《奧本海默》：面對人類啟示錄，之三個延伸閱讀

文：陳潔曜

有幸寫下一萬字的影評之後，這部史詩般的電影《奧本海默》又讓個人產生多種聯想。

首先是電影爭議性的聲音運用——人類話語不斷被打斷 再來是電影細密隱藏的精神結構——「愛因斯坦－波耳－奧本海默」競合體系 最後，電影出現的閃電雷霆剪接，一秒鐘的艾略特詩集《荒原》影像，成為一個未來有待開發的奧本海默研究議題

大膽的聲音設計：不斷被打斷的話語

很多影迷、影癡、影評人，對《奧本海默》「不甚專業」的聲音運用，感到焦慮、困惑，如對白聽不清楚，音樂還會蓋過對白，個人卻覺得，這或許是電影一致性風格的精神展現——人類爭名奪利的話語，面對宇宙奧秘，宛如噪音。

被打斷的人類話語，首先以剪接顯現，在古典戲劇中，關鍵旁白或情緒累積的時候，導演諾蘭會當頭給你個跳接，直接切斷，讓觀眾直接從天花亂墜的英雄敘事邏輯，打回宇宙現實的物理邏輯。

仔細觀看，不僅在快速剪接上，《奧本海默》於場面調度上，更精采呈現「人類不斷被打斷的話語」。不僅奧本海默個人思緒非常跳躍，他於教課或是實驗室討論時，常常會被嚴重打斷。

如電影中我們可以看到，導演讓奧本海默說出推動劇情的對白，一開始符合古典戲劇邏輯，卻直接硬生生，被旁人喧嘩打斷，所有的科學家突然離開位置，聚焦在一張紙上——泰勒以程式運算，算出核彈會造成大氣燃燒，地球毀滅。場面調度讓奧本海默馬上切斷自身呢喃的內心小劇場，立即切向現實的物理性後果轉折，人類會不會因核彈毀滅？

如此面對宇宙奧秘，人類不斷被打斷的話語，更呈現在《奧本海默》的核心主軸，「愛因斯坦－波耳－奧本海默」之複雜關係上。

Photo Credit: 環球影業

面對地球毀滅，「愛因斯坦－波耳－奧本海默」競合體系

導演諾蘭可說精彩提煉原著－《美國普羅米修斯：羅伯特歐本海默的勝利與悲劇》，提煉出其核心精神架構，「愛因斯坦－波耳－奧本海默」之關聯體系，並以他們身為天才科學家，卻不斷被他者打亂的模式，鋪陳出二十世紀的人類命運寓言。

被打斷的愛因斯坦

愛因斯坦提出劃時代的相對論之後，他創造的宇宙完美圖像，立即被海森堡提出的「測不準定律」給活生生打斷，波耳緊接著提出「互補原理」，造成「波耳－愛因斯坦之爭」，掀起師生對抗，奧本海默等新起之秀，更以新興的量子力學，讓愛因斯坦從物理金童，瞬間成為過時老人。

被打斷的波耳

以「波耳－愛因斯坦之爭」，年輕氣盛的波耳，不僅掀起量子力學，更引爆原子彈的未來想像。身為丹麥人的波耳，整個量子力學方興未艾的研究，馬上被納粹佔領丹麥，給強力打斷。

然後他的得意門生，海森堡還會跑到他家，和他談論自己負責的計畫——納粹秘密製造核彈。氣急敗壞的波耳，於是在間諜的幫助下，潛逃到英國和美國，幫助製造原子彈，企圖以製造核彈，「終止所有戰爭」。

被打斷的奧本海默

奧本海默受恩師波耳的鼓舞，「在你研究時，你聽得到音樂嗎」？馬上打斷其劍橋的實驗物理研究，直轉德國哥廷堡的理論物理，和天之驕子海森堡，系出同門。

奧本海默於是成為美國研究量子力學的第一人，曼哈頓計畫的主要推手，極力對抗海森堡的納粹核彈計畫，最後成功進行人類第一次核子試爆，投下廣島、長崎核彈，成功中止第二次世界大戰。

然而，「背負22萬人死亡」，身為「原子彈之父」奧本海默，直轉反對氫彈的發明與製造，得罪了華府所有的政客和軍火商，於麥卡錫主義之下，被戴上共產黨的帽子，被拋出美國所有核子計畫之外，永不翻身。

「愛因斯坦－波耳－奧本海默」之三代科學家複雜關係，於戰後仍然緊密交錯。以一種奇異的命運安排，愛因斯坦與奧本海默的關係，從上師變成下屬，奧本海默於戰後成為「美國最有名科學家」，意氣風發，成為普林斯頓高等研究院校長，變為愛因斯坦的直屬上司。即使愛因斯坦晚年仍極力反對量子力學，奧本海默對他仍終身尊敬。

奧本海默身為「麥卡錫主義的最大犧牲者」，不但得到愛因斯坦的背後力挺，愛因斯坦更衷心贊同奧本海默的倡議——反對核武擴張。於是，在他死前一個星期，提出「羅素－愛因斯坦宣言」，反對全球核武競賽，阻止人類末日的核子大戰。愛因斯坦之最後宣言，完全共振波耳傳承到奧本海默之終身理念——以發明核彈，中止核戰。

三個人的核子理論和實踐，成為20世紀的矛盾寓言，和人類未來的啟示錄預言。

Photo Credit: 環球影業

面對人類啟示錄，與《荒原》棋逢敵手，共振梵文神典

「愛因斯坦－波耳－奧本海默」表現出科學家之間的競爭合作關係，奧本海默更企圖超越科學界線，意圖連結文學與宗教，尤其展現於其與《荒原》的關係上，成為面對地球末日預言，思尋一種人類承擔。

奧本海默和艾略特詩作《荒原》的關係，於電影和原著上，並沒有很多磨墨：

於電影中，只出現約一秒的跳接鏡頭（個人於第三次觀影，終於看到）。

於原著中，只出現約一行的篇幅，表現青年奧本海默的文學品味。

然而，我們卻可以嘗試，推敲奧本海默與《荒原》的緊密關係，作為一種未來的研究方向：

1.面對人類末日的意象

奧本海默似於第一時間，就拿到艾略特本人，都說自己看不懂的《荒原》。雖宛如無字天書，青年奧本海默卻深感著迷，因為其淋漓盡致，展現人類的精神危機——工業革命成功後，科技至上，人類靈魂變得乾枯的荒原，一個浩劫災難來臨，第一次世界大戰，如此持續乾枯，預示另一個浩劫災難即將來臨，如正在醞釀中的第二次世界大戰，更諭示了人類末日的可能，如第三次世界大戰之核子戰爭。

2.梵文古經，作為智慧活水源頭

面對人類科技至上，靈魂變得乾枯，艾略特大膽於《荒原》之現代詩句中，於當代碎裂的話語中，直接穿插梵語古經，做出一種異質衝撞與強烈對比，在現代無意義的戰爭廢墟之中，找出過去精神復甦的活水源頭。

《荒原》使用梵文古經之大膽、直接，或許震攝、影響了奧本海默，讓年輕氣盛的奧本海默，感到棋逢敵手，不甘示弱，於是開始學習梵文，幾個月後，即可直接閱讀，並且朗誦《薄伽梵歌》原典。