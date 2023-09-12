《奧本海默》：面對人類啟示錄，之三個延伸閱讀
我們想讓你知道的是
有幸寫下一萬字的影評之後，這部史詩般的電影《奧本海默》又讓個人產生多種聯想。例如，很多影迷、影癡、影評人，對《奧本海默》「不甚專業」的聲音運用，感到焦慮、困惑，個人卻覺得，這或許是電影一致性風格的精神展現——人類面對宇宙奧秘，宛如噪音。
文：陳潔曜
有幸寫下一萬字的影評之後，這部史詩般的電影《奧本海默》又讓個人產生多種聯想。
- 首先是電影爭議性的聲音運用——人類話語不斷被打斷
- 再來是電影細密隱藏的精神結構——「愛因斯坦－波耳－奧本海默」競合體系
- 最後，電影出現的閃電雷霆剪接，一秒鐘的艾略特詩集《荒原》影像，成為一個未來有待開發的奧本海默研究議題
大膽的聲音設計：不斷被打斷的話語
很多影迷、影癡、影評人，對《奧本海默》「不甚專業」的聲音運用，感到焦慮、困惑，如對白聽不清楚，音樂還會蓋過對白，個人卻覺得，這或許是電影一致性風格的精神展現——人類爭名奪利的話語，面對宇宙奧秘，宛如噪音。
被打斷的人類話語，首先以剪接顯現，在古典戲劇中，關鍵旁白或情緒累積的時候，導演諾蘭會當頭給你個跳接，直接切斷，讓觀眾直接從天花亂墜的英雄敘事邏輯，打回宇宙現實的物理邏輯。
仔細觀看，不僅在快速剪接上，《奧本海默》於場面調度上，更精采呈現「人類不斷被打斷的話語」。不僅奧本海默個人思緒非常跳躍，他於教課或是實驗室討論時，常常會被嚴重打斷。
如電影中我們可以看到，導演讓奧本海默說出推動劇情的對白，一開始符合古典戲劇邏輯，卻直接硬生生，被旁人喧嘩打斷，所有的科學家突然離開位置，聚焦在一張紙上——泰勒以程式運算，算出核彈會造成大氣燃燒，地球毀滅。場面調度讓奧本海默馬上切斷自身呢喃的內心小劇場，立即切向現實的物理性後果轉折，人類會不會因核彈毀滅？
如此面對宇宙奧秘，人類不斷被打斷的話語，更呈現在《奧本海默》的核心主軸，「愛因斯坦－波耳－奧本海默」之複雜關係上。
面對地球毀滅，「愛因斯坦－波耳－奧本海默」競合體系
導演諾蘭可說精彩提煉原著－《美國普羅米修斯：羅伯特歐本海默的勝利與悲劇》，提煉出其核心精神架構，「愛因斯坦－波耳－奧本海默」之關聯體系，並以他們身為天才科學家，卻不斷被他者打亂的模式，鋪陳出二十世紀的人類命運寓言。
- 被打斷的愛因斯坦
愛因斯坦提出劃時代的相對論之後，他創造的宇宙完美圖像，立即被海森堡提出的「測不準定律」給活生生打斷，波耳緊接著提出「互補原理」，造成「波耳－愛因斯坦之爭」，掀起師生對抗，奧本海默等新起之秀，更以新興的量子力學，讓愛因斯坦從物理金童，瞬間成為過時老人。
- 被打斷的波耳
以「波耳－愛因斯坦之爭」，年輕氣盛的波耳，不僅掀起量子力學，更引爆原子彈的未來想像。身為丹麥人的波耳，整個量子力學方興未艾的研究，馬上被納粹佔領丹麥，給強力打斷。
然後他的得意門生，海森堡還會跑到他家，和他談論自己負責的計畫——納粹秘密製造核彈。氣急敗壞的波耳，於是在間諜的幫助下，潛逃到英國和美國，幫助製造原子彈，企圖以製造核彈，「終止所有戰爭」。
- 被打斷的奧本海默
奧本海默受恩師波耳的鼓舞，「在你研究時，你聽得到音樂嗎」？馬上打斷其劍橋的實驗物理研究，直轉德國哥廷堡的理論物理，和天之驕子海森堡，系出同門。
奧本海默於是成為美國研究量子力學的第一人，曼哈頓計畫的主要推手，極力對抗海森堡的納粹核彈計畫，最後成功進行人類第一次核子試爆，投下廣島、長崎核彈，成功中止第二次世界大戰。
然而，「背負22萬人死亡」，身為「原子彈之父」奧本海默，直轉反對氫彈的發明與製造，得罪了華府所有的政客和軍火商，於麥卡錫主義之下，被戴上共產黨的帽子，被拋出美國所有核子計畫之外，永不翻身。
「愛因斯坦－波耳－奧本海默」之三代科學家複雜關係，於戰後仍然緊密交錯。以一種奇異的命運安排，愛因斯坦與奧本海默的關係，從上師變成下屬，奧本海默於戰後成為「美國最有名科學家」，意氣風發，成為普林斯頓高等研究院校長，變為愛因斯坦的直屬上司。即使愛因斯坦晚年仍極力反對量子力學，奧本海默對他仍終身尊敬。
奧本海默身為「麥卡錫主義的最大犧牲者」，不但得到愛因斯坦的背後力挺，愛因斯坦更衷心贊同奧本海默的倡議——反對核武擴張。於是，在他死前一個星期，提出「羅素－愛因斯坦宣言」，反對全球核武競賽，阻止人類末日的核子大戰。愛因斯坦之最後宣言，完全共振波耳傳承到奧本海默之終身理念——以發明核彈，中止核戰。
三個人的核子理論和實踐，成為20世紀的矛盾寓言，和人類未來的啟示錄預言。
面對人類啟示錄，與《荒原》棋逢敵手，共振梵文神典
「愛因斯坦－波耳－奧本海默」表現出科學家之間的競爭合作關係，奧本海默更企圖超越科學界線，意圖連結文學與宗教，尤其展現於其與《荒原》的關係上，成為面對地球末日預言，思尋一種人類承擔。
奧本海默和艾略特詩作《荒原》的關係，於電影和原著上，並沒有很多磨墨：
- 於電影中，只出現約一秒的跳接鏡頭（個人於第三次觀影，終於看到）。
- 於原著中，只出現約一行的篇幅，表現青年奧本海默的文學品味。
然而，我們卻可以嘗試，推敲奧本海默與《荒原》的緊密關係，作為一種未來的研究方向：
1.面對人類末日的意象
奧本海默似於第一時間，就拿到艾略特本人，都說自己看不懂的《荒原》。雖宛如無字天書，青年奧本海默卻深感著迷，因為其淋漓盡致，展現人類的精神危機——工業革命成功後，科技至上，人類靈魂變得乾枯的荒原，一個浩劫災難來臨，第一次世界大戰，如此持續乾枯，預示另一個浩劫災難即將來臨，如正在醞釀中的第二次世界大戰，更諭示了人類末日的可能，如第三次世界大戰之核子戰爭。
2.梵文古經，作為智慧活水源頭
面對人類科技至上，靈魂變得乾枯，艾略特大膽於《荒原》之現代詩句中，於當代碎裂的話語中，直接穿插梵語古經，做出一種異質衝撞與強烈對比，在現代無意義的戰爭廢墟之中，找出過去精神復甦的活水源頭。
《荒原》使用梵文古經之大膽、直接，或許震攝、影響了奧本海默，讓年輕氣盛的奧本海默，感到棋逢敵手，不甘示弱，於是開始學習梵文，幾個月後，即可直接閱讀，並且朗誦《薄伽梵歌》原典。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html