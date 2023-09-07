2023/09/07,
政治

收取「羊村繪本」海外郵件，港男被控輸入煽動刊物罪

收取「羊村繪本」海外郵件，港男被控輸入煽動刊物罪
Photo Credit: GettyImages

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香港言語治療師總工會於2020至2021年出版了3本以羊村為主題的兒童繪本，分別是「羊村守衛者」、「羊村十二勇士」及「羊村清道夫」，這些繪本表達了支持「反送中」運動的立場，包括反對修改逃犯條例、支持偷渡前往台灣的「12港人」及香港醫護的罷工行動。

（中央社）香港一名男子因為收取海外寄來的刊物「羊村」繪本，被當局控告輸入煽動刊物罪，據報導，這是香港《國安法》生效以來，官方首次以此提訴。

綜合香港本地媒體今天的報導，今年3月，兩名男子涉嫌持有煽動刊物「羊村」繪本而被捕，其中一人被律政司依輸入煽動刊物罪起訴，官方指他意圖引起他人憎恨或藐視北京中央、港府等。

這宗案件昨天在西九龍裁判法院開庭，被告申請保釋被拒，案件押後至下月6日再訊，以待辯方索取法律意見及文件。

據報導，去年共有5人因為發布3本「羊村」繪本，被法院裁定串謀刊印煽動刊物罪成。

香港言語治療師總工會於2020至2021年出版了3本以羊村為主題的兒童繪本，分別是「羊村守衛者」、「羊村十二勇士」及「羊村清道夫」，這些繪本表達了支持「反送中」運動的立場，包括反對修改逃犯條例、支持偷渡前往台灣的「12港人」及香港醫護的罷工行動。

警方國家安全處其後以刊發煽動刊物及違反《國安法》為由，拘捕了總工會5名成員。

去年9月，法庭裁定5人全部串謀發布煽動刊物罪成，被判刑19個月，但扣除被扣留的時間，5人於同年10月出獄。

「羊村」繪本案發生後，外界有人擔心事件會削弱香港的言論自由，令港人未來難以安心創作藝術作品及政治漫畫。

新聞來源：

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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