柯文哲贊成安樂死、代理孕母，衛福部長：安樂死離社會有共識很遠，代孕議題中央無既定立場
我們想讓你知道的是
衛福部長薛瑞元昨（7）日接受媒體電訪表示，因積極安樂死需要由醫師執行，即使是輔助自殺仍須要由醫師開立處方、給予藥物，與醫師規範相牴觸，導致多數醫師團體反對，因此目前未再進行相關規劃。
（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨（7）日表態贊成代理孕母、安樂死政策，並表示無法理解為何反對。柯文哲強調，政治是說服的過程，台灣是民主國家，沒辦法說你想怎樣就通過，但會爭取社會上大多數的贊同。
柯文哲昨日舉行第2場醫療政策記者會，探討代理孕母和安樂死議題，並與代理孕母解禁推動者陳昭姿、已故體育主播傅達仁之子傅俊豪進行對談。
談及代理孕母政策，柯文哲表示，作為醫生的立場，他一聽就贊成，有些人想生小孩，但問題是沒有子宮，為什麼要剝奪別人的權利；他常無法理解，世界上為何有意識形態阻擋這件事，而且這些人權力很大，「你想想看要讓一個法案躺在立法院19年，這個是滿奇怪的」。
至於安樂死議題，柯文哲說，他曾當過17年台大醫院外科加護病房主任、5年台大醫院創傷醫學部主任，看過太多生離死別，雖然絕大多數人很少遇到，但他每天在看；即便碰到生離死別的是少數，「可是這些少數人難道不應該擁有他的權利嗎？」
柯文哲表示，7日提出代理孕母和安樂死，不是一開始就要提這個政見，而是在選舉過程中拜訪各方，會聽到各種意見，他覺得不違反個人的理念，而且也真的解決少數人需要。
媒體追問，是否承諾未來當選總統後推動相關立法，甚至擔心未來受到醫師及宗教團體反彈。
柯文哲表示，政治是說服的過程，他的實務經驗認為是對的，就應該去推，過程中若遇到反對的意見，就要去說服；台灣是民主國家，沒辦法說你想怎樣就通過，但還是要去爭取社會上大多數的贊同。
由於陳昭姿具有獨派色彩，媒體詢問7日出席是否意味「棄賴挺柯」。
柯文哲回應，這沒什麼關係，其實他跟陳昭姿很熟，2012年前總統陳水扁的醫療小組找他去，後來因緣際會變成台北市長，不然現在應該還在台大當教授；很多東西不用扯到政治，政策的目的是解決老百姓遇到的問題。
陳昭姿受訪時表示，她與柯文哲有特殊的革命情分，兩人曾在陳水扁醫療小組共事，而她從1996年就公開倡議代理孕母解禁，這是她一生心願；如今柯文哲以總統參選人身分，願意表態支持代理孕母，若她不出席記者會，就是忘恩負義、過河拆橋。
陳昭姿表示，代理孕母一案在她過去長期支持的政黨中有很大阻力，大部分是女性、女權主義者。
陳昭姿表示，她有把7日記者會訊息放在民間醫療小組的群組，裡面也有陳水扁，而陳水扁也回應她一個「加油」符號。
衛福部長：安樂死離社會有共識很遠，代孕議題中央無既定立場
（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨日拋出生死人權自主議題，衛生福利部長薛瑞元昨日回應，曾與各界討論安樂死推行，但離有共識很遠；對於代理孕母議題，中央無既定立場。
柯文哲舉行第2場醫療政策記者會，探討代理孕母和安樂死議題。
薛瑞元昨日接受媒體電訪表示，先前曾邀集各界討論安樂死，但意見相當分歧，且多數意見為不贊成，「目前離有共識還差很遠」。
薛瑞元說，因積極安樂死需要由醫師執行，即使是輔助自殺仍須要由醫師開立處方、給予藥物，與醫師規範相牴觸，導致多數醫師團體反對，因此目前未再進行相關規劃。
醫師公會全國聯合會理事長周慶明接受《中央社》記者電訪時，數度強調一定要經過非常嚴謹的討論，透過多方意見交換並達到社會共識，包括配套都要足夠完備。
假若在審慎討論後立法通過合法安樂死，他坦言醫界私下討論過相關議題，多數醫師表示不太可能會去執行，畢竟醫師所學是救人，現在卻要去終結生命，他個人也認為沒有辦法，真的很不忍心。
台灣善終漫漫長路，《安寧緩和醫療條例》2000年上路，拒絕維生醫療、心肺復甦術的概念走進民眾心中，經過19年，《病人自主權利法》站在安寧緩和醫療條例的巨人肩膀上，是亞洲第1部以病人為對象的專法，至今施行滿4週年，民眾能在身體健康時就預立醫療決定。
根據《病人自主權利法》規定，完成預立醫療決定的民眾，若未來某天成為末期病人、永久植物人、極重度失智，或發生不可逆轉昏迷及其他經中央主管機關公告重症，可以選擇接受、拒絕或撤除維持生命治療、人工營養及流體餵養。
針對代理孕母議題，薛瑞元表示，可以再找相關團體、醫界及宗教團體等繼續共同討論，衛福部目前沒有既定立場，但各種議題有優先順序，「不見得是有總統參選人提出來就要馬上處理」。
衛生福利部國民健康署長吳昭軍表示，自從接任副署長、署長至今，過去4年多期間，與代理孕母有關的草案已開了超過10場專家會議，幾乎每2至3個月就會開1次會，現階段已完成半數條文的討論，其中包含幾個重點主要條文，希望盡快提出衛福部版本法案。
吳昭軍說，會議過程中，討論較激烈的有3大重點，第1是代理孕母生下來的小孩權益，如醫療權、扶養權等需爭取最佳利益化；第2為保障女性身體自主權；第3是家庭倫理問題，希望透過法規及契約保障多方權益，「這不是支不支持的問題，是社會能不能有共識 」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
我們想讓你知道的是
2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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