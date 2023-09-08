歐洲安全論壇：如何型塑一個多邊的世界，擺脫美中對立結構？學者指出歐盟難主導
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台灣面臨國際體系愈來愈分立，價值觀雖靠向美國，但地理上緊鄰中國，該如何自處？艾希布魯克指出，台灣在險惡的地緣政治情勢中也取得好處，包括美國的支持日益明顯，歐洲也更看重台灣，加上經濟重要性，在國際上可將台灣議題更大範圍的「安全化」（securitization）。她建議台灣關心所有面向的安全議題、接觸多邊機構的行為者，而台灣與美國的成熟關係將會對此帶來幫助。
（中央社）經常標榜堅持多邊主義外交理念的歐盟，能否在美中競爭的國際新秩序下，帶領其他不想選邊的國家開出另一條路？出席7日歐洲議會一場論壇的學者和外交官，指出歐盟欲扮演主導角色的諸多難題。
由歐洲議會（European Parliament）綠黨／歐洲自由聯盟（The Greens/EFA）黨團主辦的這場「歐洲安全新常態」論壇，欲探討歐洲聯盟（EU）如何型塑一個多邊的世界，以擺脫美國與中國日益對立的結構。
美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）學者莫漢（Garima Mohan）表示，全球安全議題的重心正從大西洋轉向太平洋，台灣與南海的變化對歐盟也會有很大影響，但相較於美國有清楚的印太政策和行動，歐盟則經常忽略印太情勢，即便有所瞭解，但要形成具體政策仍有段距離。
前歐盟對外事務部（European External Action Service）無任所大使芙拉胡婷（Romana Vlahutin）則反省歐盟未在聯合國安全理事會（UNSC）、世界銀行（World Bank）取得領導力，認為歐盟可以創造新的價值體系，不必受限於既有的多邊機構而變成橡皮圖章。
曾任法國駐美國和歐盟大使的歐洲卡內基（Carnegie Europe）智庫資深顧問維蒙（Pierre Vimont）更直言，從俄國的角度看俄烏戰爭，在乎的是美國和北大西洋公約組織（NATO），而非歐盟。
維蒙主張歐盟需要經營南半球，但不該是由上而下的指導立場，例如歐盟針對外國進口貨物推出「碳邊境調整機制」（CBAM），不在乎這會對還無法做好減少二氧化碳排放的南半球國家帶來許多困難，顯示歐洲太過於自我中心。
主持論壇的歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）也說，歐洲一直以為的秩序，在其他國家看來可能更像是一場混亂。歐盟近年強調建立「戰略性自主」，他則認為歐洲更需要的是「戰略性團結」。
德國智庫「博德曼基金會」（Bertelsmann Stiftung）資深顧問艾希布魯克（Cathryn Clüver Ashbrook）認為，未來10年美國仍會是全球安全領域的單極強權，目前所見的國際多邊活動主要是在經濟秩序體系。
她在論壇場邊向《中央社》記者進一步分析，歐盟在多邊場域的問題是核心利益不清楚，例如中國主導成立的亞洲投資開發銀行（AIIB），歐盟27個成員國對是否加入、為何加入沒有共識。因此若沒有共同利益，就容易被分化。
她再舉協助開發中國家基礎建設為例，中國「一帶一路」的執行雖有不少腐敗、債務等問題，但中國行動快、也能實現建設，而歐盟推出與之相應的「全球門戶」（Global Gateway）計畫，運用得當就會是成功的故事，但重點在落實。「歐盟若想維持多邊體系並成為其中要角，它就得實現（倡議）」。
台灣面臨國際體系愈來愈分立，價值觀雖靠向美國，但地理上緊鄰中國，該如何自處？艾希布魯克指出，台灣在險惡的地緣政治情勢中也取得好處，包括美國的支持日益明顯，歐洲也更看重台灣，加上經濟重要性，在國際上可將台灣議題更大範圍的「安全化」（securitization）。
她建議台灣關心所有面向的安全議題、接觸多邊機構的行為者，而台灣與美國的成熟關係將會對此帶來幫助。
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延伸閱讀
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- 歐盟提「經濟安全戰略」方案，將管制先進半導體、量子電腦、AI科技輸出，劍指中國
- 歐洲議會通過年度外交安全兩大報告，要與台灣建立「戰略合作」關係、儘速啟動雙邊貿易談判
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
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「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
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