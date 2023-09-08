習近平缺席G20、國安部談論美對中戰略，分析：加速與西方脫鉤，美中關係前景難樂觀

習近平缺席G20印度峰會，對外關係脫鉤西方加速中

（中央社）中國領導人習近平不出席G20印度峰會，分析指出，北京維持與西方國家逐漸斷絕聯繫態勢，智庫交流、官員互動等頻率較COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫前來得少，習近平缺席G20印度峰會再次佐證了這個趨勢。

20國集團（G20）峰會將於9月9日至10日在印度新德里舉行。

《路透社》報導引述數名駐中國外交官意見表示，習近平缺席G20印度峰會一事佐證了北京正與西方國家斷絕聯繫態勢，不管是在接觸中國官員或是其他消息來源上，面臨了艱鉅挑戰。中國外交部沒有回應《路透社》置評請求。

數名來自西方國家駐中國外交官採匿名方式對《路透社》表示，相較COVID-19疫情前，現與中國官員或與國家有關智庫學者的定期接觸頻率減少了，這些智庫學者往往可發揮向世界解釋中國政策的作用。

這些駐中國外交官提到，現在為出訪的政要安排會晤、制定協議、確保媒體訪問等變得愈來愈困難；在會議上，中國官員嚴格地遵守照本宣科評論，這降低了駐京特使可反饋派駐母國的訊息量。

與中國關係密切的兩個國家特使則說，他們沒有遇到這類問題。

羅伊國際政策研究院公眾輿論領域負責人利偉恩（Ryan Neelam）表示，這顯示在習近平嚴格統治下，官員們與外國勢力打交道變得更加謹慎；倘若一切有如舞台表演般地精心安排，非正式互動機會減少，接觸高階決策者機會也降低，彼此找到共同點可協商空間就會縮小。

習近平不出席G20印度峰會，分析人士認為，中印關係緊張可能是原因之一；實際上，習近平今年國際旅行次數也較去年大幅減少，他在2022年出訪了5次。習近平今年只離境中國兩次，一次是在莫斯科會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）；另一次為8月出席南非金磚峰會。

華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻表示，中國趨於利用限制訪問或不參加活動作為其與有分歧國家間的「槓桿」，中國將這視作影響其他國家行為的手段，「聽說西方外交官在中國缺乏接觸管道和受到安全限制的情況加劇中。」

卡內基國際和平基金會高級研究員趙通（Zhao Tong）指出，當中國官僚機構內部反西方情緒高漲時，與西方官員頻繁接觸或密切工作恐引發人們對其政治可信度的質疑，對於中國官員來說，這類接觸的好處變得不那麼明顯，政治和安全風險卻在增加。

國安部發美對中戰略、習近平缺席G20峰會，中美關係前景難樂觀

評論指出，中國領導人習近平不出席G20印度峰會是對美國的適度施壓；而不涉外交事務及對外宣傳的中國國家安全部，日前竟發文談論美國對中戰略，都顯示中美關係前景恐不樂觀。

《金融時報》7日刊載察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛所撰分析文章，提到上述觀點。

中國國家安全部4日於微信公眾號平台發文指出，美國對中戰略是新瓶裝舊酒，美國絕不可能「競贏」中國。中國外交部4日於官網宣布，國務院總理李強將於9至10日出席G20印度峰會；對於習近平的缺席，美國總統拜登（Joe Biden）表示遺憾。

曹辛認為，這兩件事都與中美關係密切相關，讓人對中美關係前景難以樂觀，起碼是非常不確定。

他說，以工作分管職能來講，國家安全部不管中國對外宣傳也不涉中國外交，其發出「新瓶裝舊酒：美國對華戰略『新兩手』實際還是『老兩手』」一文不能代表中共中央，也不能代表外交部，只是中國政府一個相關職能部門的觀點而已。

「然而上述文章對當前和未來中美關係的分析和定位卻是嚴重的」，曹辛指出，國家安全部具有不公開性、保密特性、敏感性，部門發文構成了一種暗示，暗示中美關係當下和未來的不樂觀，也給美國和西方施加了壓力。

曹辛提到，國家安全部發文講到「要真正實現『從峇里島到舊金山』，美國需要拿出足夠的誠意」，這正是在提示美國，必須對中國拿出誠意，中國領導人就有理由在11月於舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會上與拜登見面，「這是暗示，也是心理戰。」

曹辛解析習近平缺席G20印度峰會，原因是出於對美國施壓。他說，習近平的缺席，倘若不是健康因素，根本原因就在於北京對於拜登政府接連派出高階官員訪中的政策調整不滿意；因為美國仍以「國家安全」為理由，繼續對中國實行「小院高牆」式遏制手段。

曹辛引述美國媒體所說「愈來愈多跡象表明，中國擺出沒興趣（和拜登）打交道的樣子」，他說明，原因如同上述，「美國需要拿出足夠的誠意」，以11月舊金山APEC會議來說，中國領導人仍有空間就是否出席會議一事施壓美國；明年美國進入總統大選後，這樣的機會一般來說就會少了，「否則對美國兩黨總統候選人來說就是正中下懷。」

港媒：李強出席G20峰會，凸顯政治角色關鍵

中國國務院總理李強將出席在印度舉行的G20峰會，這將是中國總理首次亮相G20峰會。港媒指李強出席G20峰會不同尋常，應是綜合考量的結果，另外也凸顯李強扮演的政治角色十分關鍵。

中國外交部發言人毛寧4日宣布，李強將於9至10日出席在印度新德里舉行的20國集團（G20）領導人第18次峰會。

《香港01》6日在報導中分析，李強出席G20峰會符合中國政治邏輯，「因為國務院總理屬於政府首腦，外交本來便是重要的政府職權」。李強出席G20峰會之前先參加了東亞合作領導人系列會議便說明了總理的外交職權，出席G20峰會的其他國家領導人中，同樣有多位是以總理身份出席。