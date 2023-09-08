2023/09/08,
歐洲

歐洲安全論壇：如何型塑一個多邊的世界，擺脫美中對立結構？學者指出歐盟難主導

歐洲安全論壇：如何型塑一個多邊的世界，擺脫美中對立結構？學者指出歐盟難主導
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

台灣面臨國際體系愈來愈分立，價值觀雖靠向美國，但地理上緊鄰中國，該如何自處？艾希布魯克指出，台灣在險惡的地緣政治情勢中也取得好處，包括美國的支持日益明顯，歐洲也更看重台灣，加上經濟重要性，在國際上可將台灣議題更大範圍的「安全化」（securitization）。她建議台灣關心所有面向的安全議題、接觸多邊機構的行為者，而台灣與美國的成熟關係將會對此帶來幫助。

（中央社）經常標榜堅持多邊主義外交理念的歐盟，能否在美中競爭的國際新秩序下，帶領其他不想選邊的國家開出另一條路？出席7日歐洲議會一場論壇的學者和外交官，指出歐盟欲扮演主導角色的諸多難題。

由歐洲議會（European Parliament）綠黨／歐洲自由聯盟（The Greens/EFA）黨團主辦的這場「歐洲安全新常態」論壇，欲探討歐洲聯盟（EU）如何型塑一個多邊的世界，以擺脫美國與中國日益對立的結構。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）學者莫漢（Garima Mohan）表示，全球安全議題的重心正從大西洋轉向太平洋，台灣與南海的變化對歐盟也會有很大影響，但相較於美國有清楚的印太政策和行動，歐盟則經常忽略印太情勢，即便有所瞭解，但要形成具體政策仍有段距離。

前歐盟對外事務部（European External Action Service）無任所大使芙拉胡婷（Romana Vlahutin）則反省歐盟未在聯合國安全理事會（UNSC）、世界銀行（World Bank）取得領導力，認為歐盟可以創造新的價值體系，不必受限於既有的多邊機構而變成橡皮圖章。

曾任法國駐美國和歐盟大使的歐洲卡內基（Carnegie Europe）智庫資深顧問維蒙（Pierre Vimont）更直言，從俄國的角度看俄烏戰爭，在乎的是美國和北大西洋公約組織（NATO），而非歐盟。

維蒙主張歐盟需要經營南半球，但不該是由上而下的指導立場，例如歐盟針對外國進口貨物推出「碳邊境調整機制」（CBAM），不在乎這會對還無法做好減少二氧化碳排放的南半球國家帶來許多困難，顯示歐洲太過於自我中心。

主持論壇的歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）也說，歐洲一直以為的秩序，在其他國家看來可能更像是一場混亂。歐盟近年強調建立「戰略性自主」，他則認為歐洲更需要的是「戰略性團結」。

德國智庫「博德曼基金會」（Bertelsmann Stiftung）資深顧問艾希布魯克（Cathryn Clüver Ashbrook）認為，未來10年美國仍會是全球安全領域的單極強權，目前所見的國際多邊活動主要是在經濟秩序體系。

她在論壇場邊向《中央社》記者進一步分析，歐盟在多邊場域的問題是核心利益不清楚，例如中國主導成立的亞洲投資開發銀行（AIIB），歐盟27個成員國對是否加入、為何加入沒有共識。因此若沒有共同利益，就容易被分化。

她再舉協助開發中國家基礎建設為例，中國「一帶一路」的執行雖有不少腐敗、債務等問題，但中國行動快、也能實現建設，而歐盟推出與之相應的「全球門戶」（Global Gateway）計畫，運用得當就會是成功的故事，但重點在落實。「歐盟若想維持多邊體系並成為其中要角，它就得實現（倡議）」。

台灣面臨國際體系愈來愈分立，價值觀雖靠向美國，但地理上緊鄰中國，該如何自處？艾希布魯克指出，台灣在險惡的地緣政治情勢中也取得好處，包括美國的支持日益明顯，歐洲也更看重台灣，加上經濟重要性，在國際上可將台灣議題更大範圍的「安全化」（securitization）。

她建議台灣關心所有面向的安全議題、接觸多邊機構的行為者，而台灣與美國的成熟關係將會對此帶來幫助。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。