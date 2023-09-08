拜登政府禁止在阿拉斯加浩瀚地區鑽探石油，保護自然奇觀與原住民文化
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這項所謂的「柳樹計畫」（Willow Project）估計耗資80至100億美元，最初由川普授權，後來得到拜登支持，引發由青年社運人士領導的全國性抗議活動。觀察家認為，拜登政府做出上述宣布來保護更多北極地區，有部分或許是為了平息外界對「柳樹計畫」的批評。
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）政府6日宣布，將禁止在阿拉斯加廣大地區進行新的石油和天然氣鑽探。這個地區對原住民社群具有重要意義，也是具代表性動物物種的棲地。
《法新社》報導，美國政府今（2023）年稍早做出一項爭議性決定，批准能源巨擘康菲石油公司（ConocoPhillips）在阿拉斯加的鑽探計畫。
這項新的禁令涵蓋「阿拉斯加國家石油儲備區」（NPR-A）的430萬公頃土地，相當於全面積的40％；此處是灰熊、北極熊、北美馴鹿和數十萬候鳥的重要生態區。
拜登在聲明中說：「美國許多最令人驚嘆的自然奇觀和富有重要文化意義的區域，都位於阿拉斯加。」
「氣候危機使北極變暖速度成為全球其他地區的兩倍多，我們有責任為各個年齡層的人口保護這塊珍貴區域。」
美國內政部也表示，將取消前總統川普授權的「北極國家野生動物保護區」（Arctic National Wildlife Refuge）剩餘7項石油和天然氣租約。這個保護區位於「阿拉斯加國家石油儲備區」以東，同樣坐落在阿拉斯加北坡（Alaska's North Slope）。
阿拉斯加州2名共和黨參議員猛烈抨擊白宮，稱拜登正在破壞美國能源安全。
參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）說：「這些決定非法、魯莽，且違背所有常識。」
民主黨籍眾議員佩爾托拉（Mary Peltola）也表示，她對拜登政府未能傾聽在地心聲「深感沮喪」。
儘管拜登的聲明高調展現其行動，他的政府仍因批准康菲石油公司的大型開發案而遭遇環保人士猛烈抨擊。
這項所謂的「柳樹計畫」（Willow Project）估計耗資80至100億美元，最初由川普（Donald Trump）授權，後來得到拜登支持，引發由青年社運人士領導的全國性抗議活動。
觀察家認為，拜登政府做出上述宣布來保護更多北極地區，有部分或許是為了平息外界對「柳樹計畫」的批評。
這項新計畫還將限制在阿拉斯加國家石油儲備區另外的96萬公頃區域進行鑽探，但非徹底禁止，並支持原住民社區的維生活動；此外，也將禁止在波弗特海（Beaufort Sea）約120萬公頃海域進行鑽探，以「確保整片美國北冰洋海域不被納入新的石油和天然氣租約」。
阿拉斯加國家石油儲備區是美國最大的公共土地，由前總統哈定（Warren Harding）於1923年劃定，美國國會1976年指示在當地開採化石燃料，須與環境保護之需求互相平衡。
拜登在總統大選期間，承諾將採取行動，阻擋所有聯邦土地和海域的新租約，但他沒能兌現此一承諾。
新聞來源
延伸閱讀
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- 川普卸任前批准阿拉斯加石油開採計畫，拜登政府宣布暫緩並稱「確實有瑕疵」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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