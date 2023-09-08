哈佛大學400年來首度開設菲律賓「他加祿語」課程，美國菲裔的母語能力卻也正在流失

哈佛大學亞洲中心日前宣布，前菲律賓卡威迪大學（ Cavite State University ）講師奧薩爾 (Aileen Ambion Orsal) 將成為哈佛大學菲律賓 「他加祿語」（Tagalog） 講師；這是是該校400年來校史上首次教授該語言課程，而哈佛也成為美國大學中少數有開設 「他加祿語」的學校（註）。

哈佛曾被菲裔學生批評怎能沒有「他加祿語」課程

哈佛東亞語言與文明系教授兼亞洲中心主任羅布森（ James Robson ）表示，中心花了兩年多時間致力於加強哈佛大學對東南亞的教學，這次亞洲中心從政府獲得100萬美元的經費資助語言教師，但並不保證三年後會繼續聘雇。羅布森表示，如果能證明對該語言的需求，希望能說服政府進一步支持東南亞研究和語言教學。除了 「他加祿語」外， 哈佛目前也有開設泰語和印尼語課程。

哈佛新增「他加祿語」的講座，也算是回應校內菲律賓裔學生近年來的「陳情」。 身為菲裔的哈佛菲律賓論壇（HPF）聯合主席兼《哈佛深紅報》（ Harvard Crimson ）編輯總監愛蓮娜（Eleanor V. Wikstrom），在2021年就曾發表〈殖民主義、課程設置及對菲律賓的持續沉默〉，批評哈佛大學沒有提供他加祿語的教學。

如今哈佛聘雇菲律賓講師奧薩爾， HPF共同主席安東尼奧（Marcky C. Antonio）表示這是「菲律賓社群的一大勝利」，希望將促進哈佛和菲律賓之間更多的學術交流，他也補充：「雖然這是哈佛史上開設的第一門他加祿語課程，但我認為我們需要確保正確地教授這門語言——不僅是他加祿語，還有作為一個整體的菲律賓文化。」

（哈佛HPF在臉書上分享第一週參與「他加祿語」的學生與老師 奧薩爾 的合照）

而擔任哈佛「他加祿語」 講師的奧薩爾，也在個人臉書上對此表達感謝之情：

我相信我只是故事的一小部分，講授菲律賓語的機會，是那些持續在大學倡導開展豐富而有意義的菲律賓語課程人們孜孜不倦的工作成果。 (I believe I’m just a small part of the story and the opportunity to teach Filipino is the fruit of the tireless work of those who continue to advocate for a rich and meaningful Filipino program at the university).

菲律賓裔在美國逐漸失去講母語的能力

有400萬人口的菲律賓裔，是僅次於墨西哥、中國和印度的美國第四大移民群體，但菲律賓裔對自身認同感並不鮮明，尤其移民二、三代講母語的能力正在流失，根據2016年人口普查，在加州的140萬菲律賓人口中，只有約一半會說他加祿語或伊洛卡諾語（菲律賓人使用的第三大口語）。

任教於南加大的臨床兒科教授哈維爾（Joyce Javier）表示，因著菲律賓先後被西班牙殖民、美國統治的歷史，在美國的菲律賓年輕人並未有慶祝自己歷史和文化的慣例，也有菲裔二代分享，因成長過程想試著融入美國文化，而被長輩們嘲笑「很假」遂漸與家族保持距離，此外，菲律賓父母希望孩子能融入美國社會，刻意不跟孩子講母語也是相當常見的現象 。

在〈 對一些菲裔美國人來說，語言障礙導致文化被遺失在翻譯之中 〉文中，身為移民二代的林（ Dominic Lim）就分享，初抵異鄉的母親因擔憂家庭未來的生計，因而下定決心努力學習英語，為的就是要同化並保護她的四個孩子，她沒有刻意和孩子們用他加祿語溝通，只因 「用英語交談比用我們的語言好處更大」。

任教於舊金山城市學院（City College of San Francisco）教授菲律賓與東南亞歷史的維拉拉薩（Lily Ann Villaraza）表示，菲律賓移民家庭不願說母語是受殖民主義的殘餘影響，大多菲律賓人都被灌輸英語是通往成功的唯一語言，而當移民二、三代成長後想再重新學習母語，卻也在現實中受到挑戰。

一位美國菲裔作者安吉洛（Lois Angelo）就寫到， 在美國這個「大熔爐」中， 一些想更了解自身文化的 菲律賓裔，會發現 美國高等教育相當缺乏他加祿語或菲律賓文化相關的課程，就業市場上也少見有公司招聘會講他加祿語的職員，這讓許多菲律賓父母，甚至希望孩子學習 德語、法語和日語等 能帶給家庭和個人經濟利益的語言。

如此與母語疏離的現況，也反映在今年兒童節目《芝麻街》首度出現的菲律賓裔布偶TJ身上，他的角色無法流利地使用他加祿語，出場時還提到：「我正在學習他加祿語，這是我的菲律賓家人說的語言。當我不認識一個單詞時，我總能向我的奶奶（Lola）尋求協助」。

或許最終，移民母語的延續依舊得回歸到家庭的傳承，就如安吉洛於文章末段表示：「 可悲的是，美國的移民社群不斷地與同化和適應奮鬥，為了在新世界取得成功而犧牲了他們的語言和傳統。但只要我們提供資源來鼓勵跨世代的對話，情況就未必是如此。 我們不能僅依靠他人來為所有人提供這些機會。」

註解：

除了哈佛大學以外，以下是在美國提供菲律賓語言或與菲律賓相關研究的大學名單：

華盛頓大學（University of Washington）：他加祿語（Tagalog）

加州大學聖地牙哥分校（University of California San Diego）：Heritage Filipino

聖文生學院（College of Mount Saint Vincent）：Minor in Philippine Studies

加州州立大學（California State University）：Minor in Filipino and Filipino American Studies

康乃爾大學（Cornell University）：History of Philippine Studies

密西根大學（University of Michigan）：Philippine Studies

喬治華盛頓大學（George Washington University）：Filipinx American History

賓州大學（University of Pennsylvania）：Filipino

夏威夷大學（University of Hawaii）：Bachelor of Arts in Philippine Language and Literature

參考來源

延伸閱讀

核稿編輯：杜晉軒