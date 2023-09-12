中國人藉由「仇日」發洩滿腔愛國情緒，背後無形的手正在操控著一切

最近中國最火的新聞，莫過於日本排放與核電事故相關的水源，從而引發的新一輪仇日、反日國民情緒和集體抵制行動，一時間因為經濟低迷，失業率高漲而瀰漫開來的社會低落情緒，彷彿瞬間一掃而空，全社會似乎又迅速尋求到久違的共識和愛恨分明的對象。

筆者一直觀望沒有插足這個話題，一是因為在觀點針鋒相對、勢同水火的兩方中間，不管是主動選擇支持一方，還是當和事佬勸架，都無疑會惹火燒身。這個時候最好的做法是讓他們盡情吵鬧甚至大打出手，等他們疲乏了，可以冷靜下來，才是局外人可以做工作的時候。二是由於無論是小到茅屋之下的夫妻拌嘴，還是大到廟堂之上的政客辯論，很多時候是非曲直已無關緊要，態度和立場決定一切。

在這次紛爭中，抵制的一方特意將正常運轉的核電廠排放的「核廢水」和日本核事故排放的「核處理水」作區隔，他們還有一個敵我意識非常明顯的反問「你為什麼要幫日本講話？」在支援排放一方看來，「核廢水」和「核處理水」的區分是認知作戰，那些正常運轉下的核電廠排放的所謂「核廢水」的輻射值，並不比福島排放的所謂「核處理水」低。

你會發現，所謂的科學理性在這個時候並沒有話語權，科學有時還會不幸地被政治利用，人們只相信他認為的應該正確的東西，本來屬於科學的事反而成為國際政治舞臺的動員大會。有人會說，你看支持排放的日本、美國、澳洲都是一個陣營，反對排放的中國、俄羅斯、北韓又是另一個陣營，它們在其他國際事務中似乎也一貫如此。

所以說，這個話題繼續爭論下去就變得沒有意義了。

討論該不該排放沒有意義，那是因為人家已經履行了國際原子能總署的相關手續，已經在排放了，包括中國在內的一些國家反對似乎並沒有用。如果日本人聯合起來反對他們的政府排放，那或許在國民的輿論壓力下，他們的政府會斟酌此事。中國人為此事鬧得不可開交，往高尚處說是出於國際環境保護的道義和為全人類的健康福祉著想，可是向自私說它除了浪費不少口舌，以及展示了不理性的民族主義情緒外，還能帶來什麼呢？

這其實並不是第一次在中國爆發仇日反日事件，很多人對於2012年的釣魚島主權爭端在中國引發的抗議事件可謂歷歷在目。筆者並不想批判中國人的愛國情感，抗議和遊行示威當然是他們的權利，但是他們發洩的滿腔愛國情緒，不要到最後使敵人毫髮無損自己卻全員受傷，相信大家都不想讓愛國主義這麼高尚的情操，最後淪為流氓的墓誌銘。