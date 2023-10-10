香港尋求庇護者在英國面臨的困境： 噩夢、無助感、PTSD與生活拮据

2021年年初的一天，英國東部城市諾維奇（Norwich）天色灰暗，窗外颳起風，當時還是18歲的香港學生文妮夏（Venita）獨自坐在向友人借住的房間裡。

大約三年前，當時還是香港中文大學學生的她參加了校園示威活動。因擔心警方追捕，文妮夏帶上僅有的1000英鎊逃離香港，隻身來到舉目無親的英國，在等待政治庇護期間，被迫四處漂泊借宿。

她回憶道，當時絕望感再次襲上心頭，突然覺得不知道自己為什麼要活著，萌起自殺的念頭，求生欲最終佔了上風。

孤立無援下，她拿起了電話致電撒瑪利亞防止自殺會熱線求助。「他（接線員）總共與我聊了十多分鐘，不是說沒有用，但他只是問了些很基本問題。」

2019年香港「反修例」民主運動後，特別是在2020年年中，北京在香港實施《國安法》後，數以百計像文妮夏一樣的年輕人，因擔心自身安全，逃離香港，部分人到了英國。

他們之中的大部分人或他們的父母沒有英國國民（海外）護照 （British National Overseas Passport，俗稱BNO護照），無法通過英國政府的BNO簽證計劃申請居留，不得已向當局申請政治庇護。之後的數月甚至一兩年內，很多人要獨自一人承受香港留給他們的恐懼，離開香港後對家人和友人的負罪感，生活上的極度拮据，以及更多來自精神層面上的煎熬。

按英國內政部統計，2020年初至今（2023）年月底，與文妮夏一樣赴英尋求庇護的港人個案，共有299宗；當中未成年者達44人。同期，當局向港人批出僅28宗難民或人道主義保護身份，拒絕43人的申請。

在英國協助港人的非政府組織「港援」個案工作員陳先生指，申請人通常平均要等候年半至兩年的時間才有結果。至於被拒絕的申請個案，陳先生說，根據他的觀察，部分是有濫用庇護制度的之嫌。

2020年11月下旬，還是香港中文大學政治與行政學系的一名學生的文妮夏，在當年的中大畢業禮期間組織了遊行，其間她和其他參與者高舉了「光復香港，時代革命」、「香港獨立」等橫幅。校方基於《國安法》擔憂報警。

兩天後，見事不妙的她拖著兩個行李箱和一個尼龍袋，以及僅有的1000英鎊，匆忙逃往英國。

兩周後，她得知有留在香港的同伴因煽動顛覆國家政權罪被捕。文妮夏說，她唯有尋求政治庇護。母親得知她要離開後，責怪她給家裡帶來了麻煩。「他們認為這是我的過錯，不應該由他們去承擔後果或不必要的額外開銷（支持她到英國尋求避難的費用），」她說。

到達英國兩周後，她得知有留在香港的同伴因 「煽動顛覆國家政權」罪被捕，文妮夏說，她唯有尋求政治庇護。

抵英一個月，文妮夏便發現隨身帶的錢已花了一半，加上沒有工作權利，她只能接二連三在有心人和友人處借宿，四個月內在英格蘭上上下下搬了五次家。「我變成了一個無家可歸，四處流浪的人。」

抵英尋求庇護的第二年，文妮夏獲得了格拉斯哥大學（University of Glasgow）的獎學金，修讀普通法與政治。同年年底，她的難民身份申請獲批，有了工作權利，學習之餘，她在英國國會兼職從事香港事務的游說工作。

生活安定許多，但她說，過去的傷痕沒得到處理，當受外界刺激，她還是會出現過度反應的。而面對工作與學業，也有有壓迫感。「你要裝作你是一個正常人，一個知道感恩的難民，一副努力成為專業人士的樣子。」

她回憶說，到達英國笫四個月，積蓄幾乎用光，加上不方便打擾即將考試的朋友，最後迫於無奈下，她申請入住英國內政部提供的宿舍，一日三餐有了保障，但每周只有8鎊經濟援助，買完電話卡和衛生紙就已經所剩無幾。

文妮夏說，即便到了英國後，恐懼依然纏繞著她，多個早上，她都是從被捕的惡夢中驚醒過來。「在夢裡，會有警察來捉我，如回到中大宿舍房間裡，他們捉住了我，動彈不得。」

她說，當時深感苦無出路，情緒跌至低點，腦中浮起自殺念頭，「我沒有活動的意欲，想把自己藏起來。沒有勇氣自殺，但有這樣的念頭」。最後，她嘗試到網上尋找支援，找到撒瑪利亞防止自殺熱線。

她入住庇護宿舍後，也曾登記網上家庭醫生，再嘗試自我轉介心理服務，但接受了「不足一分鐘的電話」的初步評估後，再沒有人聯絡過她，也沒有獲轉介。

英國內政部具法定義務向無能力獲得住宿或無法自理其基本生活需求的尋求庇護者提供住宿。而這些住宿是按《庇護宿舍與支持服務合約》由外判商經營，它們分別為英國企業Clearsprings Ready Homes、 米爾斯集團（Mears）和信佳集團（Serco）。

內政部資料顯示，一般來說，尋庇護者會短暫入住旅舍，然後獲分長期的房屋或公寓入住，直至收到庇護申請結果。但現時由於長期住宿供不應求，很多尋庇護者要長居酒店。而一些住宿，包括不能煮食的酒店，會提供一日三餐。

按英國政府政策，尋求庇護者可免費使用國民保健署（NHS）轄下家庭醫生的心理健康服務。但由於尋求庇護者無身份證明文件和住址證明，登記家庭醫生時或會因職員誤解遭拒絕。

和文妮夏經歷類似，20歲的羅森兩年前逃到英國尋求庇護，目前居住在一家類似的庇護酒店，等待審查結果。