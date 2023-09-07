9/9~9/10連續假日家樂福從i開始 影響力市集 華山文創中央藝文公園登場

家樂福食物轉型不只是一個口號而是來真的！面對全球氣候變遷環境岌岌可危，遲疑已不是環境惡化的解決辦法， SDGs (Sustainable Development Goals）聯合國宣布2030年永續發展制定17項核心目標，並細部分析其中169項實踐目標與230項指標，指引全球為永續邁進，家樂福從2018年全面推動ACT FOR FOOD食物轉型計畫，在民以食為天幾乎生活離不開吃的現代，率先從供應源頭倡導改革，消費是不是對等的價值，更值得反思供應生產源對環境及永續的把關，2019年7月家樂福開設了全台第一家影響力概念店Carrefour impact至今已在全台設立7間門市，承諾挺社企、食在地、買永續、品自然、裸得好，家樂福從自身做起：讓商品更永續、讓門市更環保、讓夥伴更幸福、讓顧客更健康，展現企業對社會的責任，深入民眾的生活發揮影響力，至目前為止，家樂福已運作SDGs其中7項核心目標，並持續在永續的道路上以通路領導之姿，拋磚引玉帶領志同道合的產業夥伴發揮影響力。

負責任的消費與生產重要關鍵在於資訊透明化，隨著永續消費意識提升，如何讓消費者越買世界越好，已經成為企業永續最重要的課題，家樂福接下來的任務，要讓每位顧客深信「改變的力量從i開始」，在面對消費組群世代接力的同時，通路扮演著至為關鍵的傳導者，家樂福從i開始食物轉型十大行動，包含：營養飲食、無添加物、有機產品、生態農業、地方創生、動物福利、永續魚業、永續發展、減少塑料、森林保育，審視供應商生產透明化，以環境永續創生為把關標準，推動全台通路唯一價格與價值雙重標示合一，顧客只要認明〈從i開始〉價標牌，在享受購物的同時更讓地球得以持續循環創生，截至目前爲止〈從i開始〉價標牌商品已達3,354支，而這個數字正在持續增加中。

以i等於我，發揮自我影響力，「改變的力量從i開始」家樂福串聯共同消費意識的傳播網。每一次的消費每一次的行動，都能為永續的未來培植一株株的新幼苗，但如何施予養份發芽茁壯，就需要更多人實踐影響力。家樂福特別選在入秋前的首個週末假日9月9日～9月10日，展開一場規模最大寓教娛樂的「家樂福從i開始.影響力市集」，在假日與親朋好友共聚的時刻，以輕鬆暢遊樂園的心情，透過i市集體驗啟發心之所向對永續意識的抬頭，地點就在台北市區內文創代表中央藝文公園(華山大草原)華山1914文創園區西一館前舉辦，活動期間星期六、日從上午11:00~下午06:00，現場共分為:i舞台(故事劇場)、影響力概念店、草地餐桌、影響力工作坊、音樂展演5大區域，市集規劃出40個主題攤位，並歸類：家樂福同樂會、i商品新鮮事、文創選物/雜貨舊物、永續食尚、綠生活品牌夥伴。家樂福i市集全程免費入場。

Photo Credit : 家樂福

「家樂福從i開始.影響力市集」以永續為主軸，創意出多種以生活啟蒙的活動與親子共學，包含：

商品類：10大食物轉型分類商品、家樂福自有品牌進口商品、Nakery裸焙坊小胖卡

運動類：Ｗorld Gym有氧帶動跳、球類活動、任務拼圖

學習類：繪本故事劇場(透明吐司的秘密)、影響力工作坊、食育體驗、小小營養師

美食類：好侍咖哩、i商品客製化料理(自備環保餐具\購物袋折5元，現場餐具租借服務)

娛樂類：聆聽i饗宴(彈唱歌手:綸綸、蔡志遠)、奇幻泡泡秀、乖乖好朋友\ Zespri KIWI兄弟

假日巡遊市集最關注的就是美食，家樂福i市集美食攤位，以「符合友善環境i商品」做為食材，特別為i市集客製化限量料理，為響應環保，鼓勵民眾自備環保餐具\購物袋可享現折5元或者手工小餅乾，如未帶餐具現場也提供租借服務，以實際行動發揮影響力。

為下個世代養成永續觀念，i市集邀請「台灣玩具圖書館協會」號招民眾捐贈家中孩童不玩的玩具，有機會回收送到世界的各個角落喚起弱勢孩童的笑容，還可以將二手玩具再利用透過小改造重新賦予玩具新生命。同樣循環再利用，i市集攤位還有結合海玻璃廢棄物做成的「海廢飾品」，以及大人小孩都有興趣的「植物種子樂器」，運用各種不同種子的質地製造出聲音動人的樂器與文創商品。當然滿足孩童的玩樂，大人辛苦工作也需要即時犒賞，現場特設3分鐘頭皮檢測，由「AROMASE艾瑪絲」專業服務，針對頭皮狀況找出合拍的洗髮精。

為讓每一位參加「家樂福從i開始.影響力市集」的人，都能深刻體驗以行動創造永續的影響力，現場設立「齊織動力,共創牆」，以生活習慣開始出發，將手中的線串聯有意識的環境永續作為，帶動身邊的親朋好友共同響應永續生活。

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家樂福食物轉型計畫(AFF) 今年延續為從i開始我就是影響力，希望藉由串聯消費者的力量，一起推動永續共好的理念

邀請大家號召親朋好友參與「從i開始 影響力市集」！

活動地點：華山文創中央藝文公園

活動時間：2023/9/9六~9/10日

活動網址：https://bit.ly/3R5b7J6

本文章內容由「家樂福」提供。