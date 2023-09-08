那些年「山道猴子」一起追的機車廣告歌曲，郭富城、杜德偉、張國榮、莫文蔚通通上榜
我們想讓你知道的是
1980年後台灣機車越來越便宜，從實用轉為追求時髦和競技，針對年輕人設計的機車要花錢打廣告。而廣告中的機車與背景歌曲，就像魚幫水、水幫魚，廣告歌曲搭配的好→機車銷量長紅→唱片大賣→歌手或廣告主角知名度提升。其中，趙傳、郭富城、杜德偉、張國榮、莫文蔚、徐懷鈺都有這些經驗。
文：馬克樂透客／Mark Happy Talk
「山道」兩字來自於日語，意思就是山上的路；「猴子」是指對於機車性能理解度低，且不守交通規則、做出危險駕駛的人，因而肇事比例也偏高，所以這類人騎乘在山道上時，就會被稱為「山道猴子」。
2023年之《山道猴子的一生》
《山道猴子的一生》的影片內容乃敘述一名在超商上班的年輕人，喜愛山道上的競速，因想在朋友間獲得優越感，去買了一輛二手重機，並投入大量金錢改裝，隨著在社群上的知名度上升，A女主動與他交往，但最後卻遭受背叛而被分手，負債也增加了。
之後，他與同事B女交往，但過去的感情陰影讓他對B女有不信任感而再次分手，同時因修理重機時發現自己被騙、債務增加、與好友的關係也破裂，最後在一次山道賽車中發生車禍，而結束了他的一生。
回到1980至1990年代的山道猴子
1979年起政府因能源危機和安全，禁止排氣量150c.c.以上機車行駛於一般道路，隔年更禁止製造及銷售150c.c.以上的機車，直到2002年因加入世貿組織，同年7月1日才又開放150c.c.以上機車進口與領牌。
由於在80及90年代的時空背景裡，能在路上行駛的機車都在150cc以下，所以當時的山道猴子（那時候也被稱為飆車族）能騎的，當然也都是售價低重機很多的普通輕重型機車了！
那些年山道猴子追的機車與其廣告歌曲
1980年後，台灣機車製造技術已很成熟，機車也越來越便宜，於是開始從以實用為目的轉為追求時髦和競技，這些針對年輕人需求而設計的機車，必然得要花錢打廣告。
而電視廣告中的品牌機車與背景歌曲之間，就像是魚幫水、水幫魚一樣，廣告歌曲搭配得好→機車銷量長紅→唱片大賣→歌手或廣告主角知名度提升，便成為當時的營利模式。
〈兜風心情〉，1988年的山葉兜風50輕跑車
作詞／劉虞瑞、作曲／大森俊之、合唱／張國榮、柏安妮
這是專為YAMAHA新上市的車款「兜風50」量身打造的歌曲，廣告的成功，也讓兜風成為輕型機車的長銷熱賣款。
由於是男女合唱、曲風輕快深情，加上男女主角野口強（木村拓哉御用造型師）及原田（模特兒），以日本帥哥美女主打情侶一起兜風的主題，如同歌詞「（男）請妳請妳請妳請妳，給我新的心情，跟隨著風的足跡向前行，（女）請你請你請你請你，給我新的心情，（合）擁抱每個夢想在風裡」，搭配City Pop曲風，營造出年輕、爽朗的都會感、心情煥然一新，也造就了機車與歌曲的熱銷！
〈心動的感覺〉：1989年的光陽豪美50
作詞／吳國安、作曲／倪慧紅、演唱／趙傳
由於當年豪美50c.c.（主打女生市場）是與風神（50及100c.c.，主打男生市場）一起行銷，廣告最後的經典台詞「哥哥風神、我豪美」令人印象深刻！而豪美系列是台灣最早有座墊置物箱的車款，一直賣到2003年的金豪美50才走入歷史，是長壽型的車款。
此曲為趙傳第二張專輯《我終於失去了妳》中的歌曲，歌詞「一種心動的感覺好美好美，鼓起勇氣無限，終於來到你的面前」，以諧音「好美」來搭配「豪美」，讓人很有記憶點，也讓這首歌在當年成為風靡大街小巷的廣告歌！
〈誰說我不在乎〉：1990的光陽DJ1-RR
作詞／小軒、作曲／譚健常、合唱／高明駿、陳艾湄
廣告在香港拍攝，製片找到一位外型適合的無線電視台，舞蹈訓練班默默無名的舞者郭富城來出演男主角（女主角是倪雪），因在廣告中潑水的經典畫面、搭配經典台詞「誰說我不在乎」，播出後在台灣爆紅，郭富城被簽入福隆傳播發行了首張國語專輯，從此一路紅到現在。
至於演唱者高明駿是緬甸華僑，來台讀台灣藝專時進入歌壇，而陳艾湄就讀台北體院舞蹈科時，參加五燈獎得到五度五關後於1988年出道，因同屬歌林唱片歌手，便安排合唱此曲，兩人沙啞及清亮的不同音色卻意外的契合，也成為年度金曲，不過廣告雖然讓男主角、歌手、歌曲都紅了，但是機車卻因性能問題而銷售成績平平，算是唯一缺憾。
因這個機車廣告意外捧紅當時還只是舞者的郭富城，所以郭富城爆紅後在台灣開的三場演唱會，都有邀請陳艾湄擔任嘉賓，一同合唱對他這首極有意義的歌曲。
〈自由的風〉：1990年的山葉兜風50輕跑車
作詞／姚若龍、作曲／小杉保夫、合唱／杜德偉、李明依
兜風機車隔年的新廣告，仍延用之前男女對唱的模式來當廣告曲，當時李明依已在滾石出了首張專輯，而滾石新簽下的香港歌手杜德偉正準備來台灣發國語專輯，於是便安排兩人合唱。
廣告歌名〈自由的風〉仍是以「風」這個主題發揮，歌詞 「碧藍天多遼闊，笑聲在風中，妳和我，不停留，開開心心兜風」，又提到了兜風，真是要讓人不記得這款機車也難啊！
〈跟我一起去兜風〉：1991年的山葉兜風50輕跑車
作詞／張芳露、作曲／小杉保夫、演唱／偶像團體紅孩兒
由於兜風機車已進入第三年，為了擴大銷售對象，廣告歌曲不再是男女對唱，廣告也換了個模式，以野口強到台北、台中、高雄實地訪問使用者的方式拍攝，並搭配這首歌為背景音樂，訪談路人在當時算是一種很新的廣告模式，也讓機車及唱片銷售再收長紅。
〈恰恰舞池〉：1997年的三陽恰恰50
作詞／何啟弘、作曲／黃明洲、演唱／男團四大天王
在小虎隊、紅孩兒相繼停止活動後，威聚國際於1995年12月在中視的「歡樂傳真」節目舉辦模仿大賽，其中羅志祥、歐漢聲、陳顯政、陳霆叡四人，因善於模仿香港四大天王而獲選，並組成「四大天王」，此廣告曲即是1996年推出的首張專輯主打歌。
這款機車是二行程引擎，因沒有氣閥的設計，更容易達到高轉速，使較小c.c數就可以創造出高馬力與扭力，且因引擎構造簡單，維修成本也相對低廉，但因容易產生廢氣，造成環境的污染，所以2020年已全面禁止二行程機車，目前在路上已經看不到了。
〈5678 GOING〉：1998年的光陽機車Going
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全球投資熱潮往哪去？專業資產管理公司安誼金融說給你聽
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過去的五到十年間，有著許多的投資機會，但該如何提前抓住未來十年的機會，就讓擁有豐富經驗的安誼金融分享給你聽。
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過去的五到十年間，全球有許多的投資機會乘勢而起，像是互聯網、共享經濟，甚至是到近期的AI熱。這些機會都不是突然地從天而降，但一般投資人及企業往往缺乏了那個「早知道」的洞見，而讓機會從手中溜走。
究竟在專業的資產管理公司及經理人眼中，如何提前卡位，在砂礫中找到黃金；在茫茫林木中，尋找到那些影響下個世代的獨角獸呢？塞掐Side Chat邀請到安誼金融的聯合創辦人暨首席投資總裁林彥君（Angie Lin）以及商益總編輯李柏鋒，從不同的角度聊聊如何在投資市場中，找到生存之道。
安誼金融如何布局全球市場，並長期持盈保泰的秘訣
安誼金融長期專注於科技相關的私募股債權投資，投資區域以亞洲與美國為主，「我們以科技為出發點，結合特定領域，像是科技服務於金融、醫療、商務及教育等，找出那些受惠於科技進步，產生加乘或是帶來正向改變的產業。」林彥君解釋。
安誼金融在亞洲地區曾投資許多新經濟的企業，近年更跨入美國市場，除了鎖定熟悉的科技領域，也投入具發展潛力的NextGen產業（太空科技、AI），以及其他消費性產業、醫療產業。
以安誼金融橫跨亞洲與美國的經驗為例，林彥君進一步從三大面向分享其獨特的投資觀點。首先是市場，美國和亞洲有著許多獨特的市場優勢，像是創作能量、市場機制、資本市場的胃納量等， 自然就容易吸引到投資人資金的進駐。在挑選公司上，最好是挑選未來有想像空間的好公司，「一間公司未來的想像空間有多大，象徵著未來可能具有多大的市場。」林彥君表示。
最後，在進入市場前，「風險」則是首要考量，需要先瞭解「多久能退出」以及「如何退出」。若是市場沒辦法提供有效且足夠的資訊佐證，又或是投資計畫會因為中間的政策或可能產生的過大風險，安誼金融會選擇逐步回收資金，轉向其他風險較可控的相近市場。
全球投資趨勢轉變，企業如何透過安誼金融搶得先機
商益總編輯李柏鋒接著談到過去十年投資者風向的偏好及轉變。過去這幾年的新創Demo Day、加速器關注的項目，多半集中於所謂的 ABC產業（AI、Blockchain、Cloud）；到了今年出現了新的項目 ── ChatGPT生成式AI。
若將眼光拉到一般的資本市場上，今年度AI和伺服器也還是眾人關注的焦點。由此可知，在未來的幾年內，前述的兩個領域仍然是關注焦點，同時也會有越來越多的企業擴大規模或轉往相關的領域發展。
企業若是在擴大規模時，缺少資金或是專業的建議，安誼金融過去豐富的投資經驗能成為企業最好的幫手。安誼金融長年在亞洲地區及美國進行投資，無論是科技領域的洞察，以及地域和市場的差異都相當熟悉，也會透過其背後的資源進行媒合串接、資源整合，幫助企業以最有效的方式，達成海外投資的目的，迅速成長。
林彥君特別點出海外投資前的三大注意事項：「心態、慎選海外投資夥伴、方向」。心態的差異，會大幅影響後續退場、估值等規劃的建立，因此需先界定是做純財務型的投資，還是與企業業務上下游整合的投資。
除此之外，選擇適切的合作夥伴也是海外投資重要的一環，合作的夥伴並非越大越好，應能符合自身投資需求及風格。最後，每一個「普通合夥人」（General Partners, GP） 及合作夥伴，背後代表的是不同的資源及生態圈，企業在投資海外前，想要進入什麼領域或環境，也是投資前需要決定的。
從本地踏入國際，如何看到下一個十年的未來機會
李柏鋒也針對企業海外投資做出回應：回顧台灣的產業，擁有強勁硬體實力的產業（如：半導體、工業等）是台灣立足國際最大的優勢，每個人都能瞭解自己在產業鏈中扮演的角色，在後續創業明確知道且具備專業能力解決這些缺口。
然而，有時這些問題過於龐大，甚至是牽涉整個產業鏈、亟欲解決，就需要投入更多的資源、資本及時間。以自行車產業為例，有許多的零件需要國際認證、或希望能打入國際大廠供應鏈時，就非常需要像是安誼金融這樣的合作夥伴協助，才得以順利進行。
林彥君也指出，「在美國市場的經驗讓我們瞭解到，如果能讓產業生態圈有正向的發展，會更容易帶動底下企業的成長，也因此我們回到台灣重新尋找更多的可能性，提前布局。」未來，安誼金融在持續關注金融科技、醫療、ESG和NextGen產業發展的同時，協助更多企業擴大規模，走出海外，達成雙贏。
「2023 年有非常多如NVIDIA、AMD等美國大廠相繼來到臺灣，這顯示出臺灣已具備相當地優勢，吸引各國企業的目光」李柏鋒說。身處變化快速，競爭激烈的全球市場，企業更需要在適當地時機，找到合適的夥伴，整合相關資源，迎接下一個全球未來的十年榮景。