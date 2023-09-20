《先勝心態》：往信心戶頭不斷增加存款，把「自我應驗預言」從竊賊及敵人變成盟友兼夥伴
我們想讓你知道的是
自信心很像一個「心理戶頭」，帳戶內有多少信心，會隨我們當下的想法增減。作者提供了實用具體、循序漸進的方法，包括十大排行榜、每日ESP練習、IPR即時進步檢核......透過刻意練習，時時為自己儲存自信，你我都可以成為「信心富翁」，不再畏懼壓力，改寫人生。
文：納特．辛瑟（Nate Zinsser）
自我肯定的力量
根據《牛津分析社會學手冊》（Oxford Handbook of Analytical Sociology），「自我應驗預言」是美國社會學家羅伯特．莫頓（Robert Merton）於1984年首創的名詞，描述「一種信念或期待，不論正確與否，皆可能引致希望或預期的結果」。 莫頓的觀察奠基於美國另一位社會學家威廉．湯瑪斯（William Isaac Thomas）的先行研究。湯瑪斯1928年提出的理論，後稱為「湯瑪斯定理」，大意是：只要人們將其處境定義為真，則其後果也為真。
也就是說，個人對某一情境的想法或信念，會導致真實的結果。那個情境可以是西點軍校的軍育課、職場的年度考核，也可以是另一半臉上的某個表情。我們對該情境抱持的想法（我不擅長vs. 正合我意）構成了「預言」，會成為對未來結果的預測（這門課完蛋了vs. 我會大展身手）。想法會促進並強化後續行為（只做最低限度努力vs. 保有好奇與堅持），從而導致如同期待的結果，「證實」了最初的預言。
這個基本事實，對生活各方面的活動幾乎都有影響。比方說，學生如果認定自己擅長數理，不擅長英語和歷史，其實就落入自我應驗預言的陷阱。運動員如果喜歡賽事的特定部分（籃球的防守或網球的正拍），對其他部分（罰籃或發球）老是說自己不擅長，也是中了自我應驗預言的圈套。各行各業的各種活動，從編寫程式到長途貨運，乃至於之間每一種工作，有無數人受此影響而不自知。每當他們允許內心的聲音說：「慘了，又來了。」哪怕只是短短一瞬間的念頭，也掉進了自我應驗預言的陷阱。
想想你在運動、技藝、職業中表現最好的部分，想想你做得特別好的那些技術或職責。你是習慣提醒自己有多出色，允許自己為此感到欣慰？還是反過來，習慣告訴自己你很討厭工作的某些方面或某些任務，或者老是想著自己在某些情況下有多沒用呢？你是否知道這些想法對你的影響？再重複一遍前一章末尾的問題：你敢不敢改變想法？
自我應驗預言的力量之大與適用之廣，自古以來就有不少人知道。古希臘神話伊底帕斯和畢馬龍的故事告訴我們，對自己和他人所懷抱的初始信念，可以帶來或悲劇（伊底帕斯）或勝利（畢馬龍）的結果。西元前二世紀，羅馬皇帝馬可．奧理略（Marco Aurelius）在多篇論及自我提升的文章中，記下他對自我應驗預言的獨特理解，收錄於《沉思錄》（Meditations）。書中他說：「人之生活是其思想所創造。」 又說：「生活幸福與否，取決於思想的良莠。」欽定版《聖經》的〈箴言〉（第二十三章第七節）提醒我們：「他的心怎樣思量，他的為人就是怎樣。」莎士比亞筆下有名的人物馬克白，也建構在這位國王不經意自我應驗的預言上，終致自身悲劇的覆滅。
十九世紀，美國超驗主義作家拉爾夫．愛默生（Ralph Waldo Emerson）針對廢奴運動、北美原住民族權利及總體人類進步發表演講，寫下名句：「人是自身一日之所思。」 更晚近者，如靈性運動作家瑪麗安娜．威廉森（Marianne Williamson）和偉恩．戴爾（Wayne Dyer）也都鼓勵讀者省視給自己的說法和自我建構的敘事。
不論是新是舊、古典或現代，無不都是改換說法陳述同一個主題：吾人醒著的每分每秒，都在向自己述說對自己的想法，立下各式各樣預言，然後幾乎是不由自主且不自覺地用行動加以證明。這些想法包括了提醒自己接下來該做什麼、早知以前該怎麼做，也包括我們擅長什麼、不擅長什麼、做對什麼、做錯什麼，諸如此類數之不盡。而每一個想法、每一句告訴自己的話，都會進入信心戶頭，不是提高自信，就是拉低自信。所以想取得先勝，首先要覺察你是怎麼看待自己的，你最常用什麼樣的說法來定義、強化、驅策自己。再來，運用練習和紀律，確保告訴自己的說法符合前一章樹立的標準，能通過心理濾鏡，帶來能量、樂觀和熱忱。
三十多年來，心理學的縝密研究顯示，當一個人能肯定自己的價值，把當前對自己的正向想法併入個人的生命敘事裡，借史丹福大學心理學者傑佛瑞．寇恩（Geoffrey Cohen）和加州大學聖塔芭芭拉分校學者大衛．謝曼（David Sherman）的說法，這樣的人能維持一種「自我勝任的總體看法」。 兩人研究發現，自我肯定對行為改變有正面效果，從戒菸、學業表現、人際關係到減重，涵蓋甚廣。借助各項自我肯定技巧，建立較高個人勝任感的人，更能不屈不撓學習新知，也較能妥善應付挫敗。謝曼在研究中總結說：「因為能降低心防和壓力，造就較多正向行為改變和較佳的表現，自我肯定能導向自我提升。」
哈佛大學心理學教授艾莉亞．克拉姆（Alia Crum）和艾倫．蘭格（Ellen Langer）也得到相似的研究結論。她們以旅館房務員為對象，研究心態改變對健康的影響。結果發現，單純只是把想法從「我欠缺規律運動」改成「我每天打掃15個房間相當於規律運動」，44名房務員在一個月內，體重平均便減輕0.9公斤，血壓的收縮壓下降10點。對照組的房務員也在同一間旅館做相同的工作，只是未被教導可以把工作想成運動，結果同時期的生理變化就少很多。根據調查，兩組房務員在工作之外都沒有額外運動，也沒有增加工作量或提高工作速度。克拉姆和蘭格總結說：「生理健康很顯然深受心態影響。」
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！