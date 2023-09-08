中國擬將「傷害民族感情」行為列入治安拘留範圍惹議，法律專家：定義模糊恐成新的「口袋罪」
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在中國網路上， 人們質疑執法者如何單方面確定民族的「感情」和「精神」是否受到了「傷害」。「什麼是中華民族的精神和感情，一個管理治安的警察叔叔能說了算嗎？」新浪微博上一些評論說，「穿西裝打領帶算不算？馬克思主義也是西方來的，算傷害民族感情嗎？」法律專家也紛紛在網絡上發文對相關條例表示質疑和批評，指該法律處罰標凖模糊，若成為法律很可能會導致縱容濫用公權力。
中國當局計劃將「傷害中華民族感情」的行為列入治安拘留範圍，在網路上引發爭議。
正在修訂的 《治安管理處罰法》 草案在近日公布，已經過中國最高立法機關全國人大常委會一次審議，正在徵求公眾意見。
如草案獲得通過成為法律，被認定為有「傷害中華民族感情」行為者將被處以拘留及罰款。
根據草案第34條當中的第二和第三款規定：「在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的」，可以最多被處以15日拘留，並處5000元人民幣（685美元）罰款。
「製作、傳播、宣揚、散佈有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論」，也同樣可能遭到拘留或罰款處罰。
然而，修訂草案並未對「傷害中華民族感情」或「有損中華民族精神」的行為做出具體定義，這導致很多法律人士和網友質疑其可能演變成新的「口袋罪」。
這是中國17年來首次對公共治安的處罰條例作出全面修改，當中涉及廣泛領域，包括侮辱烈士、傳銷、考試作弊、無人機飛行等。
定義不明確或引致「濫權」
擬議中的法律變動還包括禁止「以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽，損害社會公共利益的」的行為，破壞和污損英雄烈士紀念設施的行為也在被禁止之列。
但是，當中引發最大爭議的是關於「民族精神」和「民族感情」的部分。
在中國網路上， 人們質疑執法者如何單方面確定民族的「感情」和「精神」是否受到了「傷害」。
「什麼是中華民族的精神和感情，一個管理治安的警察叔叔能說了算嗎？」新浪微博上一些評論說，「穿西裝打領帶算不算？馬克思主義也是西方來的，算傷害民族感情嗎？」
法律專家也紛紛在網路上發文對相關條例表示質疑和批評，指該法律處罰標凖模糊，若成為法律很可能會導致縱容濫用公權力。
中國政法大學法學教授趙宏在9月6日發表的文章中評論稱，如果單純以情感冒犯作為懲戒的標凖，這種法律對個人自由的干預「不具有正當性」。
「那是因為泛道德化的法律懲戒將處罰依據訴諸於公眾情感、社會價值等抽象觀念，結果不僅會縱容公權的濫用，也會使刑罰和行政處罰蛻變為推行某種特定道德觀念的工具，進而傷害由法治國家所保障的權利和自由，」她在文章中寫道。
她引用去（2022）年蘇州一名女子因穿和服而被指控「尋釁滋事」一事作為事例——2022年8月，一名中國女子身穿和服在東部城市蘇州的日式風情街拍照，被警方帶走，質疑其穿和服是「煽動民族仇恨」，在社群媒體上引發軒然大波。
趙宏在文中指，如果「公職人員可以憑個人偏好和觀念信條，隨意擴張解釋和適用法律」，將造成惡劣的社會影響。
「『有損民族精神，傷害民族感情』作為相對抽象的觀念，在具體實踐中往往為公職人員的個人認知所替代，從而演變為對他人開啟道德審判甚至發動國家懲罰的工具，」她寫道，「對此，不可以不警惕。」
清華大學刑法學教授勞東燕認為，由於該法律處罰標凖模糊，「勢必導致行政權力的選擇性執法」，而國家權力直接干預公民個人的日常穿著領域，「明顯有過度干預之嫌」。
「這樣的立法規定可能會刺激民粹主義或極端民族主義情緒的肆意蔓延，進一步惡化公共領域的輿論環境，不當壓制個人在日常穿衣與言論的自由空間，」她在微博上寫道。
華東政法大學憲法學教授童之偉也對該法律持批評態度，他表示「中華民族精神」由誰和按什麼程序確認，是「幾乎無法循法治原則操作」的問題。
「若全國人大常委會按現在的草案通過該條，執法司法上必造成循長官意志抓人、定罪的實際後果，會貽害無窮。」他在社群媒體上寫道。
香港大學法律學院教授劉思達在微博上寫道：「這種模糊性極大、容易被濫用的詞語，我建議還是不要出現在法律條文裏比較好，尤其是涉及限制人身自由的條文。」
不過，也有一些人對該修訂表示支持，認為這些條文有助於打擊「為軍國主義罪行洗地」的行為，有利於弘揚愛國情感。
中國網路上近年不乏通過對「傷害民族感情」的行為進行民粹式的攻擊引發熱議甚至打擊的行為。
今（2023）年三月，中國警方在海口拘留了一名在夜市穿著日本軍服複製品的女子。
上月初在台灣歌手張惠妹的北京演唱會上，身上穿戴有任何彩虹元素服飾的觀眾被禁止進入場。
有網友對於「一件衣服沒穿好，一句話沒說對，就可以被拘留或者罰款」表示擔心。但也有網友表示，相信如果草案最終成為法律，將會有相關的明確解釋。
中國官媒《環球時報》的前總編胡錫進表示，中華民族的精神和感情「需要維護，不容傷害」，但是表示有必要對相關內容進行具體化。
最早於2005年頒布的《治安管理處罰法》 規定如何處罰不構成犯罪的輕微違法行為，前身是1987年實施的《治安管理處罰條例》。中國媒體報導稱，此次修訂是該法實施17年來的一次大修。
除了上述引發爭議的條款，修訂草案還新增了數種可以處罰的行為，包括考試作弊、組織領導傳銷、以搶奪方向盤等方式妨礙公共交通工具駕駛、升放攜帶明火的天燈、無人機在未獲許可情況下飛行等。
這是中國國家主席習近平上台以來試圖對模範中國公民進行重新定義的又一例子。
2019年，中共中央發佈《新時代公民道德建設實施綱要》，當中包括網路自律、低碳出行以及對共產黨抱有理想信念等要求。
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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