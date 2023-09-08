柯文哲贊成安樂死、代理孕母，衛福部長：安樂死離社會有共識很遠，代孕議題中央無既定立場

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨（7）日表態贊成代理孕母、安樂死政策，並表示無法理解為何反對。柯文哲強調，政治是說服的過程，台灣是民主國家，沒辦法說你想怎樣就通過，但會爭取社會上大多數的贊同。

柯文哲昨日舉行第2場醫療政策記者會，探討代理孕母和安樂死議題，並與代理孕母解禁推動者陳昭姿、已故體育主播傅達仁之子傅俊豪進行對談。

談及代理孕母政策，柯文哲表示，作為醫生的立場，他一聽就贊成，有些人想生小孩，但問題是沒有子宮，為什麼要剝奪別人的權利；他常無法理解，世界上為何有意識形態阻擋這件事，而且這些人權力很大，「你想想看要讓一個法案躺在立法院19年，這個是滿奇怪的」。

至於安樂死議題，柯文哲說，他曾當過17年台大醫院外科加護病房主任、5年台大醫院創傷醫學部主任，看過太多生離死別，雖然絕大多數人很少遇到，但他每天在看；即便碰到生離死別的是少數，「可是這些少數人難道不應該擁有他的權利嗎？」

柯文哲表示，7日提出代理孕母和安樂死，不是一開始就要提這個政見，而是在選舉過程中拜訪各方，會聽到各種意見，他覺得不違反個人的理念，而且也真的解決少數人需要。

媒體追問，是否承諾未來當選總統後推動相關立法，甚至擔心未來受到醫師及宗教團體反彈。

柯文哲表示，政治是說服的過程，他的實務經驗認為是對的，就應該去推，過程中若遇到反對的意見，就要去說服；台灣是民主國家，沒辦法說你想怎樣就通過，但還是要去爭取社會上大多數的贊同。

由於陳昭姿具有獨派色彩，媒體詢問7日出席是否意味「棄賴挺柯」。

柯文哲回應，這沒什麼關係，其實他跟陳昭姿很熟，2012年前總統陳水扁的醫療小組找他去，後來因緣際會變成台北市長，不然現在應該還在台大當教授；很多東西不用扯到政治，政策的目的是解決老百姓遇到的問題。

陳昭姿受訪時表示，她與柯文哲有特殊的革命情分，兩人曾在陳水扁醫療小組共事，而她從1996年就公開倡議代理孕母解禁，這是她一生心願；如今柯文哲以總統參選人身分，願意表態支持代理孕母，若她不出席記者會，就是忘恩負義、過河拆橋。

陳昭姿表示，代理孕母一案在她過去長期支持的政黨中有很大阻力，大部分是女性、女權主義者。

陳昭姿表示，她有把7日記者會訊息放在民間醫療小組的群組，裡面也有陳水扁，而陳水扁也回應她一個「加油」符號。

衛福部長：安樂死離社會有共識很遠，代孕議題中央無既定立場

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨日拋出生死人權自主議題，衛生福利部長薛瑞元昨日回應，曾與各界討論安樂死推行，但離有共識很遠；對於代理孕母議題，中央無既定立場。

柯文哲舉行第2場醫療政策記者會，探討代理孕母和安樂死議題。

薛瑞元昨日接受媒體電訪表示，先前曾邀集各界討論安樂死，但意見相當分歧，且多數意見為不贊成，「目前離有共識還差很遠」。

薛瑞元說，因積極安樂死需要由醫師執行，即使是輔助自殺仍須要由醫師開立處方、給予藥物，與醫師規範相牴觸，導致多數醫師團體反對，因此目前未再進行相關規劃。

醫師公會全國聯合會理事長周慶明接受《中央社》記者電訪時，數度強調一定要經過非常嚴謹的討論，透過多方意見交換並達到社會共識，包括配套都要足夠完備。

假若在審慎討論後立法通過合法安樂死，他坦言醫界私下討論過相關議題，多數醫師表示不太可能會去執行，畢竟醫師所學是救人，現在卻要去終結生命，他個人也認為沒有辦法，真的很不忍心。

台灣善終漫漫長路，《安寧緩和醫療條例》2000年上路，拒絕維生醫療、心肺復甦術的概念走進民眾心中，經過19年，《病人自主權利法》站在安寧緩和醫療條例的巨人肩膀上，是亞洲第1部以病人為對象的專法，至今施行滿4週年，民眾能在身體健康時就預立醫療決定。

根據《病人自主權利法》規定，完成預立醫療決定的民眾，若未來某天成為末期病人、永久植物人、極重度失智，或發生不可逆轉昏迷及其他經中央主管機關公告重症，可以選擇接受、拒絕或撤除維持生命治療、人工營養及流體餵養。

針對代理孕母議題，薛瑞元表示，可以再找相關團體、醫界及宗教團體等繼續共同討論，衛福部目前沒有既定立場，但各種議題有優先順序，「不見得是有總統參選人提出來就要馬上處理」。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍表示，自從接任副署長、署長至今，過去4年多期間，與代理孕母有關的草案已開了超過10場專家會議，幾乎每2至3個月就會開1次會，現階段已完成半數條文的討論，其中包含幾個重點主要條文，希望盡快提出衛福部版本法案。

吳昭軍說，會議過程中，討論較激烈的有3大重點，第1是代理孕母生下來的小孩權益，如醫療權、扶養權等需爭取最佳利益化；第2為保障女性身體自主權；第3是家庭倫理問題，希望透過法規及契約保障多方權益，「這不是支不支持的問題，是社會能不能有共識 」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航