也會關注妳的優點，即使他可能想要更隨和或更高的人。每次妳開始分析某個人時，想想對方為了和妳約會而刻意忽略那些缺點。我們希望別人容忍我們的喜怒無常，又希望對方從不情緒化；即使我們放任身材走樣，還是希望感覺自己有魅力，想要尋找體型結實的人。這樣不是很虛偽嗎？」

看起來確實虛偽，我希望男人接受真實的我，但不願意接受他們的真實。過去，我總是關注於和別人在一起我必須妥協什麼，卻沒有認真思考第二部分，那就是和我在一起也不是中樂透。如同大多數的女人，我的朋友們不斷告訴我，我是多麼棒的「獵物」，誰追到我誰就「幸運」，擇偶絕不能妥協。

然而，艾文指出，許多女性眼中的「妥協」，其實只是簡單的「接納」。

當然，他並不是建議我改變個性，突然變成隨波逐流的人。只是建議我必須改變一下想法，以減少我淘汰對象的篩選工具。找出妳不喜歡一個人的地方很容易，但找到妳喜歡的地方更有成效。

他跟我說了一位叫茱蒂絲・席爾斯的心理學家，寫過一本很棒的書，名為《如何找對另一半》（How to Stop Looking for Someone Perfect and Find Someone to Love）。席爾斯在書中說，每個人都是套餐，或像餐廳的藍盤特餐。沒有「替代餐點」，你必須把這些討厭的習慣和不迷人的特質與剩下的食物一併帶走，你可能不得不吃掉一個不喜歡的配菜。「如果要求某個人實現妳的美好願景，」席爾斯寫道：「就只能和幻想長相廝守了。」