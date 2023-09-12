中國人藉由「仇日」發洩滿腔愛國情緒，背後無形的手正在操控著一切
我們想讓你知道的是
今次腦洞大開的中國人似乎又玩出新花樣，有日料店主不知是出於愛國激情還是防止外人先動手，竟「大義滅親」式地砸了自己的店，還有那些只會幾句蹩腳日語，從來沒有邁過國門的人，不知道誰給他的勇氣打越洋電話到日本公私單位展現他們的「國仇家恨」。
最近中國最火的新聞，莫過於日本排放與核電事故相關的水源，從而引發的新一輪仇日、反日國民情緒和集體抵制行動，一時間因為經濟低迷，失業率高漲而瀰漫開來的社會低落情緒，彷彿瞬間一掃而空，全社會似乎又迅速尋求到久違的共識和愛恨分明的對象。
筆者一直觀望沒有插足這個話題，一是因為在觀點針鋒相對、勢同水火的兩方中間，不管是主動選擇支持一方，還是當和事佬勸架，都無疑會惹火燒身。這個時候最好的做法是讓他們盡情吵鬧甚至大打出手，等他們疲乏了，可以冷靜下來，才是局外人可以做工作的時候。二是由於無論是小到茅屋之下的夫妻拌嘴，還是大到廟堂之上的政客辯論，很多時候是非曲直已無關緊要，態度和立場決定一切。
在這次紛爭中，抵制的一方特意將正常運轉的核電廠排放的「核廢水」和日本核事故排放的「核處理水」作區隔，他們還有一個敵我意識非常明顯的反問「你為什麼要幫日本講話？」在支援排放一方看來，「核廢水」和「核處理水」的區分是認知作戰，那些正常運轉下的核電廠排放的所謂「核廢水」的輻射值，並不比福島排放的所謂「核處理水」低。
你會發現，所謂的科學理性在這個時候並沒有話語權，科學有時還會不幸地被政治利用，人們只相信他認為的應該正確的東西，本來屬於科學的事反而成為國際政治舞臺的動員大會。有人會說，你看支持排放的日本、美國、澳洲都是一個陣營，反對排放的中國、俄羅斯、北韓又是另一個陣營，它們在其他國際事務中似乎也一貫如此。
所以說，這個話題繼續爭論下去就變得沒有意義了。
討論該不該排放沒有意義，那是因為人家已經履行了國際原子能總署的相關手續，已經在排放了，包括中國在內的一些國家反對似乎並沒有用。如果日本人聯合起來反對他們的政府排放，那或許在國民的輿論壓力下，他們的政府會斟酌此事。中國人為此事鬧得不可開交，往高尚處說是出於國際環境保護的道義和為全人類的健康福祉著想，可是向自私說它除了浪費不少口舌，以及展示了不理性的民族主義情緒外，還能帶來什麼呢？
這其實並不是第一次在中國爆發仇日反日事件，很多人對於2012年的釣魚島主權爭端在中國引發的抗議事件可謂歷歷在目。筆者並不想批判中國人的愛國情感，抗議和遊行示威當然是他們的權利，但是他們發洩的滿腔愛國情緒，不要到最後使敵人毫髮無損自己卻全員受傷，相信大家都不想讓愛國主義這麼高尚的情操，最後淪為流氓的墓誌銘。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html