黃崇仁：台灣是全球「AI硬體首都」不擔心中國威脅，力積電明年推AI運算晶片
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他表示，力積電規劃到2025年前轉型至人工智慧（AI）、新型材料記憶體、3D堆疊、電源管理等晶片晶圓製造，會減少面板驅動晶片和感測元件等成熟製程比重。記者提問力積電在日本、印度、東南亞布局進展，黃崇仁指出，日本一定會去，設廠地點和投資規模待最後定案；至於印度布局，仍須看印度政府的決定。
（中央社）力積電董事長黃崇仁昨（7）日表示，台灣是全球「AI硬體的首都」，不擔心中國造成威脅，力積電明年將推出AI運算（AI computer）晶片架構，估年底設計定案（tape-out），鎖定消費電子、車用、邊緣運算等應用。
談到台積電在美國亞利桑那州投資，黃崇仁在回答媒體提問時表示，關鍵在於管理，「張忠謀那套管理模式才會成功」，黃崇仁說，若他是台積電高層，「會採取拖延戰術」，但他仍認為，台積電在美國設廠有很大機率會成功。
2023台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan）7日持續登場，黃崇仁下午以台灣先進車用技術發展協會理事長身分，出席「車用半導體 駕馭新未來」高峰論壇致詞，會中黃崇仁接受媒體採訪。
展望明（2024）年半導體業景氣，黃崇仁指出，法國奧運、俄羅斯與烏克蘭戰爭可能告一段落、以及中國經濟有機會回溫，有助明年半導體產業景氣，他指出，中國景氣不好，對台灣電子業仍有一定影響，中國和台灣經濟互補，「不能用美國制裁中國方式」。
記者提問半導體業庫存調整狀況，黃崇仁表示，預期明年第1季底後會好一點，目前成熟製程產品庫存水位相對健康，記憶體庫存正在改善，三大廠包括韓國三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美國美光（Micron）等，產能都有控制。
媒體提問中國政府有意再次推出半導體國家投資基金對成熟製程影響，黃崇仁指出，以前中國切入面板、太陽能等領域可知，若技術標準化、技術層次差異不大，中國因為市場大、敢投資、不怕殺價，就會領先，現在中芯國際也布局面板驅動晶片，但台灣有自己的優勢，台灣可繼續往前走。
至於對華為新機Mate 60 Pro採用7奈米晶片的看法，黃崇仁指出，關鍵在於良率、價格與成本，對台灣半導體影響有限，台積電的良率和成本控制還是有優勢。
他表示，力積電規劃到2025年前轉型至人工智慧（AI）、新型材料記憶體、3D堆疊、電源管理等晶片晶圓製造，會減少面板驅動晶片和感測元件等成熟製程比重。
黃崇仁透露，力積電明年將推出AI運算（AI computer）架構，以28奈米製程整合DRAM記憶體的方式，把高階微控制器（MCU）提升為AI運算晶片，可降低散熱，預計今年底設計定案（tape-out），鎖定消費電子、車用、邊緣運算等應用，可替代價格高昂的AI晶片。
黃崇仁說，輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳5月底來台造成旋風，這股風潮代表台灣是全球「AI硬體的首都」，他不擔心中國會在AI晶片領域對台灣形成威脅。
記者提問力積電在日本、印度、東南亞布局進展，黃崇仁指出，日本一定會去，設廠地點和投資規模待最後定案；至於印度布局，仍須看印度政府的決定。
他說，台灣半導體業是最勇敢的產業，在全世界最具有競爭力，企業不要政府補貼，大部分用自己的錢投資，其他國家廠商都靠政府補貼。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
我們想讓你知道的是
2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html