5年52億元拚STEM重點領域國際生留台，學生享學費全免、每月1萬助學金
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這項計畫會由國發基金的「產學獎助金」提供國際生的學雜費、來台機票錢，以及包含簽證、體檢在內的行政費用，企業則提供學生每個月至少1萬元的助學金，讓國際生放心就學，畢業後留台2年，同時因應國內產業人才需求。
教育部今（7）日公布「促進國際生來台及留台實施計畫」，新設4種國際生的新型專班，將以STEM（科學、科技、工程、數學）、金融及半導體等國家重點領域的人才培養為主。該計畫預計投入52億元，讓21萬名學生在2年的學位修讀畢業後得以留台工作。
全球競逐人才關鍵時刻，為精進僑外生留台策略，教育部規劃「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計5年（2024年至2028年）投入52億元，設置10個海外基地，盼從明年到2030年可累計招生國際生超過32萬人。
教育部技職司長楊玉惠接受媒體聯訪時表示，以往國際生招生都是單打獨鬥，這次希望透過群體力量，整合大學成立兩大聯盟，包括「國家重點領域國際合作聯盟」和「國際產學教育合作聯盟」。
「國家重點領域國際合作聯盟」的組成對象以設有國家重點領域研究學院的大學為主，楊玉惠表示，將針對12所大學成立國際合作聯盟，和美國、歐洲的大學和學術研究機構合作，專注於學術交流。
「國際產學教育合作聯盟」則是涵納已經與新南向國家有穩固連結、豐富招生經驗的學校，尤其在STEM、金融及半導體領域與新南向國家的大學合作，只要與企業合作開班，提供每月至少1萬元的生活津貼，就可以參與計畫。
國際生學費、機票錢全免，還有每月1萬助學金
這項計畫會由國發基金的「產學獎助金」提供國際生的學雜費、來台機票錢，以及包含簽證、體檢在內的行政費用，企業則提供學生助學金。學校、企業和學生三方簽訂合約，讓國際生到台灣就讀4種「新型專班」，分別是學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班與2年制碩博士班，畢業後須留台至少2年，經企業錄用後履行就業義務，如果不留台得繳回獎助金。
楊玉惠表示，政府會協助國際生的職涯輔導，讓學生畢業後留台為企業所用。就讀新型專班的國際生在學最多2年，不用付學雜費，還有每月1萬元
的助學金支應基本生活所需，盼學生不需打工，可好好學習。
除此之外，教育部規劃國家重點領域國際合作聯盟在美國及中東歐國家設置海外基地，國際產學教育合作聯盟優先設於越南、菲律賓、印尼。楊玉惠表示，海外基地是一個平台，除了開設華語訓練課程，也會與企業共同辦理海外招生，讓學生了解未來留台工作的工作內容、公司屬性。
至於為何針對STEM產業，教育部政務次長劉孟奇則表示，這方面的產業不斷反映其人才需求，有些企業於國外和台灣均有設廠，更加支持雙方人才的交流和循環。且本次經費來源以國發基金為主，國發基金的協助對象以這些領域為優先。
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核稿編輯：邱宜君
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
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員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
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珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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