哈佛大學400年來首度開設菲律賓「他加祿語」課程，美國菲裔的母語能力卻也正在流失
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哈佛大學400年來首度開設菲律賓官方語言「他加祿語」的課程，不過美國菲裔的母語能力卻也正流失中。身為菲律賓移民二代的林就分享，初抵異鄉的母親因擔憂生計，她沒有刻意和孩子們用他加祿語溝通，只因 「用英語交談比用我們的語言好處更大」。
哈佛大學亞洲中心日前宣布，前菲律賓卡威迪大學（Cavite State University）講師奧薩爾 (Aileen Ambion Orsal) 將成為哈佛大學菲律賓「他加祿語」（Tagalog）講師；這是是該校400年來校史上首次教授該語言課程，而哈佛也成為美國大學中少數有開設「他加祿語」的學校（註）。
哈佛曾被菲裔學生批評怎能沒有「他加祿語」課程
哈佛東亞語言與文明系教授兼亞洲中心主任羅布森（James Robson）表示，中心花了兩年多時間致力於加強哈佛大學對東南亞的教學，這次亞洲中心從政府獲得100萬美元的經費資助語言教師，但並不保證三年後會繼續聘雇。羅布森表示，如果能證明對該語言的需求，希望能說服政府進一步支持東南亞研究和語言教學。除了「他加祿語」外，哈佛目前也有開設泰語和印尼語課程。
哈佛新增「他加祿語」的講座，也算是回應校內菲律賓裔學生近年來的「陳情」。身為菲裔的哈佛菲律賓論壇（HPF）聯合主席兼《哈佛深紅報》（Harvard Crimson）編輯總監愛蓮娜（Eleanor V. Wikstrom），在2021年就曾發表〈殖民主義、課程設置及對菲律賓的持續沉默〉，批評哈佛大學沒有提供他加祿語的教學。
如今哈佛聘雇菲律賓講師奧薩爾，HPF共同主席安東尼奧（Marcky C. Antonio）表示這是「菲律賓社群的一大勝利」，希望將促進哈佛和菲律賓之間更多的學術交流，他也補充：「雖然這是哈佛史上開設的第一門他加祿語課程，但我認為我們需要確保正確地教授這門語言——不僅是他加祿語，還有作為一個整體的菲律賓文化。」
（哈佛HPF在臉書上分享第一週參與「他加祿語」的學生與老師奧薩爾的合照）
而擔任哈佛「他加祿語」講師的奧薩爾，也在個人臉書上對此表達感謝之情：
我相信我只是故事的一小部分，講授菲律賓語的機會，是那些持續在大學倡導開展豐富而有意義的菲律賓語課程人們孜孜不倦的工作成果。
(I believe I’m just a small part of the story and the opportunity to teach Filipino is the fruit of the tireless work of those who continue to advocate for a rich and meaningful Filipino program at the university).
菲律賓裔在美國逐漸失去講母語的能力
有400萬人口的菲律賓裔，是僅次於墨西哥、中國和印度的美國第四大移民群體，但菲律賓裔對自身認同感並不鮮明，尤其移民二、三代講母語的能力正在流失，根據2016年人口普查，在加州的140萬菲律賓人口中，只有約一半會說他加祿語或伊洛卡諾語（菲律賓人使用的第三大口語）。
任教於南加大的臨床兒科教授哈維爾（Joyce Javier）表示，因著菲律賓先後被西班牙殖民、美國統治的歷史，在美國的菲律賓年輕人並未有慶祝自己歷史和文化的慣例，也有菲裔二代分享，因成長過程想試著融入美國文化，而被長輩們嘲笑「很假」遂漸與家族保持距離，此外，菲律賓父母希望孩子能融入美國社會，刻意不跟孩子講母語也是相當常見的現象。
在〈對一些菲裔美國人來說，語言障礙導致文化被遺失在翻譯之中〉文中，身為移民二代的林（Dominic Lim）就分享，初抵異鄉的母親因擔憂家庭未來的生計，因而下定決心努力學習英語，為的就是要同化並保護她的四個孩子，她沒有刻意和孩子們用他加祿語溝通，只因 「用英語交談比用我們的語言好處更大」。
任教於舊金山城市學院（City College of San Francisco）教授菲律賓與東南亞歷史的維拉拉薩（Lily Ann Villaraza）表示，菲律賓移民家庭不願說母語是受殖民主義的殘餘影響，大多菲律賓人都被灌輸英語是通往成功的唯一語言，而當移民二、三代成長後想再重新學習母語，卻也在現實中受到挑戰。
一位美國菲裔作者安吉洛（Lois Angelo）就寫到，在美國這個「大熔爐」中，一些想更了解自身文化的菲律賓裔，會發現美國高等教育相當缺乏他加祿語或菲律賓文化相關的課程，就業市場上也少見有公司招聘會講他加祿語的職員，這讓許多菲律賓父母，甚至希望孩子學習德語、法語和日語等能帶給家庭和個人經濟利益的語言。
如此與母語疏離的現況，也反映在今年兒童節目《芝麻街》首度出現的菲律賓裔布偶TJ身上，他的角色無法流利地使用他加祿語，出場時還提到：「我正在學習他加祿語，這是我的菲律賓家人說的語言。當我不認識一個單詞時，我總能向我的奶奶（Lola）尋求協助」。
或許最終，移民母語的延續依舊得回歸到家庭的傳承，就如安吉洛於文章末段表示：「可悲的是，美國的移民社群不斷地與同化和適應奮鬥，為了在新世界取得成功而犧牲了他們的語言和傳統。但只要我們提供資源來鼓勵跨世代的對話，情況就未必是如此。我們不能僅依靠他人來為所有人提供這些機會。」
註解：
除了哈佛大學以外，以下是在美國提供菲律賓語言或與菲律賓相關研究的大學名單：
- 華盛頓大學（University of Washington）：他加祿語（Tagalog）
- 加州大學聖地牙哥分校（University of California San Diego）：Heritage Filipino
- 聖文生學院（College of Mount Saint Vincent）：Minor in Philippine Studies
- 加州州立大學（California State University）：Minor in Filipino and Filipino American Studies
- 康乃爾大學（Cornell University）：History of Philippine Studies
- 密西根大學（University of Michigan）：Philippine Studies
- 喬治華盛頓大學（George Washington University）：Filipinx American History
- 賓州大學（University of Pennsylvania）：Filipino
- 夏威夷大學（University of Hawaii）：Bachelor of Arts in Philippine Language and Literature
參考來源
- Harvard University to hire Filipino teachers for Tagalog language course（Metroscenemag）
- Cavite instructor to teach Harvard University’s 1st-ever Filipino language course（Rappler）
- Harvard to Offer Tagalog Language Course for First Time in University History（The Harvard Crimson）
- Filipino Americans remain underrepresented — even during AAPI Heritage Month（The Washington Post）
- 'Sesame Street' debuts its first Filipino American muppet（NBC News）
- When Filipino parents in the US encourage their children to talk about their feelings and promote cultural pride, their children’s mental health improves（The Conversation）
- Back in My Day: Fighting to stay in my culture（Daily Trojan）
- For Some Filipino-Americans, Language Barriers Leave Culture Lost in Translation（KQED）
延伸閱讀
核稿編輯：杜晉軒
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html