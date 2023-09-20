《先勝心態》：往信心戶頭不斷增加存款，把「自我應驗預言」從竊賊及敵人變成盟友兼夥伴

文：納特．辛瑟（Nate Zinsser）

自我肯定的力量

根據《牛津分析社會學手冊》（Oxford Handbook of Analytical Sociology），「自我應驗預言」是美國社會學家羅伯特．莫頓（Robert Merton）於1984年首創的名詞，描述「一種信念或期待，不論正確與否，皆可能引致希望或預期的結果」。 莫頓的觀察奠基於美國另一位社會學家威廉．湯瑪斯（William Isaac Thomas）的先行研究。湯瑪斯1928年提出的理論，後稱為「湯瑪斯定理」，大意是：只要人們將其處境定義為真，則其後果也為真。

也就是說，個人對某一情境的想法或信念，會導致真實的結果。那個情境可以是西點軍校的軍育課、職場的年度考核，也可以是另一半臉上的某個表情。我們對該情境抱持的想法（我不擅長vs. 正合我意）構成了「預言」，會成為對未來結果的預測（這門課完蛋了vs. 我會大展身手）。想法會促進並強化後續行為（只做最低限度努力vs. 保有好奇與堅持），從而導致如同期待的結果，「證實」了最初的預言。

這個基本事實，對生活各方面的活動幾乎都有影響。比方說，學生如果認定自己擅長數理，不擅長英語和歷史，其實就落入自我應驗預言的陷阱。運動員如果喜歡賽事的特定部分（籃球的防守或網球的正拍），對其他部分（罰籃或發球）老是說自己不擅長，也是中了自我應驗預言的圈套。各行各業的各種活動，從編寫程式到長途貨運，乃至於之間每一種工作，有無數人受此影響而不自知。每當他們允許內心的聲音說：「慘了，又來了。」哪怕只是短短一瞬間的念頭，也掉進了自我應驗預言的陷阱。

想想你在運動、技藝、職業中表現最好的部分，想想你做得特別好的那些技術或職責。你是習慣提醒自己有多出色，允許自己為此感到欣慰？還是反過來，習慣告訴自己你很討厭工作的某些方面或某些任務，或者老是想著自己在某些情況下有多沒用呢？你是否知道這些想法對你的影響？再重複一遍前一章末尾的問題：你敢不敢改變想法？

自我應驗預言的力量之大與適用之廣，自古以來就有不少人知道。古希臘神話伊底帕斯和畢馬龍的故事告訴我們，對自己和他人所懷抱的初始信念，可以帶來或悲劇（伊底帕斯）或勝利（畢馬龍）的結果。西元前二世紀，羅馬皇帝馬可．奧理略（Marco Aurelius）在多篇論及自我提升的文章中，記下他對自我應驗預言的獨特理解，收錄於《沉思錄》（Meditations）。書中他說：「人之生活是其思想所創造。」 又說：「生活幸福與否，取決於思想的良莠。」欽定版《聖經》的〈箴言〉（第二十三章第七節）提醒我們：「他的心怎樣思量，他的為人就是怎樣。」莎士比亞筆下有名的人物馬克白，也建構在這位國王不經意自我應驗的預言上，終致自身悲劇的覆滅。

十九世紀，美國超驗主義作家拉爾夫．愛默生（Ralph Waldo Emerson）針對廢奴運動、北美原住民族權利及總體人類進步發表演講，寫下名句：「人是自身一日之所思。」 更晚近者，如靈性運動作家瑪麗安娜．威廉森（Marianne Williamson）和偉恩．戴爾（Wayne Dyer）也都鼓勵讀者省視給自己的說法和自我建構的敘事。

不論是新是舊、古典或現代，無不都是改換說法陳述同一個主題：吾人醒著的每分每秒，都在向自己述說對自己的想法，立下各式各樣預言，然後幾乎是不由自主且不自覺地用行動加以證明。這些想法包括了提醒自己接下來該做什麼、早知以前該怎麼做，也包括我們擅長什麼、不擅長什麼、做對什麼、做錯什麼，諸如此類數之不盡。而每一個想法、每一句告訴自己的話，都會進入信心戶頭，不是提高自信，就是拉低自信。所以想取得先勝，首先要覺察你是怎麼看待自己的，你最常用什麼樣的說法來定義、強化、驅策自己。再來，運用練習和紀律，確保告訴自己的說法符合前一章樹立的標準，能通過心理濾鏡，帶來能量、樂觀和熱忱。

三十多年來，心理學的縝密研究顯示，當一個人能肯定自己的價值，把當前對自己的正向想法併入個人的生命敘事裡，借史丹福大學心理學者傑佛瑞．寇恩（Geoffrey Cohen）和加州大學聖塔芭芭拉分校學者大衛．謝曼（David Sherman）的說法，這樣的人能維持一種「自我勝任的總體看法」。 兩人研究發現，自我肯定對行為改變有正面效果，從戒菸、學業表現、人際關係到減重，涵蓋甚廣。借助各項自我肯定技巧，建立較高個人勝任感的人，更能不屈不撓學習新知，也較能妥善應付挫敗。謝曼在研究中總結說：「因為能降低心防和壓力，造就較多正向行為改變和較佳的表現，自我肯定能導向自我提升。」

哈佛大學心理學教授艾莉亞．克拉姆（Alia Crum）和艾倫．蘭格（Ellen Langer）也得到相似的研究結論。她們以旅館房務員為對象，研究心態改變對健康的影響。結果發現，單純只是把想法從「我欠缺規律運動」改成「我每天打掃15個房間相當於規律運動」，44名房務員在一個月內，體重平均便減輕0.9公斤，血壓的收縮壓下降10點。對照組的房務員也在同一間旅館做相同的工作，只是未被教導可以把工作想成運動，結果同時期的生理變化就少很多。根據調查，兩組房務員在工作之外都沒有額外運動，也沒有增加工作量或提高工作速度。克拉姆和蘭格總結說：「生理健康很顯然深受心態影響。」