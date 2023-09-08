TNL+ 2023/09/08,
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美保守派基金會「大學言論自由度」排名，名校哈佛大學被評「0.00分」吊車尾

美保守派基金會「大學言論自由度」排名，名校哈佛大學被評「0.00分」吊車尾
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我們想讓你知道的是

在FIRE和大學調查機構College Pulse共同發布「2024大學言論自由度排名」中，哈佛大學拿到的成績只能用敬陪末座四字來形容，是248所列入排名的大學中的最後一名。另外，更讓人感到詫異的是，該言論自由度排名甚至將哈佛整體的評分打上0.00分，並在言論環境的標註上寫上驚人的「糟透了」（Abysmal）的評語。

文：Taylor Mei

說到在世界排名前幾名的大學，多數人除了麻省理工學院（MIT）和史丹佛大學（Stanford University）外，就非哈佛大學（Harvard University）莫屬。不過哈佛大學在「教育個人權利表達基金會」（FIRE）的評分中，卻無法對這座老牌研究型大學給出什麼好的成績，甚至還成了名單上的倒數第一名。

只是，這樣的排名雖然乍看之下讓人感到驚訝，但當了解這份名單的「排名潛規則」後，似乎就能理解為何一般認為崇尚自由校風的哈佛，以及其他常春藤名校排名如此後面的原因。

老牌世界名校言論自由度卻吊車尾

哈佛大學雖然是美國數一數二的夢幻名校首選，但自2022年起，哈佛大學在QS世界大學排名中已經跌出前三，在2024年的QS排名中位居第四，排在麻省理工學院、劍橋大學（University of Cambridge）、牛津大學（University of Oxford）等頂大之後。不過，即便學術聲望、論文引用數、雇主評價等共六項評分項目取得好成績，也無法完全代表這所大學就優秀到無懈可擊。

在FIRE和大學調查機構College Pulse共同發布「2024大學言論自由度排名」中，哈佛大學拿到的成績只能用敬陪末座四字來形容，是248所列入排名的大學中的最後一名。另外，更讓人感到詫異的是，該言論自由度排名甚至將哈佛整體的評分打上0.00分，並在言論環境的標註上寫上驚人的「糟透了」（Abysmal）的評語。

在該排名網站中，也可見到一些哈佛學生表示：「我對於取消文化（cancel culture）的看法跟主流的不一樣，大部分人都不會就我的觀點來跟我討論」、「我所在的大學校園不僅非常保守，也有很多種族歧視的人存在。」

據FIRE表示，2020年哈佛大學在收錄的55所大學內排名第46名；到了2021年哈佛大學的排名則為154所大學中的第130名；去年哈佛大學則在203所學校中排名170名，但這些排名都遠不及今年整體分數「掛蛋」來得更糟糕。

哈佛言論自由排名真的這麼差？

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