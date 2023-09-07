2023/09/07,
教育

5年52億元拚STEM重點領域國際生留台，學生享學費全免、每月1萬助學金

5年52億元拚STEM重點領域國際生留台，學生享學費全免、每月1萬助學金
教育部技職司長楊玉惠（圖左）接受媒體聯訪｜Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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這項計畫會由國發基金的「產學獎助金」提供國際生的學雜費、來台機票錢，以及包含簽證、體檢在內的行政費用，企業則提供學生每個月至少1萬元的助學金，讓國際生放心就學，畢業後留台2年，同時因應國內產業人才需求。

教育部今（7）日公布「促進國際生來台及留台實施計畫」，新設4種國際生的新型專班，將以STEM（科學、科技、工程、數學）、金融及半導體等國家重點領域的人才培養為主。該計畫預計投入52億元，讓21萬名學生在2年的學位修讀畢業後得以留台工作。

全球競逐人才關鍵時刻，為精進僑外生留台策略，教育部規劃「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計5年（2024年至2028年）投入52億元，設置10個海外基地，盼從明年到2030年可累計招生國際生超過32萬人。

教育部技職司長楊玉惠接受媒體聯訪時表示，以往國際生招生都是單打獨鬥，這次希望透過群體力量，整合大學成立兩大聯盟，包括「國家重點領域國際合作聯盟」和「國際產學教育合作聯盟」。

「國家重點領域國際合作聯盟」的組成對象以設有國家重點領域研究學院的大學為主，楊玉惠表示，將針對12所大學成立國際合作聯盟，和美國、歐洲的大學和學術研究機構合作，專注於學術交流。

「國際產學教育合作聯盟」則是涵納已經與新南向國家有穩固連結、豐富招生經驗的學校，尤其在STEM、金融及半導體領域與新南向國家的大學合作，只要與企業合作開班，提供每月至少1萬元的生活津貼，就可以參與計畫。

國際生學費、機票錢全免，還有每月1萬助學金

這項計畫會由國發基金的「產學獎助金」提供國際生的學雜費、來台機票錢，以及包含簽證、體檢在內的行政費用，企業則提供學生助學金。學校、企業和學生三方簽訂合約，讓國際生到台灣就讀4種「新型專班」，分別是學士雙聯專班、2年制學士專班、2年制學士後專班與2年制碩博士班，畢業後須留台至少2年，經企業錄用後履行就業義務，如果不留台得繳回獎助金。

楊玉惠表示，政府會協助國際生的職涯輔導，讓學生畢業後留台為企業所用。就讀新型專班的國際生在學最多2年，不用付學雜費還有每月1萬元助學金支應基本生活所需，盼學生不需打工，可好好學習。

除此之外，教育部規劃國家重點領域國際合作聯盟在美國及中東歐國家設置海外基地，國際產學教育合作聯盟優先設於越南、菲律賓、印尼。楊玉惠表示，海外基地是一個平台，除了開設華語訓練課程，也會與企業共同辦理海外招生，讓學生了解未來留台工作的工作內容、公司屬性。

至於為何針對STEM產業，教育部政務次長劉孟奇則表示，這方面的產業不斷反映其人才需求，有些企業於國外和台灣均有設廠，更加支持雙方人才的交流和循環。且本次經費來源以國發基金為主，國發基金的協助對象以這些領域為優先。

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核稿編輯：邱宜君


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