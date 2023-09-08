那些年「山道猴子」一起追的機車廣告歌曲，郭富城、杜德偉、張國榮、莫文蔚通通上榜

文：馬克樂透客／Mark Happy Talk

「山道」兩字來自於日語，意思就是山上的路；「猴子」是指對於機車性能理解度低，且不守交通規則、做出危險駕駛的人，因而肇事比例也偏高，所以這類人騎乘在山道上時，就會被稱為「山道猴子」。

2023年之《山道猴子的一生》

《山道猴子的一生》的影片內容乃敘述一名在超商上班的年輕人，喜愛山道上的競速，因想在朋友間獲得優越感，去買了一輛二手重機，並投入大量金錢改裝，隨著在社群上的知名度上升，A女主動與他交往，但最後卻遭受背叛而被分手，負債也增加了。

之後，他與同事B女交往，但過去的感情陰影讓他對B女有不信任感而再次分手，同時因修理重機時發現自己被騙、債務增加、與好友的關係也破裂，最後在一次山道賽車中發生車禍，而結束了他的一生。

回到1980至1990年代的山道猴子

1979年起政府因能源危機和安全，禁止排氣量150c.c.以上機車行駛於一般道路，隔年更禁止製造及銷售150c.c.以上的機車，直到2002年因加入世貿組織，同年7月1日才又開放150c.c.以上機車進口與領牌。

由於在80及90年代的時空背景裡，能在路上行駛的機車都在150cc以下，所以當時的山道猴子（那時候也被稱為飆車族）能騎的，當然也都是售價低重機很多的普通輕重型機車了！

那些年山道猴子追的機車與其廣告歌曲

1980年後，台灣機車製造技術已很成熟，機車也越來越便宜，於是開始從以實用為目的轉為追求時髦和競技，這些針對年輕人需求而設計的機車，必然得要花錢打廣告。

而電視廣告中的品牌機車與背景歌曲之間，就像是魚幫水、水幫魚一樣，廣告歌曲搭配得好→機車銷量長紅→唱片大賣→歌手或廣告主角知名度提升，便成為當時的營利模式。

〈兜風心情〉，1988年的山葉兜風50輕跑車

作詞／劉虞瑞、作曲／大森俊之、合唱／張國榮、柏安妮

這是專為YAMAHA新上市的車款「兜風50」量身打造的歌曲，廣告的成功，也讓兜風成為輕型機車的長銷熱賣款。

由於是男女合唱、曲風輕快深情，加上男女主角野口強（木村拓哉御用造型師）及原田（模特兒），以日本帥哥美女主打情侶一起兜風的主題，如同歌詞「（男）請妳請妳請妳請妳，給我新的心情，跟隨著風的足跡向前行，（女）請你請你請你請你，給我新的心情，（合）擁抱每個夢想在風裡」，搭配City Pop曲風，營造出年輕、爽朗的都會感、心情煥然一新，也造就了機車與歌曲的熱銷！

〈心動的感覺〉：1989年的光陽豪美50

作詞／吳國安、作曲／倪慧紅、演唱／趙傳

由於當年豪美50c.c.（主打女生市場）是與風神（50及100c.c.，主打男生市場）一起行銷，廣告最後的經典台詞「哥哥風神、我豪美」令人印象深刻！而豪美系列是台灣最早有座墊置物箱的車款，一直賣到2003年的金豪美50才走入歷史，是長壽型的車款。

此曲為趙傳第二張專輯《我終於失去了妳》中的歌曲，歌詞「一種心動的感覺好美好美，鼓起勇氣無限，終於來到你的面前」，以諧音「好美」來搭配「豪美」，讓人很有記憶點，也讓這首歌在當年成為風靡大街小巷的廣告歌！

〈誰說我不在乎〉：1990的光陽DJ1-RR

作詞／小軒、作曲／譚健常、合唱／高明駿、陳艾湄

廣告在香港拍攝，製片找到一位外型適合的無線電視台，舞蹈訓練班默默無名的舞者郭富城來出演男主角（女主角是倪雪），因在廣告中潑水的經典畫面、搭配經典台詞「誰說我不在乎」，播出後在台灣爆紅，郭富城被簽入福隆傳播發行了首張國語專輯，從此一路紅到現在。

至於演唱者高明駿是緬甸華僑，來台讀台灣藝專時進入歌壇，而陳艾湄就讀台北體院舞蹈科時，參加五燈獎得到五度五關後於1988年出道，因同屬歌林唱片歌手，便安排合唱此曲，兩人沙啞及清亮的不同音色卻意外的契合，也成為年度金曲，不過廣告雖然讓男主角、歌手、歌曲都紅了，但是機車卻因性能問題而銷售成績平平，算是唯一缺憾。

因這個機車廣告意外捧紅當時還只是舞者的郭富城，所以郭富城爆紅後在台灣開的三場演唱會，都有邀請陳艾湄擔任嘉賓，一同合唱對他這首極有意義的歌曲。

〈自由的風〉：1990年的山葉兜風50輕跑車

作詞／姚若龍、作曲／小杉保夫、合唱／杜德偉、李明依

兜風機車隔年的新廣告，仍延用之前男女對唱的模式來當廣告曲，當時李明依已在滾石出了首張專輯，而滾石新簽下的香港歌手杜德偉正準備來台灣發國語專輯，於是便安排兩人合唱。

廣告歌名〈自由的風〉仍是以「風」這個主題發揮，歌詞 「碧藍天多遼闊，笑聲在風中，妳和我，不停留，開開心心兜風」，又提到了兜風，真是要讓人不記得這款機車也難啊！

〈跟我一起去兜風〉：1991年的山葉兜風50輕跑車

作詞／張芳露、作曲／小杉保夫、演唱／偶像團體紅孩兒

由於兜風機車已進入第三年，為了擴大銷售對象，廣告歌曲不再是男女對唱，廣告也換了個模式，以野口強到台北、台中、高雄實地訪問使用者的方式拍攝，並搭配這首歌為背景音樂，訪談路人在當時算是一種很新的廣告模式，也讓機車及唱片銷售再收長紅。

〈恰恰舞池〉：1997年的三陽恰恰50

作詞／何啟弘、作曲／黃明洲、演唱／男團四大天王

在小虎隊、紅孩兒相繼停止活動後，威聚國際於1995年12月在中視的「歡樂傳真」節目舉辦模仿大賽，其中羅志祥、歐漢聲、陳顯政、陳霆叡四人，因善於模仿香港四大天王而獲選，並組成「四大天王」，此廣告曲即是1996年推出的首張專輯主打歌。

這款機車是二行程引擎，因沒有氣閥的設計，更容易達到高轉速，使較小c.c數就可以創造出高馬力與扭力，且因引擎構造簡單，維修成本也相對低廉，但因容易產生廢氣，造成環境的污染，所以2020年已全面禁止二行程機車，目前在路上已經看不到了。

〈5678 GOING〉：1998年的光陽機車Going