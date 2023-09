哈佛大學400年來首度開設菲律賓「他加祿語」課程，美國菲裔的母語能力卻也正在流失

哈佛大學亞洲中心日前宣布,前菲律賓卡威迪大學( Cavite State University )講師奧薩爾 (Aileen Ambion Orsal) 將成為哈佛大學菲律賓 「他加祿語」(Tagalog) 講師;這是是該校400年來校史上首次教授該語言課程,而哈佛也成為美國大學中少數有開設 「他加祿語」的學校(註)。

哈佛東亞語言與文明系教授兼亞洲中心主任羅布森( James Robson )表示,中心花了兩年多時間致力於加強哈佛大學對東南亞的教學,這次亞洲中心從政府獲得100萬美元的經費資助語言教師,但並不保證三年後會繼續聘雇。羅布森表示,如果能證明對該語言的需求,希望能說服政府進一步支持東南亞研究和語言教學。除了 「他加祿語」外, 哈佛目前也有開設泰語和印尼語課程。

哈佛新增「他加祿語」的講座,也算是回應校內菲律賓裔學生近年來的「陳情」。 身為菲裔的哈佛菲律賓論壇(HPF)聯合主席兼《哈佛深紅報》( Harvard Crimson )編輯總監愛蓮娜(Eleanor V. Wikstrom),在2021年就曾發表〈殖民主義、課程設置及對菲律賓的持續沉默〉,批評哈佛大學沒有提供他加祿語的教學。

如今哈佛聘雇菲律賓講師奧薩爾, HPF共同主席安東尼奧(Marcky C. Antonio)表示這是「菲律賓社群的一大勝利」,希望將促進哈佛和菲律賓之間更多的學術交流,他也補充:「雖然這是哈佛史上開設的第一門他加祿語課程,但我認為我們需要確保正確地教授這門語言——不僅是他加祿語,還有作為一個整體的菲律賓文化。」

(哈佛HPF在臉書上分享第一週參與「他加祿語」的學生與老師 奧薩爾 的合照)

而擔任哈佛「他加祿語」 講師的奧薩爾,也在個人臉書上對此表達感謝之情:

我相信我只是故事的一小部分,講授菲律賓語的機會,是那些持續在大學倡導開展豐富而有意義的菲律賓語課程人們孜孜不倦的工作成果。

(I believe I’m just a small part of the story and the opportunity to teach Filipino is the fruit of the tireless work of those who continue to advocate for a rich and meaningful Filipino program at the university).