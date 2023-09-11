蘇永康〈男人不該讓女人流淚〉當年為什麼爆紅？連作詞人都摸不著頭緒
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〈男人不該讓女人流淚〉是蘇永康的代表作，但連作詞人都說，其實有點不明其究這首歌為什麼會獲得大眾共鳴，是因為歌名取得好？還是歌曲非常平易近人？或者是打中了什麼不能說的秘密？
文：葉俊甫
〈男人不該讓女人流淚〉的深情表白，讓來台發展的香港歌手蘇永康一炮而紅，打下進軍台灣流行樂壇的完美基礎，這首歌當初是如何設定市場定位的呢？
作詞人王中言笑說：「我也忘了當初是怎麼跑出這句歌詞的，你看它也不是副歌第一句，當初交稿時的歌名是叫做〈盡力而為〉吧？是不是聽起來就不怎麼好賣？」
王中言說，當初福茂唱片邀歌，鎖定當時在香港已走紅的歌手蘇永康要來台發行首張國語專輯，希望打造一首專屬的動人情歌。她得到的關鍵字是「純情、付出」，曲也都先完成了，於是她花了兩天時間，寫下了〈男人不該讓女人流淚〉，也讓蘇永康的深情歌手形象，從此在華語樂壇根深蒂固。
因為邀歌時就很清楚地設定是為蘇永康量身打造，這會是一首偏商業性、希望能琅琅上口的流行作品；加上主唱來自香港，因此王中言在創作時，有叮嚀自己在下筆時的文字，「不能運用太難的中文，所以使用的字彙，會朝簡單的方向走」。交稿後跟製作人兼作曲人的黃國倫有過幾次溝通，但大抵上都是配合中文咬字、或者是唱起來的感覺有點不對而進行的小調整。
王中言笑說，她向來對取歌名沒有什麼天分，像是張惠妹的〈不像個大人〉、劉若英的〈打了一把鑰匙給你〉當初交稿時都不是這個歌名，都靠其他唱片業界的企劃或是老闆們重新欽點作品名，而成為華語流行音樂的經典，〈男人不該讓女人流淚〉也是如此。
〈男人不該讓女人流淚〉發行後，讓蘇永康大受歡迎，成為傳唱的華語流行音樂經典作品，後續王雪娥也翻唱成女生版，甚至陳小春還發行〈女人不該讓男人太累〉的相似作品；不過王中言說，其實這些後續的效應，對她來說沒有太大的漣漪，因為她就是盡責完成唱片公司交付的任務，讓作品能夠在市場上被接受傳唱。
「妳說我讓你看不清楚／妳說妳害怕在愛中迷途／捨不得妳哭／如果是我讓你覺得無助／讓我告訴妳／我對這一切有多在乎」是王中言喜歡的段落，因為入歌的這部分，選擇簡易、單純、口語的文字去鋪陳，呈現男生的純粹深情。
她也分享這首歌發行後有趣的現象，「不知道是不是卡拉OK、KTV太多人唱了，那段時間，我會被介紹成『這是〈男人不該讓女人流淚〉作詞人』，以前從來沒有人說我是〈不只是朋友〉的作詞人，可見這首歌真的是紅翻天了吧？這首歌在某段時間，彷彿成為了我的名片」。
王中言說，她其實有點不明其究這首歌為什麼會獲得大眾共鳴，是因為歌名取得好？還是歌曲非常平易近人？或者是打中了什麼不能說的秘密？
她說〈男人不該讓女人流淚〉是男生對女生說的話，而女生覺得這是男方應該做到的事情，「但滿有趣的，因為讓女方落淚的不就是男方嗎？然後在那邊深情反省娓娓道來『我不應該讓妳哭』，你不覺得這首歌的定位很有趣嗎」？
寫下多首傳唱情歌，王中言認為，一首好的情歌，最重要的就是誠懇。好的情歌不一定就是灑狗血、飆高音，「情歌可以有很多形式，但誠懇與否，是可以從作品中感覺出來的」。
她說，這包括了歌手本身的表達、詞與曲是否完美融合，這其實就是流行音樂厲害的地方，就是如何為這首作品找到一個市場定位，「不一定是悲傷的旋律，但就是要可以打中你的內心深處，讓你產生共感，這是最重要的，如果欠缺了那個共感，再好聽的樂曲、再華麗的詞藻，都只是作品的包裝而已」。
談到填詞，王中言認為，流行音樂有自己的生命跟靈魂，最重要的是必須要先愛上這件事情，它才有機會大家也喜愛；填詞重要的是風格，但風格是需要時間默默累積，不是想要有就會有的。
「風格是一種沉澱，就是你聽什麼、看什麼、接觸什麼，全部都會落入你的土壤養分中，然後最後才會長成一個屬於你的樣子」，因此她鼓勵想投入創作的人，先要寫出可以感動自己的作品，創造自己的風格，不要一味追求流行，這樣很難長久。
歌曲介紹
- 歌名：〈男人不該讓女人流淚〉
- 作曲：黃國倫；作詞：王中言
- 演唱人：蘇永康
- 編曲：鮑比達
- 製作：黃國倫
- 收錄專輯：《So Nice》
- 出版時間：1995
- 出版公司：福茂唱片
本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此
原標題：男人不該讓女人流淚－平易近人的深情暢銷金曲
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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